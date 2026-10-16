Балканский Сталин. Как Энвер Ходжа остановил время в Албании - 16.10.2026 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20261016/balkanskiy-stalin-kak-enver-khodzha-ostanovil-vremya-v-albanii-1083859849.html
Балканский Сталин. Как Энвер Ходжа остановил время в Албании
Балканский Сталин. Как Энвер Ходжа остановил время в Албании - 16.10.2026 Украина.ру
Балканский Сталин. Как Энвер Ходжа остановил время в Албании
16 октября 1908 года родился Энвер Ходжа. Он более 40 лет правил Албанией по сталинским лекалам, в итоге полностью изолировав страну от всего мира, включая даже СССР. Итоги эксперимента по сохранению власти коммунистов без XX съезда вдохновляющими не выглядят, как бы мы не относились к самому XX съезду
2026-10-16T16:00
2026-10-16T16:00
история
история
восточная европа
балканы
албания
ссср
москва
энвер ходжа
иосиф сталин
хрущев
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Энвер Ходжа родился в городе Гирокастра в семье торговца тканями. В 1912 году Албания добилась независимости, чему горячо радовалась вся семья Ходжа. Так что Энвер рос среди разговоров о счастливом будущем албанского народа.В 1930 году Ходжа получил государственную стипендию для обучения в университете французского Монпелье, но вскоре был отчислен. Позже официальная историография утверждала, что Ходжа вылетел за коммунистические взгляды, но на самом деле – за прогулы. Впрочем, он действительно увлёкся трудами Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, познакомился с деятелями албанской секции Французской компартии, а также с Морисом Торезом, Анри Барбюсом и Луи Арагоном. Ходжа сотрудничал в "Юманите", а также редактировал албанский коммунистический бюллетень.В 1934 году Энвер, явно не без помощи семьи, оказался на должности секретаря албанского консульства в Брюсселе. К тому времени он уже являлся членом французской и бельгийской коммунистических партий и переводил на родной язык речи Сталина. Он критиковал троцкистов, бухаринцев и "албанских монархо-фашистов" (режим Ахмета Зогу, который в 1928 году провозгласил себя королём Албании).Домой Энвер Ходжа вернулся в 1936-м. Официально он работал учителем французского языка, а на самом деле занимался созданием компартии, возглавив коммунистическую группу в родной Гирокастре. Его несколько раз арестовывали, порой приходилось переходить на нелегальное положение.В марте 1938 года Ходжа посетил СССР. Там он провел год, обучаясь премудростям строительства коммунизма. В том же году произошла его встреча со Сталиным и Молотовым. В беседе с ними молодой албанец поклялся создать на родине настоящую большевистскую партию.Когда в апреле 1939 года Албанию оккупировали войска фашистской Италии, Ходжу в срочном порядке отправили из Москвы домой. Оккупационные власти заочно приговорили Ходжу к смерти. Несмотря на это, он активно занимался антифашистской деятельностью: организовывал в своей табачной лавке в Тиране подпольные встречи, писал прокламации и статьи, организовывал диверсии, работая на нефтепромыслах, лесоразработках и в морских портах.7 ноября 1941 года в Тиране подпольная конференция коммунистов при содействии югославских товарищей (сама Югославия к тому времени была оккупирована нацистами) провозгласила создание Коммунистической партии Албании (КПА). Албания стала последней страной Балканского полуострова, где появилась компартия, но здесь коммунисты оказались весьма эффективными.Поначалу Ходжа входил в состав временного ЦК из семи человек. Фактическим руководителем КПА первое время был Кочи Дзодзе, но весной 1943 года Ходжу формально избрали первым секретарём ЦК. Этому способствовал его повторный визит в Москву осенью 1942 года.Под эгидой коммунистов в 1942 в Албании был создан Национально-освободительный фронт, в 1943 – Национально-освободительная армия (НОА). Эта армия вскоре начала всерьёз угрожать итальянским войскам. А когда в сентябре 1943 года Италия капитулировала перед союзниками, несколько тысяч солдат и офицеров 9-й итальянской армии присоединилась к албанским партизанам.Немцы, чьи войска вошли в Албанию незадолго до капитуляции Италии, объявили, что намерены восстановить суверенитет страны, попранный итальянцами. Они сформировали марионеточное правительство, а Албанию рассматривали лишь как коридор для вывода своих войск из Греции.Весной 1944 года один из лидеров югославских коммунистов Миладин Попович предложил дать албанскому народу вождя, вокруг имени которого можно было бы мобилизовать массы, – по примеру того, как в Югославии создавался героический образ Иосифа Броза Тито. Ряд влиятельных деятелей Компартии Албании подвергли эту идею критике: они утверждали, что авторитет Тито вырос на основе его известности как военного руководителя, а Ходжу в армии не знают.В мае 1944 года Антифашистский национально-освободительный совет Албании присвоил Энверу Ходже звание генерал-полковника и назначил его главнокомандующим НОА. К осени 1944 года в Албании действовали 24 бригады НОА, которые наносили ощутимые удары по отступающим немецким войскам и отрядам коллаборационистов. Части НОА также были привлечены к борьбе с коллаборационистами на территории Югославии.К концу ноября 1944 года вся территория Албании была освобождена от оккупационных сил, причём без участия войск антигитлеровской коалиции. Ещё 20 октября 1944 года было сформировано Временное правительство Албании, которое возглавил Ходжа. Компартия, в которой к 1945 году было немногим более 2 тыс. членов, стала правящей.В августе 1945 года Национально-освободительный фронт Албании был преобразован в Демократический фронт. 2 декабря 1945 были проведены выборы в Конституционное собрание Албании, в котором избирателям был представлен только один список. Подавляющее большинство мандатов получили коммунисты.11 января 1946 года депутаты утвердили Конституцию Народной Республики Албании (НРА), написанную по образцу Основных законов СССР и Федеративной народной республики Югославия (ФНРЮ). Ходжа стал одновременно премьер-министром, министром иностранных дел, министром обороны и главнокомандующим армией НРА (последний пост он сохранил до самой смерти).После разгрома Германии новый лидер Албании вновь посетил Москву, где присутствовал на Параде Победы. Ходжа так понравился Сталину, что уже в июле 1945 года началась советская помощь зерном, станками и машинами. Сотни советских инженеров, геологов, врачей отправились поднимать хозяйство небольшой страны на берегу Адриатики. Начал перевооружение албанской армии за счёт СССР. За это Албания пообещала "большому брату" участок земли под военно-морскую базу.В советско-югославском конфликте 1948 года Ходжа поддержал Сталина. Он разгромил "югославскую фракцию" в КПА во главе с Кочи Дзодзе, который был главой МВД и спецслужбы Сигурими. На вторую позицию в партийно-государственной иерархии Албании выдвинулся Мехмет Шеху, сменивший Дзодзе во главе МВД, а позже ставший премьер-министром.Съезд КПА, по рекомендации Сталина, переименовал партию в Албанскую партию труда (АПТ). В стране развернулись коллективизация, индустриализация, массовые репрессии и культ личности вождя. Страна оставалась похожей на сталинский СССР вплоть до конца 1980-х.Смерть Сталина потрясла Ходжу. Новым советским властям он не очень доверял и на похороны своего кумира в Москву не поехал. В Албании дни рождения и кончины Сталина были объявлены государственными праздниками.В 1956 году Ходжа приехал на XX съезд КПСС, но, выслушав доклад Хрущёва, демонстративно покинул Москву. Хрущёв в 1959 году приезжал в Тирану, но помириться с Ходжей ему не удалось. После XXII съезда, продолжившего десталинизацию, Албания разорвала с СССР дипломатические отношения.Единственной сильной страной, поддерживавшей Албанию, остался Китай, тоже поссорившийся с Хрущёвым. Албания представляла интересы КНР в Организации Объединенных Наций.В 1976 году скончался председатель КНР Мао Цзэдун, и отношения Албании и Китая за несколько лет повторили уже известный путь: Энвер Ходжа объявил наследников "великого кормчего" ревизионистами и предателями, а в 1978 году разорвал связи с Пекином.Окончательно закрывшись от Запада и разорвав отношения практически со всеми странами соцблока (кроме Румынии), Энвер Ходжа привёл Албанию к полной изоляции от всего мира.Албанцам пришлось всё туже затягивать пояса. В стране запрещались личные автомобили, дачи и предметы роскоши. "Низкопоклонство перед Западом" жестоко каралось. Под "низкопоклонством" понималось всё, что угодно, – от джинсов и "развратной" косметики до джаза и рок-музыки. Так, за проведение фестиваля, на котором прозвучали песни "Битлз", угодил в тюрьму министр образования.Ходжа объявил о создании "первого в мире полностью атеистического государства". Мечети, православные и католические соборы и монастыри стали разрушать и взрывать. Под страхом ареста было запрещено совершать обряды даже дома. Несколько священников-нарушителей были расстреляны.В декабре 1981 года при невыясненных обстоятельствах погиб Шеху. Согласно официальной версии, он покончил с собой из-за обвинений в шпионаже в пользу Югославии.В условиях социально-экономической катастрофы Ходжа вынужден был пойти на сотрудничество с Италией, Грецией и Турцией.К тому времени Ходжа фактически самоустранился от власти. 11 апреля 1985-го он умер от кровоизлияния в мозг.В Албании был объявлен траур, толпы народа стекались проститься со своим вождем. Дома, где он жил, превращали в музеи.В начале 1990-х в стране отменили однопартийность, и пришедшие к власти демократы начали перестройку. Памятники Ходже демонтировали, его музеи закрыли, а прах "вождя и учителя" перезахоронили в скромной могиле на удалённом кладбище в Тиране.В некогда главном музее Ходжи в центре Тираны в форме пирамиды, который ошибочно называют его мавзолеем, был открыт первый в стране ночной клуб, а подвальные помещения заняли офисы представительства USAID и компании Pepsi. Ныне в "пирамиде" работает образовательный центр, принадлежащей американской некоммерческой организации. А на построенном на деньги СССР военном аэродроме в городе Кучово, который до 1990 года носил имя Сталина, в 2024 году открыта авиабаза НАТО.Албания так и не смогла оправиться от более чем сорокалетнего правления Ходжи, оставаясь одной из самых бедных стран Европы. Тем не менее, многие пожилые албанцы до сих с тоской заявляют, что "при Энвере был порядок"…
https://ukraina.ru/20250302/1061444308.html
https://ukraina.ru/20250114/1060237131.html
https://ukraina.ru/20251012/zabytaya-vysadka-kak-britantsy-nachali-grazhdanskuyu-voynu-v-gretsii-1069934882.html
https://ukraina.ru/20260909/1059960178.html
https://ukraina.ru/20260709/uroki-proshlogo-bunkernaya-revolyutsiya-envera-khodzhi--1081043025.html
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Олег Хавич
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история, восточная европа, балканы, албания, ссср, москва, энвер ходжа, иосиф сталин, хрущев, мвд, кпсс, нато, коммунистическая партия, вторая мировая война, партизаны, коммунисты, диктатура
История, История, Восточная Европа, Балканы, Албания, СССР, Москва, Энвер Ходжа, Иосиф Сталин, Хрущев, МВД, КПСС, НАТО, коммунистическая партия, Вторая мировая война, партизаны, коммунисты, диктатура

Балканский Сталин. Как Энвер Ходжа остановил время в Албании

16:00 16.10.2026
 
© Фото : Открытый источникЛидер Албании Энвер Ходжа
Лидер Албании Энвер Ходжа - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© Фото : Открытый источник
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
Все материалы
16 октября 1908 года родился Энвер Ходжа. Он более 40 лет правил Албанией по сталинским лекалам, в итоге полностью изолировав страну от всего мира, включая даже СССР. Итоги эксперимента по сохранению власти коммунистов без XX съезда вдохновляющими не выглядят, как бы мы не относились к самому XX съезду
Энвер Ходжа родился в городе Гирокастра в семье торговца тканями. В 1912 году Албания добилась независимости, чему горячо радовалась вся семья Ходжа. Так что Энвер рос среди разговоров о счастливом будущем албанского народа.
В 1930 году Ходжа получил государственную стипендию для обучения в университете французского Монпелье, но вскоре был отчислен. Позже официальная историография утверждала, что Ходжа вылетел за коммунистические взгляды, но на самом деле – за прогулы. Впрочем, он действительно увлёкся трудами Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, познакомился с деятелями албанской секции Французской компартии, а также с Морисом Торезом, Анри Барбюсом и Луи Арагоном. Ходжа сотрудничал в "Юманите", а также редактировал албанский коммунистический бюллетень.
В 1934 году Энвер, явно не без помощи семьи, оказался на должности секретаря албанского консульства в Брюсселе. К тому времени он уже являлся членом французской и бельгийской коммунистических партий и переводил на родной язык речи Сталина. Он критиковал троцкистов, бухаринцев и "албанских монархо-фашистов" (режим Ахмета Зогу, который в 1928 году провозгласил себя королём Албании).
Домой Энвер Ходжа вернулся в 1936-м. Официально он работал учителем французского языка, а на самом деле занимался созданием компартии, возглавив коммунистическую группу в родной Гирокастре. Его несколько раз арестовывали, порой приходилось переходить на нелегальное положение.
В марте 1938 года Ходжа посетил СССР. Там он провел год, обучаясь премудростям строительства коммунизма. В том же году произошла его встреча со Сталиным и Молотовым. В беседе с ними молодой албанец поклялся создать на родине настоящую большевистскую партию.
Густав Клингер, Гуго Эберлейн, Владимир Ленин и Фриц Платтен в президиуме I конгресса Коминтерна - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
2 марта 2025, 16:00История
Коминтерн: от борьбы за диктатуру пролетариата до "мягкой силы" СССР2 марта 1919 года начался учредительный конгресс Коммунистического (IV) интернационала – объединения коммунистических партий всего мира. Он про существовал до 1943 года и был распущен вовсе не из-за эффективности, а как раз из-за того, что давал результат – деятельность Коминтерна вызывала вполне реальное напряжение на Западе
Когда в апреле 1939 года Албанию оккупировали войска фашистской Италии, Ходжу в срочном порядке отправили из Москвы домой. Оккупационные власти заочно приговорили Ходжу к смерти. Несмотря на это, он активно занимался антифашистской деятельностью: организовывал в своей табачной лавке в Тиране подпольные встречи, писал прокламации и статьи, организовывал диверсии, работая на нефтепромыслах, лесоразработках и в морских портах.
7 ноября 1941 года в Тиране подпольная конференция коммунистов при содействии югославских товарищей (сама Югославия к тому времени была оккупирована нацистами) провозгласила создание Коммунистической партии Албании (КПА). Албания стала последней страной Балканского полуострова, где появилась компартия, но здесь коммунисты оказались весьма эффективными.
Поначалу Ходжа входил в состав временного ЦК из семи человек. Фактическим руководителем КПА первое время был Кочи Дзодзе, но весной 1943 года Ходжу формально избрали первым секретарём ЦК. Этому способствовал его повторный визит в Москву осенью 1942 года.
© commons.wikimedia.orgЭнвер Ходжа в годы войны
Энвер Ходжа в годы войны - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© commons.wikimedia.org
Энвер Ходжа в годы войны
Под эгидой коммунистов в 1942 в Албании был создан Национально-освободительный фронт, в 1943 – Национально-освободительная армия (НОА). Эта армия вскоре начала всерьёз угрожать итальянским войскам. А когда в сентябре 1943 года Италия капитулировала перед союзниками, несколько тысяч солдат и офицеров 9-й итальянской армии присоединилась к албанским партизанам.
Немцы, чьи войска вошли в Албанию незадолго до капитуляции Италии, объявили, что намерены восстановить суверенитет страны, попранный итальянцами. Они сформировали марионеточное правительство, а Албанию рассматривали лишь как коридор для вывода своих войск из Греции.
Весной 1944 года один из лидеров югославских коммунистов Миладин Попович предложил дать албанскому народу вождя, вокруг имени которого можно было бы мобилизовать массы, – по примеру того, как в Югославии создавался героический образ Иосифа Броза Тито. Ряд влиятельных деятелей Компартии Албании подвергли эту идею критике: они утверждали, что авторитет Тито вырос на основе его известности как военного руководителя, а Ходжу в армии не знают.
- РИА Новости, 1920, 14.01.2025
14 января 2025, 08:10История
Иосиф Броз Тито и "атомная бомба" под Югославией14 января 1953 года Иосиф Броз Тито стал президентом Федеративной Республики Югославии, созданной им на месте унитарного Королевства Югославия. По начерченным Тито внутренним границам страна и распалась
В мае 1944 года Антифашистский национально-освободительный совет Албании присвоил Энверу Ходже звание генерал-полковника и назначил его главнокомандующим НОА. К осени 1944 года в Албании действовали 24 бригады НОА, которые наносили ощутимые удары по отступающим немецким войскам и отрядам коллаборационистов. Части НОА также были привлечены к борьбе с коллаборационистами на территории Югославии.
К концу ноября 1944 года вся территория Албании была освобождена от оккупационных сил, причём без участия войск антигитлеровской коалиции. Ещё 20 октября 1944 года было сформировано Временное правительство Албании, которое возглавил Ходжа. Компартия, в которой к 1945 году было немногим более 2 тыс. членов, стала правящей.
В августе 1945 года Национально-освободительный фронт Албании был преобразован в Демократический фронт. 2 декабря 1945 были проведены выборы в Конституционное собрание Албании, в котором избирателям был представлен только один список. Подавляющее большинство мандатов получили коммунисты.
© Фото : topwar.ruИосиф Сталин и Энвер Ходжа
Иосиф Сталин и Энвер Ходжа - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© Фото : topwar.ru
Иосиф Сталин и Энвер Ходжа
11 января 1946 года депутаты утвердили Конституцию Народной Республики Албании (НРА), написанную по образцу Основных законов СССР и Федеративной народной республики Югославия (ФНРЮ). Ходжа стал одновременно премьер-министром, министром иностранных дел, министром обороны и главнокомандующим армией НРА (последний пост он сохранил до самой смерти).
После разгрома Германии новый лидер Албании вновь посетил Москву, где присутствовал на Параде Победы. Ходжа так понравился Сталину, что уже в июле 1945 года началась советская помощь зерном, станками и машинами. Сотни советских инженеров, геологов, врачей отправились поднимать хозяйство небольшой страны на берегу Адриатики. Начал перевооружение албанской армии за счёт СССР. За это Албания пообещала "большому брату" участок земли под военно-морскую базу.
В советско-югославском конфликте 1948 года Ходжа поддержал Сталина. Он разгромил "югославскую фракцию" в КПА во главе с Кочи Дзодзе, который был главой МВД и спецслужбы Сигурими. На вторую позицию в партийно-государственной иерархии Албании выдвинулся Мехмет Шеху, сменивший Дзодзе во главе МВД, а позже ставший премьер-министром.
Греки празднуют освобождение страны от немецко-фашистских захватчиков. 1944 года - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
12 октября 2025, 08:00История
Забытая высадка. Как британцы начали гражданскую войну в Греции12 октября 1944 года под предлогом оказания продовольственной помощи населению британские войска высадились неподалёку от Афин. Эта операция превратилась в запал для гражданской войны в Греции
Съезд КПА, по рекомендации Сталина, переименовал партию в Албанскую партию труда (АПТ). В стране развернулись коллективизация, индустриализация, массовые репрессии и культ личности вождя. Страна оставалась похожей на сталинский СССР вплоть до конца 1980-х.
Смерть Сталина потрясла Ходжу. Новым советским властям он не очень доверял и на похороны своего кумира в Москву не поехал. В Албании дни рождения и кончины Сталина были объявлены государственными праздниками.
В 1956 году Ходжа приехал на XX съезд КПСС, но, выслушав доклад Хрущёва, демонстративно покинул Москву. Хрущёв в 1959 году приезжал в Тирану, но помириться с Ходжей ему не удалось. После XXII съезда, продолжившего десталинизацию, Албания разорвала с СССР дипломатические отношения.
© ФотоНикита Хрущёв и Энвер Ходжа, 1959 год
Никита Хрущёв и Энвер Ходжа, 1959 год - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© Фото
Никита Хрущёв и Энвер Ходжа, 1959 год
Единственной сильной страной, поддерживавшей Албанию, остался Китай, тоже поссорившийся с Хрущёвым. Албания представляла интересы КНР в Организации Объединенных Наций.
В 1976 году скончался председатель КНР Мао Цзэдун, и отношения Албании и Китая за несколько лет повторили уже известный путь: Энвер Ходжа объявил наследников "великого кормчего" ревизионистами и предателями, а в 1978 году разорвал связи с Пекином.
Окончательно закрывшись от Запада и разорвав отношения практически со всеми странами соцблока (кроме Румынии), Энвер Ходжа привёл Албанию к полной изоляции от всего мира.
- РИА Новости, 1920, 09.09.2026
9 сентября, 08:00История
Между Москвой и Вашингтоном: 50 лет со дня смерти Великого Кормчего Мао Цзедуна"Алеет Восток, солнце восходит там, где родился Мао Цзедун" – мелодия этой песни по сей день служит позывными "Радио Пекина", сама же она является неофициальным гимном КНР. Он скончался полвека назад – 9 сентября 1976 года, но и по сей день почитаем в стране в соответствии с формулой Дэн Сяопина: "Мао был прав на 70 процентов, и неправ на 30"
Албанцам пришлось всё туже затягивать пояса. В стране запрещались личные автомобили, дачи и предметы роскоши. "Низкопоклонство перед Западом" жестоко каралось. Под "низкопоклонством" понималось всё, что угодно, – от джинсов и "развратной" косметики до джаза и рок-музыки. Так, за проведение фестиваля, на котором прозвучали песни "Битлз", угодил в тюрьму министр образования.
Ходжа объявил о создании "первого в мире полностью атеистического государства". Мечети, православные и католические соборы и монастыри стали разрушать и взрывать. Под страхом ареста было запрещено совершать обряды даже дома. Несколько священников-нарушителей были расстреляны.
В декабре 1981 года при невыясненных обстоятельствах погиб Шеху. Согласно официальной версии, он покончил с собой из-за обвинений в шпионаже в пользу Югославии.
© commons.wikimedia.orgНачальник Генштаба албанской армии (в дальнейшем - глава МВД и премьер-министр Албании) Мехмет Шеху, 1946 год
Начальник Генштаба албанской армии (в дальнейшем - глава МВД и премьер-министр Албании) Мехмет Шеху, 1946 год - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© commons.wikimedia.org
Начальник Генштаба албанской армии (в дальнейшем - глава МВД и премьер-министр Албании) Мехмет Шеху, 1946 год
В условиях социально-экономической катастрофы Ходжа вынужден был пойти на сотрудничество с Италией, Грецией и Турцией.
К тому времени Ходжа фактически самоустранился от власти. 11 апреля 1985-го он умер от кровоизлияния в мозг.
В Албании был объявлен траур, толпы народа стекались проститься со своим вождем. Дома, где он жил, превращали в музеи.
Бункеры в окрестностях столицы Албании Тираны - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
9 июля, 08:00История
Уроки прошлого: бункерная революция Энвера Ходжи Самой бункеризованной страной в мире по праву считается Албания. В 1970-80-х годах в этой небольшой балканской стране был построен 173 371 бункер разного назначения. Это по шесть штук на квадратный километр территории или по одному на каждые 17 жителей. Ничего подобного история не знает…
В начале 1990-х в стране отменили однопартийность, и пришедшие к власти демократы начали перестройку. Памятники Ходже демонтировали, его музеи закрыли, а прах "вождя и учителя" перезахоронили в скромной могиле на удалённом кладбище в Тиране.
В некогда главном музее Ходжи в центре Тираны в форме пирамиды, который ошибочно называют его мавзолеем, был открыт первый в стране ночной клуб, а подвальные помещения заняли офисы представительства USAID и компании Pepsi. Ныне в "пирамиде" работает образовательный центр, принадлежащей американской некоммерческой организации. А на построенном на деньги СССР военном аэродроме в городе Кучово, который до 1990 года носил имя Сталина, в 2024 году открыта авиабаза НАТО.
Албания так и не смогла оправиться от более чем сорокалетнего правления Ходжи, оставаясь одной из самых бедных стран Европы. Тем не менее, многие пожилые албанцы до сих с тоской заявляют, что "при Энвере был порядок"…
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