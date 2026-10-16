Газ по 50: до конца октября топливо на украинских АЗС продолжит дорожать - 16.10.2026 Украина.ру
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Газ по 50: до конца октября топливо на украинских АЗС продолжит дорожать
Газ по 50: до конца октября топливо на украинских АЗС продолжит дорожать - 16.10.2026 Украина.ру
Газ по 50: до конца октября топливо на украинских АЗС продолжит дорожать
До конца текущего месяца стоимость горючего на заправках Украины будет ползти вверх. Наибольший удар по бюджету ожидает владельцев машин на газе и дизельных авто. Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн предупреждает: ценник на автогаз приблизится к психологической отметке в 50 гривен (93,2 рубля)
2026-10-16T16:28
2026-10-16T16:28
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топливо
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По предположению эксперта, литр газа будет стоить 49–50 гривен (93,2 рубля). Дизельное топливо также прибавит в цене еще несколько гривен. Единственным исключением может стать бензин — его стоимость, вероятно, останется относительно стабильной.Украинский топливный рынок уже находится в критическом состоянии. Оптовая цена на дизель составляет 103–105 гривен (192 – 195,7 рубля) за литр, в то время как на АЗС его пока продают примерно по 100 гривен (186,4 рубля). Заправщики фактически торгуют в убыток или с нулевой маржой, что неизбежно приведет к резкому скачку розничных цен в ближайшее время для выравнивания экономики продаж.Ситуация с газом развивается стремительно. Всего за неделю стоимость выросла более чем на 3 гривны (5,6 рубля). Автовладельцам, чьи машины оборудованы газобаллонным оборудованием, эксперты советуют по возможности заправлять полные баки в ближайшее время, пока цены не обновили очередной исторический максимум.
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новости, украина, сергей куюн, топливо, газ, транспорт
Новости, Украина, Сергей Куюн, топливо, газ, транспорт

Газ по 50: до конца октября топливо на украинских АЗС продолжит дорожать

16:28 16.10.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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До конца текущего месяца стоимость горючего на заправках Украины будет ползти вверх. Наибольший удар по бюджету ожидает владельцев машин на газе и дизельных авто. Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн предупреждает: ценник на автогаз приблизится к психологической отметке в 50 гривен (93,2 рубля)
По предположению эксперта, литр газа будет стоить 49–50 гривен (93,2 рубля). Дизельное топливо также прибавит в цене еще несколько гривен. Единственным исключением может стать бензин — его стоимость, вероятно, останется относительно стабильной.

Украинский топливный рынок уже находится в критическом состоянии. Оптовая цена на дизель составляет 103–105 гривен (192 – 195,7 рубля) за литр, в то время как на АЗС его пока продают примерно по 100 гривен (186,4 рубля). Заправщики фактически торгуют в убыток или с нулевой маржой, что неизбежно приведет к резкому скачку розничных цен в ближайшее время для выравнивания экономики продаж.

Ситуация с газом развивается стремительно. Всего за неделю стоимость выросла более чем на 3 гривны (5,6 рубля). Автовладельцам, чьи машины оборудованы газобаллонным оборудованием, эксперты советуют по возможности заправлять полные баки в ближайшее время, пока цены не обновили очередной исторический максимум.
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