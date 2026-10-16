Газ по 50: до конца октября топливо на украинских АЗС продолжит дорожать
До конца текущего месяца стоимость горючего на заправках Украины будет ползти вверх. Наибольший удар по бюджету ожидает владельцев машин на газе и дизельных авто. Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн предупреждает: ценник на автогаз приблизится к психологической отметке в 50 гривен (93,2 рубля)
По предположению эксперта, литр газа будет стоить 49–50 гривен (93,2 рубля). Дизельное топливо также прибавит в цене еще несколько гривен. Единственным исключением может стать бензин — его стоимость, вероятно, останется относительно стабильной.
Украинский топливный рынок уже находится в критическом состоянии. Оптовая цена на дизель составляет 103–105 гривен (192 – 195,7 рубля) за литр, в то время как на АЗС его пока продают примерно по 100 гривен (186,4 рубля). Заправщики фактически торгуют в убыток или с нулевой маржой, что неизбежно приведет к резкому скачку розничных цен в ближайшее время для выравнивания экономики продаж.
Ситуация с газом развивается стремительно. Всего за неделю стоимость выросла более чем на 3 гривны (5,6 рубля). Автовладельцам, чьи машины оборудованы газобаллонным оборудованием, эксперты советуют по возможности заправлять полные баки в ближайшее время, пока цены не обновили очередной исторический максимум.
Украинский топливный рынок уже находится в критическом состоянии. Оптовая цена на дизель составляет 103–105 гривен (192 – 195,7 рубля) за литр, в то время как на АЗС его пока продают примерно по 100 гривен (186,4 рубля). Заправщики фактически торгуют в убыток или с нулевой маржой, что неизбежно приведет к резкому скачку розничных цен в ближайшее время для выравнивания экономики продаж.
Ситуация с газом развивается стремительно. Всего за неделю стоимость выросла более чем на 3 гривны (5,6 рубля). Автовладельцам, чьи машины оборудованы газобаллонным оборудованием, эксперты советуют по возможности заправлять полные баки в ближайшее время, пока цены не обновили очередной исторический максимум.
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