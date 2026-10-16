https://ukraina.ru/20261016/dokumentalnyy-film-zhurnalistov-ukrainaru-prezentovali-na-telekanale-zvezda-1083865304.html

Документальный фильм журналистов "Украина.ру" презентовали на телеканале "Звезда"

Документальный фильм журналистов "Украина.ру" презентовали на телеканале "Звезда" - 16.10.2026 Украина.ру

Документальный фильм журналистов "Украина.ру" презентовали на телеканале "Звезда"

Фрагмент документального фильма "Воздух" показали на программе "Открытый эфир" на телеканале "Звезда". Авторы фильма, корреспонденты издания "Украина.ру"... Украина.ру, 16.10.2026

2026-10-16T15:38

2026-10-16T15:38

2026-10-16T15:38

видео

украина.ру

сво

дроны

бпла

звезда (телерадиокомпания)

федор громов

технологии

беспилотники

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Фрагмент документального фильма "Воздух" показали на программе "Открытый эфир" на телеканале "Звезда". Авторы фильма, корреспонденты издания "Украина.ру" Алексей Туманов и Федор Громов рассказали о работе над фильмом и ответили на вопросы в студии:• Что больше всего запомнилось в этой командировке, что произвело наибольшее впечатление? Что осталось за кадром? • Как за последнее время изменился характер боевых действий? • Как адаптируются наши бойцы к технологическим изменениям? Как идет борьба с дронами противника?Фильм "Воздух" можно посмотреть на ресурсах "Украина.ру": ПОСМОТРЕТЬ ФИЛЬМ МОЖНО НА СЛЕДУЮЩИХ ПЛОЩАДКАХ: 🎞 ВКОНТАКТЕ🎞 ДЗЕН🎞 RUTUBE🎞 ОДНОКЛАССНИКИ

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина.ру, сво, дроны, бпла, звезда (телерадиокомпания), федор громов, технологии, беспилотники, видео