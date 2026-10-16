Документальный фильм журналистов "Украина.ру" презентовали на телеканале "Звезда"
Фрагмент документального фильма "Воздух" показали на программе "Открытый эфир" на телеканале "Звезда". Авторы фильма, корреспонденты издания "Украина.ру" Алексей Туманов и Федор Громов рассказали о работе над фильмом и ответили на вопросы в студии:
• Что больше всего запомнилось в этой командировке, что произвело наибольшее впечатление? Что осталось за кадром?
• Как за последнее время изменился характер боевых действий?
• Как адаптируются наши бойцы к технологическим изменениям? Как идет борьба с дронами противника?
Фильм "Воздух" можно посмотреть на ресурсах "Украина.ру":
ПОСМОТРЕТЬ ФИЛЬМ МОЖНО НА СЛЕДУЮЩИХ ПЛОЩАДКАХ:
🎞 ВКОНТАКТЕ
🎞 ДЗЕН
🎞 RUTUBE
🎞 ОДНОКЛАССНИКИ
• Что больше всего запомнилось в этой командировке, что произвело наибольшее впечатление? Что осталось за кадром?
• Как за последнее время изменился характер боевых действий?
• Как адаптируются наши бойцы к технологическим изменениям? Как идет борьба с дронами противника?
Фильм "Воздух" можно посмотреть на ресурсах "Украина.ру":
ПОСМОТРЕТЬ ФИЛЬМ МОЖНО НА СЛЕДУЮЩИХ ПЛОЩАДКАХ:
🎞 ВКОНТАКТЕ
🎞 ДЗЕН
🎞 RUTUBE
🎞 ОДНОКЛАССНИКИ
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