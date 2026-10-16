https://ukraina.ru/20261016/vtorye-krynki-anpilogov-o-tom-kak-vs-rf-vyzhigayut-platsdarmy-vsu-pod-kupyanskom-1083860294.html

"Вторые Крынки": Анпилогов о том, как ВС РФ выжигают плацдармы ВСУ под Купянском

"Вторые Крынки": Анпилогов о том, как ВС РФ выжигают плацдармы ВСУ под Купянском - 16.10.2026 Украина.ру

"Вторые Крынки": Анпилогов о том, как ВС РФ выжигают плацдармы ВСУ под Купянском

Под Купянском ВСУ попадают в ту же ситуацию, что и в Крынках, где почти полностью погибла вся морская пехота Украины. Все переправы через Оскол находятся под контролем ВС РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2026-10-16T18:30

2026-10-16T18:30

2026-10-16T18:30

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ВС РФ за неделю освободили восемь населённых пунктов в Харьковской области. Минобороны РФ сообщало, что с 10 по 16 октября подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль Лукашово, Лобановку, Резниково, Купино, Нефёдовку, Чёрное, а также Варваровку и Николаевку. Все попытки противника вырваться из окружения пресечены.Комментируя оперативную обстановку в Харьковской области, Анпилогов заявил, что под Купянском ВСУ ждет новая катастрофа. "Здесь мы выходим в район Купянска, где тоже разворачивается интересный сюжет. Украинская сторона по непонятной мне логике продолжает удерживать плацдармы на левом берегу Оскола", — пояснил эксперт.По его мнению, сейчас ВСУ оказываются в ситуации, которая обернулась катастрофой в Крынках. "Тут ВСУ попадают в ту же ситуацию, что и в свое время в Крынках на берегу Днепра, где почти в полном составе погибла вся морская пехота Украины", — отметил Анпилогов.Эксперт подчеркнул, что под Купянском складывается аналогичная ситуация: все переправы через Оскол контролируются российскими военными. "Сейчас такая же ситуация складывается в районе Купянска, потому что все переправы через Оскол находятся под нашим контролем", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: ВСУ продолжают безнадежную оборону на Осколе, а Россия берет под контроль Доброполье" на сайте Украина.ру.ВСУ видят всё поле боя благодаря американским спутникам. Если бы американцы захотели отключить эту возможность, украинские силы оказались бы в условиях классического тумана войны. Подробнее об этом — в материале "Михаил Поликарпов: Паралич экономики Украины убедит ее элиту и народ, что война не имеет перспектив" в дзен-канале Украина.ру.

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