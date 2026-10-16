Ле Пен готова приехать на Украину, но есть нюанс - 16.10.2026 Украина.ру
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Ле Пен готова приехать на Украину, но есть нюанс
Ле Пен готова приехать на Украину, но есть нюанс - 16.10.2026 Украина.ру
Ле Пен готова приехать на Украину, но есть нюанс
Кандидат на пост президента Франции, глава фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен заявила, что готова посетить Украину. Об этом 16 октября она написала на своей странице в социальной сети X
2026-10-16T15:34
2026-10-16T15:39
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По её словам, она не против лично пообщаться с Владимиром Зеленским и даже может приехать на Украину."Лично я не имею ничего против… (Зеленского), и если он захочет, чтобы мы обсудили это (поддержку ВСУ ), я с удовольствием приеду на Украину", — написала она.При этом Ле Пен добавила, что Франция более не располагает достаточным количеством средств, чтобы дополнительно помогать Киеву. По её словам, Париж и так достаточно поддерживал украинский народ — каждый год страна выделяет Украине около 6 миллиардов евро.Ранее премьер Бельгии призвал ЕС срочно найти средства для УкраиныБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Списанный Зеленский, провалы ВСУ, пустой кошелек. Хроника событий на утро 16 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, франция, киев, марин ле пен, вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина.ру, ес
Новости, Украина, Франция, Киев, Марин Ле Пен, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Украина.ру, ЕС

Ле Пен готова приехать на Украину, но есть нюанс

15:34 16.10.2026 (обновлено: 15:39 16.10.2026)
 
© REUTERS / Stephanie Lecocq
- РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© REUTERS / Stephanie Lecocq
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Кандидат на пост президента Франции, глава фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен заявила, что готова посетить Украину. Об этом 16 октября она написала на своей странице в социальной сети X
По её словам, она не против лично пообщаться с Владимиром Зеленским и даже может приехать на Украину.
"Лично я не имею ничего против… (Зеленского), и если он захочет, чтобы мы обсудили это (поддержку ВСУ ), я с удовольствием приеду на Украину", — написала она.
При этом Ле Пен добавила, что Франция более не располагает достаточным количеством средств, чтобы дополнительно помогать Киеву.
По её словам, Париж и так достаточно поддерживал украинский народ — каждый год страна выделяет Украине около 6 миллиардов евро.
Ранее премьер Бельгии призвал ЕС срочно найти средства для Украины
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Списанный Зеленский, провалы ВСУ, пустой кошелек. Хроника событий на утро 16 октября
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НовостиУкраинаФранцияКиевМарин Ле ПенВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийУкраина.руЕС
 
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