https://ukraina.ru/20261016/ostavili-vsu-bez-starlink-prekratyatsya-li-ataki-dronov-na-rossiyu-posle-resheniy-trampa-i-maska-1083862357.html

Оставили ВСУ без Starlink: прекратятся ли атаки дронов на Россию после решений Трампа и Маска

Оставили ВСУ без Starlink: прекратятся ли атаки дронов на Россию после решений Трампа и Маска - 16.10.2026 Украина.ру

Оставили ВСУ без Starlink: прекратятся ли атаки дронов на Россию после решений Трампа и Маска

На неделе с 11 по 15 октября 2026 года Белый дом попытался взять Украину за горло, пригрозив полностью перекрыть ВСУ доступ к американским разведданным из-за непрекращающихся ударов по российским НПЗ – вопреки требованиям Дональда Трампа.

2026-10-16T17:02

2026-10-16T17:02

2026-10-16T17:02

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илон маск

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Почти синхронно с этим терминалы Starlink внезапно деградировали, заставив ВСУ экстренно свернуть динамические операции средней дальности (middle-strike) прямо у линии фронта.Но красивой картинки не получилось: тяжелые украинские дальнобойные беспилотники продолжают атаковать тылы России. Так что предстоит ответить: насколько на самом деле тяжелы для Украины последние демарши Трампа и Маска? Скажутся ли они на ходе СВО?Завод не сбежитДо сих пор многие думают, что каждому беспилотнику в небе круглосуточно нужен живой оператор с джойстиком и прямая трансляция из Белого дома. Это, конечно, полная чушь.Нефтеперерабатывающий завод не ползет по лесополосе и не прячется под маскировочной сетью. Точные географические координаты любого крупного советского или российского промышленного объекта, которые и становятся объектами украинских посягательств, известны уже давно и едва ли изменятся. Так что чтобы засадить крылатую машину с сотней килограммов взрывчатки в конкретный НПЗ, Украине не нужна постоянная поддержка из-за океана.Достаточно однажды вбить неизменные цифры в блок памяти бортового компьютера – и затем переносить эти данные на каждый новый запуск.Вашингтонский шантаж ударил лишь по способности оценивать и выискивает потенциальные новые целы и узлы в российской обороне. Когда представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер выдвинули Киеву ультиматум с требованием прекратить удары по топливной инфраструктуре ради стабильности мировых цен на дизель перед американскими выборами, они исходили из предпосылки о тотальном контроле над чужими полетными листами.Но и полностью обесценивать жест Вашингтона тоже нельзя – киевские ТЭЦ не дадут соврать. Когда баллистический удар разнес столичную ТЭЦ-4, украинская ПВО не получила привычного предупреждения от американских спутников раннего обнаружения.Так что в первую очередь пострадала не атака, а обороноспособность Украины.Электронный поводок МаскаТем временем, в ночь с 13 на 14 октября по украинским боевым порядкам пришелся куда более прицельный удар. Компания SpaceX тихо и без предупреждения залила на серверы обновление прошивки, ограничившее скорость перемещения военных терминалов Starshield и гражданских Starlink жестким потолком в 100 миль (примерно 160 километров) в час.Для условной гражданской фуры на трассе это изменение не значит ровным счётом ничего, но вот для войск БПЛА это был удар под дых.Так называемые операции средней дальности, или мидл-страйк, держались на дронах, летящих со скоростью около 300 километров в час. Эти аппараты охотились не за неподвижными бетонными заводами, а за подвижными системами: зенитными комплексами С-400, пусковыми установками баллистических ракет "Искандер" и мобильными штабами. И вот тут уже пострадала именно способность ВСУ вести наступательные операцииЧтобы оператор мог на полной скорости высмотреть в оптику уходящую цель и вручную направить в него боевую часть, дрону жизненно необходим непрерывный широкополосный спутниковый интернет. Но новая прошивка SpaceX превратила фазированные антенные решетки терминалов в кирпичи при любом резком рывке.Как только встроенные датчики терминала фиксировали ускорение свыше означенных 160 километров в час, передатчик мгновенно отключался от спутников.Сильнее всего на себе это ощутили подразделения 7-го десантно-штурмового корпуса ВСУ в районе Гуляйполя: они первыми сообщили о срыве боевых вылетов прямо со стартовых катапульт. Всё дело в том, что пневматический поршень разгоняет дрон быстрее предельного порога за доли секунды, так что связь отваливалась на взлете – автоматика уводила беспилотники в землю.Более того, искусственный лимит сорвал перехват российских дронов. Новейшие украинские скоростные перехватчики с реактивными микродвигателями, которые гонялись за "Геранями" на скоростях под 300 километров в час, потеряли возможность наводиться в воздухе.Илон Маск тут же поспешил откреститься от обвинений в саботаже, переложив всю вину на плечи Пентагона. В своей социальной сети миллиардер написал: "Системы Starshield принадлежат и контролируются правительством США. Любые ограничения по скорости или использованию определяются военными США и президентом".Европейские союзники пришли в бешенство от таких фокусов. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, чья страна де-факто и оплачивает тысячи терминалов для украинской армии, публично "наехал" на миллиардера: "Как ваши европейские клиенты, мы наблюдаем за вами".На следующий день скорость на бумаге начали потихоньку возвращать, но урок был усвоен предельно жестко. Зависимость от частного спутникового модема – это петля, которую хозяин рубильника может затянуть в любую секунду.Глаза из железаПока операторы тактических дронов на линии фронта крыли матом калифорнийские серверы, операторы стратегических дальнобойных комплексов даже не почесались. Они попросту не используют ни Starlink, ни американские каналы связи прямого эфира.Во-первых, SpaceX с самого начала конфликта жестко заблокировала работу своих терминалов над "международно признанными" российскими границами. Во-вторых, любая активная радиоантенна автоматически делает его привлекательной целью для ПВО.Настоящие стратегические дроны вроде тяжелого "Лютого" или реактивной "Трембиты" летают в режиме абсолютного радиомолчания. Их мозг – это автономный бортовой компьютер Auterion Skynode S, а глаза – цифровая оптическая камера, смотрящая строго вниз на проплывающую землю.Именно так, в самый разгар скандала со скоростными ограничениями Starlink, украинские дроны атаковали дата-центр Сбербанка – без помощи из США в прямом эфире.Хитрая уловка англичанРазговоры о том, что Белый дом способен в одиночку ослепить чужую армию щелчком тумблера, выдают в тех, кто их ведёт, людей не сведущих в устройстве западной разведки.Соединенные Штаты действительно могут обидеться, топнуть ногой и запретить своим офицерам выдавать папки с целеуказаниями по российским нефтехранилищам. Но Вашингтон не существует в вакууме – как минимум, он остаётся частью альянса Five Eyes, в который входят также Канада, Новая Зеландия, Великобритания и Австралия.Конечно, внутри этого альянса действуют стандарты НАТО, которые запрещают передавать секретные данные третьим странам без согласия на то всех членов разведывательного картеля. Однако англичане нашли изящную бюрократическую лазейку, благодаря которой поток данных не прекращался ни на минуту.Например, если британский аналитик в совместной базе видит американские данные о координатах российских систем ПВО или скоплении цистерн, он не пересылает эти данные в Киев – вместо этого он заказывает повторную съёмку этого же места у европейских спутниковых операторов, и всё.На выходе получаются "чистые" данные, которые уже можно передавать режиму Зеленского.Именно за этим обходом правил Владимир Зеленский 14 октября экстренно прилетел на Даунинг-стрит на встречу с британским премьером Энди Бернэмом. Пока Трамп играл мускулами перед избирателями, британцы подтвердили работу совместных координационных центров в Нортвуде, банально водя Вашингтон за нос – если, конечно, допустить, что в ЦРУ или Государственном департаменте не знают об этой уловке и не закрывают на неё намеренно глаза.Тем более, что действующий директор ЦРУ Джон Рэтклифф – идейный и последовательный сторонник передачи Киеву всех возможных разведданных для ударов по России.Не такой уж и тотальный контрольНикакие скоростные ограничения Илона Маска и словесные угрозы американских советников не могут заставить ВСУ перестать делать то, ради чего и ковался этот режим последние десятилетия – воевать против России.Да, тактический контур войны–— окопная связь, видеопотоки с дронов-камикадзе и наведение легких мобильных групп – по-прежнему висит на тонком оптоволоконном волоске американской милости.Но стратегическая война над этим американским поводком хохочет в голос. И когда мы говорим, что Россия воюет с Западом, это значит, что даже когда одна из стран Запада играет в "перемирие" ради своей сиюминутной выгоды, остальные могут эту позицию не разделять – и чаще всего так и происходит.Украина – дитя многих родителей, не только США. И от того, что где-то в калифорнии кто-то дёрнет рубильник, на самом деле глобально не изменится ровным счётом ничего.

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Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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