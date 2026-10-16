https://ukraina.ru/20261016/bem-ne-tolko-po-mostam-ischenko-o-tom-kak-rossiya-naraschivaet-udary-po-ukraine-1083812090.html

"Бьем не только по мостам": Ищенко о том, как Россия наращивает удары по Украине

"Бьем не только по мостам": Ищенко о том, как Россия наращивает удары по Украине - 16.10.2026 Украина.ру

"Бьем не только по мостам": Ищенко о том, как Россия наращивает удары по Украине

Производство беспилотников в России выросло на порядок, и теперь удары идут не только по мостам, но и по всей Украине — включая порты, тогда как раньше заключались зерновые сделки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-10-16T19:30

2026-10-16T19:30

2026-10-16T18:34

новости

украина

россия

запад

ростислав ищенко

владимир зеленский

дмитрий евстафьев

украина.ру

главные новости

главное

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/1c/1083464892_0:75:1440:885_1920x0_80_0_0_e7c7b9b5be801aedc46a3e7e9bffc245.jpg

Продолжая тему ударов по мостам через Днепр, эксперт объяснил, что стоит за сменой тактики, — и начал с главного: для победы необходимо наращивать ударные возможности."Производство беспилотников у нас выросло на порядок. Поэтому мы сейчас бьем не только по мостам, а по всей Украине. Бьем по портам, а раньше заключали зерновые сделки", — пояснил эксперт.По его словам, раньше России надо было исключить возможность активного вмешательства западных стран в украинский конфликт. "В свое время нам не нужна была эскалация", — отметил Ищенко.Эксперт подчеркнул, что раньше не было физических возможностей вести войну таким образом. "Раньше мы не могли производить такое количество дронов и ракет. Мы не могли себе позволить, как это сделал Запад, полностью опустошить свои склады", — сообщил он."Сейчас мы можем себе позволить увеличивать количество ударов по Украине. е надо думать, что удары по мостам — это панацея. Что мы по ним будем бить, и Украина сдастся. У них будут большие трудности", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если команда Зеленского сбежит из Киева, Россия наполовину одержит победу над Украиной" в дзен-канале Украина.ру.Политическая элита Запада продолжает существовать в атмосфере невозможности иных вариантов, кроме пресловутого плана разгрома России на украинском плацдарме. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Евстафьев: На Западе стали понимать, что Россия жестко ответит не только на блокаду Калининграда" в дзен-канале Украина.ру.

украина

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, запад, ростислав ищенко, владимир зеленский, дмитрий евстафьев, украина.ру, главные новости, главное, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация, война, война на украине, украина.ру дзен, дзен сво