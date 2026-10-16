"Бьем не только по мостам": Ищенко о том, как Россия наращивает удары по Украине - 16.10.2026 Украина.ру
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"Бьем не только по мостам": Ищенко о том, как Россия наращивает удары по Украине
"Бьем не только по мостам": Ищенко о том, как Россия наращивает удары по Украине - 16.10.2026 Украина.ру
"Бьем не только по мостам": Ищенко о том, как Россия наращивает удары по Украине
Производство беспилотников в России выросло на порядок, и теперь удары идут не только по мостам, но и по всей Украине — включая порты, тогда как раньше заключались зерновые сделки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-10-16T19:30
2026-10-16T18:34
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Продолжая тему ударов по мостам через Днепр, эксперт объяснил, что стоит за сменой тактики, — и начал с главного: для победы необходимо наращивать ударные возможности."Производство беспилотников у нас выросло на порядок. Поэтому мы сейчас бьем не только по мостам, а по всей Украине. Бьем по портам, а раньше заключали зерновые сделки", — пояснил эксперт.По его словам, раньше России надо было исключить возможность активного вмешательства западных стран в украинский конфликт. "В свое время нам не нужна была эскалация", — отметил Ищенко.Эксперт подчеркнул, что раньше не было физических возможностей вести войну таким образом. "Раньше мы не могли производить такое количество дронов и ракет. Мы не могли себе позволить, как это сделал Запад, полностью опустошить свои склады", — сообщил он."Сейчас мы можем себе позволить увеличивать количество ударов по Украине. е надо думать, что удары по мостам — это панацея. Что мы по ним будем бить, и Украина сдастся. У них будут большие трудности", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если команда Зеленского сбежит из Киева, Россия наполовину одержит победу над Украиной" в дзен-канале Украина.ру.Политическая элита Запада продолжает существовать в атмосфере невозможности иных вариантов, кроме пресловутого плана разгрома России на украинском плацдарме. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Евстафьев: На Западе стали понимать, что Россия жестко ответит не только на блокаду Калининграда" в дзен-канале Украина.ру.
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"Бьем не только по мостам": Ищенко о том, как Россия наращивает удары по Украине

19:30 16.10.2026
 
© REUTERS / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE
- РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© REUTERS / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE
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Производство беспилотников в России выросло на порядок, и теперь удары идут не только по мостам, но и по всей Украине — включая порты, тогда как раньше заключались зерновые сделки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Продолжая тему ударов по мостам через Днепр, эксперт объяснил, что стоит за сменой тактики, — и начал с главного: для победы необходимо наращивать ударные возможности.
"Производство беспилотников у нас выросло на порядок. Поэтому мы сейчас бьем не только по мостам, а по всей Украине. Бьем по портам, а раньше заключали зерновые сделки", — пояснил эксперт.
По его словам, раньше России надо было исключить возможность активного вмешательства западных стран в украинский конфликт. "В свое время нам не нужна была эскалация", — отметил Ищенко.
Эксперт подчеркнул, что раньше не было физических возможностей вести войну таким образом. "Раньше мы не могли производить такое количество дронов и ракет. Мы не могли себе позволить, как это сделал Запад, полностью опустошить свои склады", — сообщил он.
"Сейчас мы можем себе позволить увеличивать количество ударов по Украине. е надо думать, что удары по мостам — это панацея. Что мы по ним будем бить, и Украина сдастся. У них будут большие трудности", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если команда Зеленского сбежит из Киева, Россия наполовину одержит победу над Украиной" в дзен-канале Украина.ру.
Политическая элита Запада продолжает существовать в атмосфере невозможности иных вариантов, кроме пресловутого плана разгрома России на украинском плацдарме. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Евстафьев: На Западе стали понимать, что Россия жестко ответит не только на блокаду Калининграда" в дзен-канале Украина.ру.
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