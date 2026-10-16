Дроны ВСУ атаковали промобъект в Сургутском районе
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА "Жмиль-Ц" на Добропольском направлении СВО
В результате атаки беспилотников на промышленный объект в Ханты-Мансийском автономном округе произошло возгорание. Об этом 16 октября сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук
"В результате атаки беспилотников на промышленный объект в Сургутском районе произошло возгорание. На месте работают экстренные службы. В настоящее время специалисты оценивают масштаб и характер нанесённого ущерба", — написал он в своём канале в Max.
Сегодня в регионе беспилотная опасность была объявлена дважды — в 09:50 и в 13:18 мск.
Ранее в Минобороны сообщили, что в течение ночи на пятницу, 16 октября, подразделения ПВО сбили в регионах России 644 украинских дрона самолётного типа.
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