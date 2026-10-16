https://ukraina.ru/20261016/drony-vsu-atakovali-promobekt-v-surgutskom-rayone-1083867492.html

Дроны ВСУ атаковали промобъект в Сургутском районе

Дроны ВСУ атаковали промобъект в Сургутском районе - 16.10.2026 Украина.ру

Дроны ВСУ атаковали промобъект в Сургутском районе

В результате атаки беспилотников на промышленный объект в Ханты-Мансийском автономном округе произошло возгорание. Об этом 16 октября сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук

2026-10-16T15:49

2026-10-16T15:49

2026-10-16T15:49

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"В результате атаки беспилотников на промышленный объект в Сургутском районе произошло возгорание. На месте работают экстренные службы. В настоящее время специалисты оценивают масштаб и характер нанесённого ущерба", — написал он в своём канале в Max.Сегодня в регионе беспилотная опасность была объявлена дважды — в 09:50 и в 13:18 мск.Ранее в Минобороны сообщили, что в течение ночи на пятницу, 16 октября, подразделения ПВО сбили в регионах России 644 украинских дрона самолётного типа. Об ударах ВС РФ - в материале Списанный Зеленский, провалы ВСУ, пустой кошелек. Хроника событий на утро 16 октября на сайте Украина.ру.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Списанный Зеленский, провалы ВСУ, пустой кошелек. Хроника событий на утро 16 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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спецоперация, сво, россия, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, минобороны