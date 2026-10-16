https://ukraina.ru/20261016/spisannyy-zelenskiy-provaly-vsu-pustoy-koshelek-khronika-sobytiy-na-utro-16-oktyabrya--1083847942.html

Списанный Зеленский, провалы ВСУ, пустой кошелек. Хроника событий на утро 16 октября

Списанный Зеленский, провалы ВСУ, пустой кошелек. Хроника событий на утро 16 октября - 16.10.2026 Украина.ру

Списанный Зеленский, провалы ВСУ, пустой кошелек. Хроника событий на утро 16 октября

Трамп обрушился с критикой на Зеленского. ВС РФ уничтожают противника и технику. Киев боится остаться без помощи

2026-10-16T09:00

2026-10-16T09:00

2026-10-16T09:00

хроники

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украина

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нпз

сша

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Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax дал жесткую оценку действиям Киева, заявив, что Владимир Зеленский и его команда фактически уничтожили собственную страну. В подтверждение слов он сослался на недавнее интервью молодой украинки, которая обвинила руководство в гибели мужчин и рассказала, как покалеченные солдаты "массово возвращаются с фронта без рук и ног, оказываются в психиатрических клиниках или гибнут". На этом фоне глава Белого дома констатировал, что в процессе урегулирования договариваться с Зеленским оказывается значительно сложнее, чем с российским лидером Владимиром Путиным, хотя положить конец конфликту хотят оба. Впрочем, Трамп уверен, что боевые действия завершатся скоро, явно до конца его второго президентского срока. Вот только финальное урегулирование стороны будут обсуждать уже без участия Зеленского. "В конечном итоге у них будет какого-то рода урегулирование. Они не будут делать это с ним", — отрезал Трамп, добавив, что Украине для начала нужны выборы.Отдельное недовольство президента США вызывают удары украинских сил по российским нефтеперерабатывающим заводам. Американский лидер назвал эти атаки безобразием, подчеркнув, что единственное, чего добивается Киев — это разгон мировых цен на нефть, хотя вокруг полно других военных целей. Как утверждает газета New York Times, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и вице-президент США Джей Ди Вэнс последние месяцы лично просили Зеленского не трогать российские НПЗ. Но в Киеве предпочли проигнорировать просьбы Вашингтона и публично объявили, что с запретами на удары по заводам покончено.Критику действий Киева начинают разделять и в Европе.Сопредседатель немецкой политической партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель в интервью журналу Economist также назвала налеты дронов на российские НПЗ и объекты вблизи Москвы огромной провокацией. По ее мнению, атаковать беспилотниками ядерную державу чрезвычайно глупо и рискованно для всей Европы, а в действиях Киева нет никакого смысла. "Вы можете привести хотя бы одно доказательство того, что Зеленский заинтересован в мире?" — поинтересовалась Вайдель у журналистов. Заодно глава АдГ усомнилась в демократическом статусе Украины, напомнив об отмене президентских выборов. Итоговый вердикт немецкого политика оказался сугубо прагматичным: Германия уже потратила на конфликт более 100 миллиардов евро, и дальнейшее финансирование заведомо проигранной Киевом войны наносит прямой ущерб как самой ФРГ, так и остальной Европе.Провалы ВСУНа фронте и в тылу ситуация для украинских сил продолжает стремительно ухудшаться. В ночь на пятницу и утром по всей территории Украины гремели взрывы: российские ударные беспилотники "Герань" и реактивные БПЛА атаковали объекты в окрестностях Киева, Гатном, Умани и Бучанском районе. Мэр украинской столицы Виталий Кличко посетовал, что в четырех районах правобережной части города — Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском — начались серьезные перебои с водоснабжением из-за падения давления в системе. Министерство энергетики Украины отметило, что отдельные районы столицы и области полностью остались без электроэнергии. Аналогичная картина фиксируется на Западной Украине. В Луцке, Ковеле, Дубно, Чорткове, Черкассах и Ивано-Франковске зафиксированы прилеты, вызвавшие масштабный коллапс инфраструктуры. По заявлению главы Волынской областной администрации Романа Романюка, обломки беспилотников повредили линии электропередачи, из-за чего Луцк и Ровно оказались полностью обесточены, а в Хмельницкой области и Запорожье после точечных ударов вспыхнули мощные пожары на нефтебазах и стратегических объектах.Одновременно Вооруженные силы РФ развивают активное наступление сразу на нескольких направлениях. В Запорожской области российские подразделения расширяют зону контроля, зачищая ключевые населенные пункты. В селе Воздвижевка штурмовикам удалось занять большую часть территории, а в Терноватом бои сместились в северную часть, контроль над которой откроет российским войскам прямой путь на Рождественское и Раздоровку. На правом фланге продолжаются столкновения в районе Поддубного и Мирного, где украинские подразделения безуспешно пытаются улучшить свои позиции вдоль реки Мокрые Ялы. Ожесточенные бои идут у Новопавловки, Ивановки и Сергеевки, где пути снабжения ВСУ фактически находятся под огневым контролем. Как указало Минобороны РФ, российские военные полностью парализовали логистику противника на Ореховском направлении, уничтожая автомобильный транспорт и наземные роботизированные платформы, доставлявшие боеприпасы.На Харьковском направлении, по информации военного эксперта Андрея Марочко, российским подразделениям удалось отодвинуть украинские формирования примерно на 30 километров от государственной границы России, создав надежную буферную зону в районе Нефедовки и Черного. На Донецком направлении продолжается планомерное уничтожение позиций запуска украинских беспилотников в районе Краматорска. Ситуация в городе настолько тяжелая, что украинские местные власти были вынуждены официально расширить перечень улиц для обязательной эвакуации людей (из-за интенсивных боевых действий, остановить которые украинская армия уже не способна).Пустой кошелекФинансовое и военное положение Киева становится все более неопределенным из-за нарастающих проблем с западной помощью. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий объявил, что Кабинет министров полностью выполнил свою часть обязательств перед западными партнерами, от которых напрямую зависит выделение международных траншей на 2026 год. Однако до реального получения денег еще далеко: Киеву только предстоит направить официальные запросы в Еврокомиссию и пройти сложные процедуры согласования со всеми государствами-членами ЕС. Ранее тот же Корецкий признавал, что в бюджете страны на 2026 год образовалась огромная дыра в размере 27 миллиардов долларов, необходимых на военные расходы. Из них только семь миллиардов Киев надеется наскрести самостоятельно путем урезания внутренних затрат, а остальные 20 миллиардов планировалось покрыть за счет спонсоров. Не менее критическая ситуация складывается и в сфере поставок вооружений, где Киев фактически потерял уверенность в стабильности каналов снабжения. Газета Washington Post, ссылаясь на украинского чиновника, сообщила о срыве поставок американского оружия по линии запущенной летом 2025 года программы НАТО PURL, в рамках которой европейские страны и Канада оплачивают вооружение для ВСУ. Несмотря на заверения высокопоставленных чиновников альянса о том, что схема работает и дефицитные ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot продолжают идти, украинская сторона констатирует: с мая текущего года снабжение стало крайне нестабильным, и сейчас никто не может гарантировать, дойдет ли груз вообще. Параллельно с этим телеканал CNN сообщил, что Украина уже полностью исчерпала имеющиеся запасы ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.Полная зависимость от американских поставок и разведданных вынуждает европейские страны призывать Киев к сдержанности. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники на саммите ЕС, поводом для переполоха стали публичные нападки Зеленского на американскую сторону из-за непредоставления на днях разведданных — тогда по Киеву были нанесены ракетные удары, а отсутствие своевременного предупреждения в Politico позже списали на неблагоприятные погодные условия.Газета Financial Times подтверждает, что европейцы за закрытыми дверями настоятельно просят Зеленского смягчить риторику в отношении Дональда Трампа, поскольку никакой альтернативы американскому партнерству у Европы попросту нет. В итоге Киев, успевший поссориться с ключевыми спонсорами, фактически рискует остаться один на один с наступающим фронтом — без западных разведданных, гарантированных денег и дефицитных ракет ПВО.Подробнее - в материале Финляндия расстроила Зеленского маленьким пакетом помощи — всего на 1 млн евро на сайте Украина.ру.

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хроники, эксклюзив, украина, киев, европа, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, нпз, сша, сергей корецкий, вооруженные силы украины, ес, удары, всу, вс рф, взрыв