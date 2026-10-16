https://ukraina.ru/20261016/ubrat-lishnikh-lyudey-i-pravit-mirom-tramp-pytaetsya-ne-dopustit-golodnykh-igr-ot-sorosa-1083850597.html

Убрать "лишних" людей и править миром: Трамп пытается не допустить "голодных игр" от Сороса

Убрать "лишних" людей и править миром: Трамп пытается не допустить "голодных игр" от Сороса - 16.10.2026 Украина.ру

Убрать "лишних" людей и править миром: Трамп пытается не допустить "голодных игр" от Сороса

Дональд Трамп, обращаясь к американцам, заявил, что в случае победы демократов на промежуточных выборах в конгресс в Америке начнутся тёмные века. Частично это является традиционным предвыборным нагнетанием страстей – но лишь частично.

2026-10-16T13:00

2026-10-16T13:00

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Американские политики ещё в первый срок Трампа отмечали, что в США впервые со времён Гражданской войны началась серьёзная политическая борьба, а партии (Демократическая и Республиканская) на деле представляют интересы альтернативных, практически антагонистических социальных групп.Традиционно общество раскололось не по Марксу (горизонтально, на эксплуатируемых и эксплуататоров), а по вертикали: в каждой группе есть представители и элитных, и маргинальных слоёв населения. Примерно так же, как во время Великой Французской революции наиболее упорно за короля воевали крестьяне Вандеи, а среди революционных политиков было немало аристократов (как, например, граф Мирабо или маркиз Лафайет). Фактически в США на фоне системного кризиса произошёл раскол элит на условные группы Трампа (правые реформаторы, считающие, что исчерпавшую себя систему надо менять) и Сороса (лево-либеральные консерваторы, безуспешно пытающиеся стабилизировать систему за счёт внешнего ресурса).Трамп называет сторонников Сороса марксистами, поскольку их идеологической базой являются размышления ультрарадикальной профессуры университетов Лиги плюща о новом посткапиталистическом формате социальной справедливости. На деле их взгляды далеки от марксистских: Маркс оперировал понятиями антагонистических классов, а нынешние ультрарадикальные лево-либералы опираются на идею консолидированного общества всеобщей толерантности, близкой к классическому фашистскому понятию корпоративного государства. Неслучайно в России их часто называют либерал-фашистами.Политически группа Сороса действует в интересах финансовой олигархии. Поэтому ситуация в США напоминает ситуацию во Франции накануне свержения июльской монархии, где интересы правящей финансовой олигархии представлял королевский режим Луи Филиппа Орлеанского в целом, а Тьер и Гизо, находясь в оппозиции данному курсу, а не самому Луи Филиппу, периодически прорываясь в премьеры, довольно успешно выступали выразителями интересов промышленной буржуазии, как нынешние трамписты в США.Девяностые годы ХХ века, а также первые полтора десятилетия нынешнего столетия отмечены тотальным господством соросовских воспитанников (независимо от партийной принадлежности) в американской политике. Однако, если в США антисоровские силы нашли возможность консолидироваться в рамках трамповского MAGA, то в Европе соросовская система пустила гораздо более глубокие корни. Там до сих пор у власти в большинстве стран ЕС и в самом Евросоюзе силы, стремящиеся к построению глобального общества всеобщей толерантности в интересах сохранения глобального же господства международной финансовой олигархии. В этом суть принципиальных противоречий между режимом Трампа в США и соросовскими режимами в ЕС. Эти противоречия – антагонистические, не могут быть преодолены в рамках существующей системы. Поэтому Трамп и говорил о тёмных веках в случае победы демократов.Ярким примером таких противоречий является отношение к судьбе украинского режима, на сегодня возглавляемого Зеленским. Группа Трампа, в рамках пусть и не очень удачной и последовательной политики восстановления кондиций американской промышленности, пытается сконцентрировать ресурсы для внутренних инвестиций за счёт сокращения внешней активности, пуская под нож нерентабельные, а то и просто провальные внешнеполитические проекты, запущенные группой Сороса. К каковым и относится украинский режим.Этим объясняется уверенность Зеленского в неизменности поддержки европейских партнёров в его противостоянии с президентом США по вопросу о необходимости заключения перемирия с Россией, игнорирование им американских требований не бить по российским НПЗ и по танкерам, перевозящим российскую нефть, а также его наглое и грубое заочное оппонирование Трампу в публичном пространстве. В данном случае речь идёт о работе сформировавшегося соросовского интернационального блока в лице Великобритании, стран и руководства ЕС, Украины, Демократической партии США и части республиканцев, а также российской эмиграции, неспособной "жить в стране, которая воюет с соседями", выступившей против СВО, в поддержку капитуляции даже не перед Западом, а перед его соросовской частью.России в какой-то мере повезло в том, что с началом СВО её внутренняя "пятая колонна" была настолько уверена в почти моментальной победе Запада, что не стала по своему обыкновению скрываться и лицемерить, возможно, впервые в жизни выступив с открытым забралом и, попытавшись записаться в "хорошие русские", отправилась за границу. Характерно, что большая часть этой эмиграции поначалу отправилась не в США, Израиль или Западную Европу, а в соседние с Россией постсоветские страны (Прибалтика, Закавказье). Многие из них были настолько уверены, что через пару недель вернутся на "белом коне", что не подумали не только о том, где будут жить и работать, но в принципе выехали как на пикник или на курорт – на недельку.Благодаря этому исходу Россия избежала внутреннего раскола, который сейчас терзает США и страны Западной Европы. В то же время, с соросовской стороны эдаким надёжным идейным оплотом выступает Украина. Там, благодаря перевороту 2014 года, сложилась диаметрально противоположная российской ситуация. Украину вынужденно покинули все хотя бы относительно здоровые (антисоросовские) силы. Оставшиеся были перебиты, рассажены по тюрьмам или загнаны в подполье. Поэтому именно Украина наряду с Прибалтикой и Молдавией выступает как соросовский монолит на восточных границах западной цивилизации.Думаю понятно, почему в этот ряд в 2020 году пытались поставить Белоруссию. Если бы путч в Минске удался, дистиллировано соросовский "санитарный кордон" на границах России надёжно отделил бы последнюю не только от Западной, но и от Восточной Европы. Антироссийский плацдарм приобрёл бы стратегический характер, стал бы географически завершённым и практически неубиваемым. После решения белорусской проблемы Запад мог бы в любой момент приступить к очередной серии расширения НАТО на восток. Но и без такого расширения данная позиция позволяла надёжно сдерживать Россию силами европейских челнов НАТО и их постсоветских союзников, освободив США руки для полномасштабного давления на Китай. Глобальное стратегическое наступление соросовских сил было бы в разы труднее остановить, не говоря уже о переходе в контрнаступление такого масштаба, как то, которое сегодня ведут Пекин и Москва сразу на трёх на трёх направлениях:– украинско-европейском;– иранско-ближневосточном;– индо-тихоокеанском.Тем не менее, несмотря на очевидные успехи антисоросовских сил в глобальном противостоянии, ситуация далека от благостной. На сегодня всё очевиднее становится координация евро-украинских и американских соросовских сил, их тенденция к превращению в единый глобальный интернациональный соросовский блок. На смену красным, чёрным и коричневым интернационалам идёт, приобретая всё более чёткие очертания, интернационал радужный – пожалуй, самый опасный из всех до него известных, поскольку сумел объединить силы как правых, так и левых радикалов, бросив их уже не против конкретной формы государства, но против государства в принципе.Разложение поражённых соросовских вирусом государств, практически до конца завершённое на Украине и близко подошедшее к завершению в ЕС и США, – яркая демонстрация судьбы, уготованной соросовщиной всем народам мира, в том числе и тем, которые сейчас выступают в виде соросовского пушечного мяса. Мы имеем дело с попыткой очистить планету не только от регулярных государств, перейдя к формату прямой финансовой диктатуры, но и резко (в разы) сократить численность человечества как такового, выделив из него пару сотен семей суперэлиты и обрекая остальных выживших на нищенское существование в условиях регулируемой численности, определяемой потребностями обслуживания суперэлиты.Антиутопия "голодных игр" покажется эрой благоденствия на фоне того, что готовит человечеству соросовский интернационал.Вызов для Трампа: Зеленский рискует стать новой жертвой

https://ukraina.ru/20260626/dmitriev-nazval-sorosa-khakerom-upravlyayuschim-mirovoy-politikoy-cherez-obschestvennye-organizatsii-1080659213.html

https://ukraina.ru/20260210/ubit-vsekh-ukraintsev-radi-razvala-rossii-kakuyu-strategiyu-prodvigaet-golos-sorosyat-roman-kostenko-1075461309.html

https://ukraina.ru/20260929/knizhnyy-desant-sorosa-iz-ukrainskoy-diaspory-gotovyat-spyaschie-yacheyki-za-rubezhom-1083492358.html

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мнения, весь ищенко, нато, ес, дональд трамп, сша, выборы, украина, россия, джордж сорос, нпз, владимир зеленский