https://ukraina.ru/20261016/samyy-dobryy-voenkor-v-moskve-otkryli-memorialnuyu-dosku-v-pamyat-ob-ivane-zueve-1083868439.html

"Самый добрый военкор". В Москве открыли мемориальную доску в память об Иване Зуеве

"Самый добрый военкор". В Москве открыли мемориальную доску в память об Иване Зуеве - 16.10.2026 Украина.ру

"Самый добрый военкор". В Москве открыли мемориальную доску в память об Иване Зуеве

В Москве на здании медиагруппы "Россия сегодня" открыли памятную доску, посвященная военному корреспонденту РИА Новости Ивану Зуеву. Военкор погиб от удара... Украина.ру, 16.10.2026

2026-10-16T15:54

2026-10-16T15:54

2026-10-16T15:54

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В Москве на здании медиагруппы "Россия сегодня" открыли памятную доску, посвященная военному корреспонденту РИА Новости Ивану Зуеву. Военкор погиб от удара украинского беспилотника в Запорожской области 16 октября 2025 года. Он стал вторым корреспондентом РИА Новости, погибшим за время проведения Специальной военной операции. Ранее, в 2023-м году, в Запорожской области погиб его коллега и друг Ростислав Журавлев. Иван Зуев неоднократно помогал военным корреспондентам издания Украина.ру в зоне СВО и участвовал в совместных с ними выездах на линию боевого соприкосновения.

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, миа "россия сегодня", военкор, бпла, дроны, беспилотники, запорожье, риа новости, украина.ру, сво, видео