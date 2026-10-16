https://ukraina.ru/20261016/samyy-dobryy-voenkor-v-moskve-otkryli-memorialnuyu-dosku-v-pamyat-ob-ivane-zueve-1083868439.html
"Самый добрый военкор". В Москве открыли мемориальную доску в память об Иване Зуеве
"Самый добрый военкор". В Москве открыли мемориальную доску в память об Иване Зуеве - 16.10.2026 Украина.ру
"Самый добрый военкор". В Москве открыли мемориальную доску в память об Иване Зуеве
В Москве на здании медиагруппы "Россия сегодня" открыли памятную доску, посвященная военному корреспонденту РИА Новости Ивану Зуеву. Военкор погиб от удара... Украина.ру, 16.10.2026
2026-10-16T15:54
2026-10-16T15:54
2026-10-16T15:54
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миа "россия сегодня"
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бпла
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В Москве на здании медиагруппы "Россия сегодня" открыли памятную доску, посвященная военному корреспонденту РИА Новости Ивану Зуеву. Военкор погиб от удара украинского беспилотника в Запорожской области 16 октября 2025 года. Он стал вторым корреспондентом РИА Новости, погибшим за время проведения Специальной военной операции. Ранее, в 2023-м году, в Запорожской области погиб его коллега и друг Ростислав Журавлев. Иван Зуев неоднократно помогал военным корреспондентам издания Украина.ру в зоне СВО и участвовал в совместных с ними выездах на линию боевого соприкосновения.
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2026
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, миа "россия сегодня", военкор, бпла, дроны, беспилотники, запорожье, риа новости, украина.ру, сво, видео
Видео, МИА "Россия сегодня", военкор, БПЛА, дроны, беспилотники, Запорожье, РИА Новости, Украина.ру, СВО
"Самый добрый военкор". В Москве открыли мемориальную доску в память об Иване Зуеве
В Москве на здании медиагруппы "Россия сегодня" открыли памятную доску, посвященная военному корреспонденту РИА Новости Ивану Зуеву. Военкор погиб от удара украинского беспилотника в Запорожской области 16 октября 2025 года. Он стал вторым корреспондентом РИА Новости, погибшим за время проведения Специальной военной операции. Ранее, в 2023-м году, в Запорожской области погиб его коллега и друг Ростислав Журавлев.
Иван Зуев неоднократно помогал военным корреспондентам издания Украина.ру в зоне СВО и участвовал в совместных с ними выездах на линию боевого соприкосновения.