"Самый добрый военкор". В Москве открыли мемориальную доску в память об Иване Зуеве - 16.10.2026 Украина.ру
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"Самый добрый военкор". В Москве открыли мемориальную доску в память об Иване Зуеве
"Самый добрый военкор". В Москве открыли мемориальную доску в память об Иване Зуеве - 16.10.2026 Украина.ру
"Самый добрый военкор". В Москве открыли мемориальную доску в память об Иване Зуеве
В Москве на здании медиагруппы "Россия сегодня" открыли памятную доску, посвященная военному корреспонденту РИА Новости Ивану Зуеву. Военкор погиб от удара... Украина.ру, 16.10.2026
2026-10-16T15:54
2026-10-16T15:54
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миа "россия сегодня"
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В Москве на здании медиагруппы "Россия сегодня" открыли памятную доску, посвященная военному корреспонденту РИА Новости Ивану Зуеву. Военкор погиб от удара украинского беспилотника в Запорожской области 16 октября 2025 года. Он стал вторым корреспондентом РИА Новости, погибшим за время проведения Специальной военной операции. Ранее, в 2023-м году, в Запорожской области погиб его коллега и друг Ростислав Журавлев. Иван Зуев неоднократно помогал военным корреспондентам издания Украина.ру в зоне СВО и участвовал в совместных с ними выездах на линию боевого соприкосновения.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, миа "россия сегодня", военкор, бпла, дроны, беспилотники, запорожье, риа новости, украина.ру, сво, видео
Видео, МИА "Россия сегодня", военкор, БПЛА, дроны, беспилотники, Запорожье, РИА Новости, Украина.ру, СВО

"Самый добрый военкор". В Москве открыли мемориальную доску в память об Иване Зуеве

15:54 16.10.2026
 
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В Москве на здании медиагруппы "Россия сегодня" открыли памятную доску, посвященная военному корреспонденту РИА Новости Ивану Зуеву. Военкор погиб от удара украинского беспилотника в Запорожской области 16 октября 2025 года. Он стал вторым корреспондентом РИА Новости, погибшим за время проведения Специальной военной операции. Ранее, в 2023-м году, в Запорожской области погиб его коллега и друг Ростислав Журавлев.

Иван Зуев неоднократно помогал военным корреспондентам издания Украина.ру в зоне СВО и участвовал в совместных с ними выездах на линию боевого соприкосновения.
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