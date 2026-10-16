Украина лишилась немецкого завода: дроны сравняли с землёй производство для Porsche и Audi - 16.10.2026 Украина.ру
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Украина лишилась немецкого завода: дроны сравняли с землёй производство для Porsche и Audi
Украина лишилась немецкого завода: дроны сравняли с землёй производство для Porsche и Audi - 16.10.2026 Украина.ру
Украина лишилась немецкого завода: дроны сравняли с землёй производство для Porsche и Audi
В Чорткове Тернопольской области тремя ударами дронов уничтожено иностранное предприятие, которое было одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателем в общине. Об этом 16 октября сообщили местные власти
2026-10-16T17:55
2026-10-16T17:55
новости
украина
чортков
тернопольская область
вооруженные силы украины
porsche cayenne
audi q5
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"Для нас это трагедия, для нашего бюджета", — заявил мэр Шматько.По данным источников, вероятно, речь идёт о предприятии SEBN, которое полностью принадлежит немецко-японской компании. Оно производит кабельные сети и электрооборудование для автомобилей Volkswagen, Audi, Škoda и Porsche.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Списанный Зеленский, провалы ВСУ, пустой кошелек. Хроника событий на утро 16 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, чортков, тернопольская область, вооруженные силы украины, porsche cayenne, audi q5, украина.ру
Новости, Украина, Чортков, Тернопольская область, Вооруженные силы Украины, Porsche Cayenne, Audi Q5, Украина.ру

Украина лишилась немецкого завода: дроны сравняли с землёй производство для Porsche и Audi

17:55 16.10.2026
 
© Фото
- РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© Фото
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В Чорткове Тернопольской области тремя ударами дронов уничтожено иностранное предприятие, которое было одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателем в общине. Об этом 16 октября сообщили местные власти
"Для нас это трагедия, для нашего бюджета", — заявил мэр Шматько.
По данным источников, вероятно, речь идёт о предприятии SEBN, которое полностью принадлежит немецко-японской компании.
Оно производит кабельные сети и электрооборудование для автомобилей Volkswagen, Audi, Škoda и Porsche.
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Списанный Зеленский, провалы ВСУ, пустой кошелек. Хроника событий на утро 16 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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НовостиУкраинаЧортковТернопольская областьВооруженные силы УкраиныPorsche CayenneAudi Q5Украина.ру
 
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