https://ukraina.ru/20261016/ukraina-lishilas-nemetskogo-zavoda-drony-sravnyali-s-zemly-proizvodstvo-dlya-porsche-i-audi-1083873243.html
Украина лишилась немецкого завода: дроны сравняли с землёй производство для Porsche и Audi
Украина лишилась немецкого завода: дроны сравняли с землёй производство для Porsche и Audi - 16.10.2026 Украина.ру
Украина лишилась немецкого завода: дроны сравняли с землёй производство для Porsche и Audi
В Чорткове Тернопольской области тремя ударами дронов уничтожено иностранное предприятие, которое было одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателем в общине. Об этом 16 октября сообщили местные власти
2026-10-16T17:55
2026-10-16T17:55
2026-10-16T17:55
новости
украина
чортков
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"Для нас это трагедия, для нашего бюджета", — заявил мэр Шматько.По данным источников, вероятно, речь идёт о предприятии SEBN, которое полностью принадлежит немецко-японской компании. Оно производит кабельные сети и электрооборудование для автомобилей Volkswagen, Audi, Škoda и Porsche.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Списанный Зеленский, провалы ВСУ, пустой кошелек. Хроника событий на утро 16 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, чортков, тернопольская область, вооруженные силы украины, porsche cayenne, audi q5, украина.ру
Новости, Украина, Чортков, Тернопольская область, Вооруженные силы Украины, Porsche Cayenne, Audi Q5, Украина.ру
Украина лишилась немецкого завода: дроны сравняли с землёй производство для Porsche и Audi
В Чорткове Тернопольской области тремя ударами дронов уничтожено иностранное предприятие, которое было одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателем в общине. Об этом 16 октября сообщили местные власти