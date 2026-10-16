https://ukraina.ru/20261016/ukraina-lishilas-nemetskogo-zavoda-drony-sravnyali-s-zemly-proizvodstvo-dlya-porsche-i-audi-1083873243.html

Украина лишилась немецкого завода: дроны сравняли с землёй производство для Porsche и Audi

Украина лишилась немецкого завода: дроны сравняли с землёй производство для Porsche и Audi - 16.10.2026 Украина.ру

Украина лишилась немецкого завода: дроны сравняли с землёй производство для Porsche и Audi

В Чорткове Тернопольской области тремя ударами дронов уничтожено иностранное предприятие, которое было одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателем в общине. Об этом 16 октября сообщили местные власти

2026-10-16T17:55

2026-10-16T17:55

2026-10-16T17:55

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"Для нас это трагедия, для нашего бюджета", — заявил мэр Шматько.По данным источников, вероятно, речь идёт о предприятии SEBN, которое полностью принадлежит немецко-японской компании. Оно производит кабельные сети и электрооборудование для автомобилей Volkswagen, Audi, Škoda и Porsche.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Списанный Зеленский, провалы ВСУ, пустой кошелек. Хроника событий на утро 16 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, чортков, тернопольская область, вооруженные силы украины, porsche cayenne, audi q5, украина.ру