Списанного не жалко: Запад готовит Зеленского к финальной провокации - 16.10.2026 Украина.ру
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Списанного не жалко: Запад готовит Зеленского к финальной провокации
Списанного не жалко: Запад готовит Зеленского к финальной провокации - 16.10.2026 Украина.ру
Списанного не жалко: Запад готовит Зеленского к финальной провокации
Для многих, кто следит за развитием ситуации в Украине, самый актуальный вопрос звучит так: что же, в конце концов, будет с просроченным президентом этой страны Владимиром Зеленским, которого послал в небытие сам президент США Дональд Трамп?
2026-10-16T16:14
2026-10-16T16:14
эксклюзив
вооруженные силы украины
владимир зеленский
украина
запад
дональд трамп
марк милли
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Крайний раз он сделал это в интервью телеканалу Newsmax, когда рассказал о своем отношении к украинским властям вообще и к Зеленскому в частности, а также о перспективах мирного урегулирования украинско-российского конфликта. "Я не большой поклонник Зеленского. Они уничтожили эту страну (Украина. – Авт.). …В конечном итоге у них (у украинской и российской сторон. – Авт.) будет какого-то рода урегулирование. Они не будут делать это с ним", – сказал Трамп, как отрезал.Но Зеленский мечется по Европе, как шелудивый пес, которому шутники привязали к хвосту громко дребезжащую жестянку. Собирает сочувствия, поддержку и хоть какие-то деньги, чтобы ночь простоять да день продержаться. С материальными дивидендами получается плохо, но порции предзакатной славы "несгибаемого борца-демократа" еще получает. Особенно получилось это у британских журналистов из премьерского пула, у которых, как кажется, критические мозги отключили у первых. Зеленский умчался на встречу с премьером Энди Бернемом, а ему прямо на пороге устроили овацию. Дескать, оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем.И с момента окончательной размолвки, когда Трамп приказал Зеленскому убираться с поста президента Украины, уже прошло несколько дней, а "королева попрошаек" продолжает свой скорбный путь в ранге главы Украины и, что называется, в ус не дует. Ни на пулю или на нож не нарвался восемь раз подряд, ни наркотой не захлебнулся, ни подушкой его не придушили.Почему? Как мне кажется, вразумительный ответ тут может быть один: Зеленский не до конца отыграл свою скорбно-увеселительную роль для тех, кто в него обильно вложился. А вложились в Зеленского солидно и щедро. Деньгами, политической раскруткой и поддержкой, медийным созданием образа борца за все лучшее против всего плохого и сосредоточенного в России, пиаровским надуванием из пустышки монументальной фигуры современности и примера для подражания.Из Зеленского, пиком карьеры которого могла остаться игра гениталиями на рояле, вдруг встал исполинского размера ниспровергатель России и защитник демократии. Ручной, прикормленный, покорный и готовый на все, временами выходящий, правда, из-под контроля и кусающий руку дающую, но потом легко загоняемый под лавку тумаком первого попавшегося сапога.Вот эту способность Зеленского – показательно борзеть, а потом демонстративно раскаиваться, стихийно сопротивляться, а затем служить еще вернее – и собираются кураторы использовать в последний раз. Чтобы и перед миром не опростоволоситься, не ударить в грязь лицом, и негодный, но крупный актив использовать с максимальной выгодой и профитом.Чтобы исчез Зеленский на помойке истории не просто так, как плесень под тряпкой хозяйки, а перед уходом так громко стукнул дверью, чтобы и оставшийся после него смрад быстро выветрился.То, что сейчас делают с Зеленским его кураторы-политтехнологи, напоминает сценку из фильма Эльдара Рязанова "Жестокий романс", когда купцы Кнуров (Алексей Петренко) и Вожеватов (Виктор Проскурин) провоцируют и науськивают уже основательно подпившего Паратова (Никиту Михалкова), чтобы тот пошел и увлек с ними покататься на "Ласточке" Ларису (Ларису Гузееву), а потом разыграть ее в орлянку: кому достанется попользованная девушка, чтобы свозить в Париж, а там и себе всласть покуражиться с молодым телом.Тщеславный Паратов, как мы помним, идет приглашать и охмурять, а Вожеватов ему в спину имитирует то ли тростью, то ли кием последний бильярдный удар – типа, прямо в лузу…Кнуров же, тихо и благоразумно не высовываясь, похрюкивает на заднем фоне. Ну, как глубинное государство наблюдает за игрищами своих дурачков-лоббистов, выпущенных на арену порезвиться по чужому сценарию...Так и сейчас с Зеленским поступают. Денег вложенных жалко, чтобы просто выбросить на мусорку, значит, пусть нам лешие попляшут, попоют напоследок.Зеленского, не исключено, просто готовят к завершающей провокации. Благо дело – идет война, выбор гадостей может быть любой, ограничен только фантазией и возможностями организаторов, да и решимостью исполнителя.А Зеленский, как бы он ни хорохорился, загнан в угол и участие в провокации может для него стать последним шансом еще раз не только пригодиться на прощание, но и вымолить себе жизнь, сославшись на выданные ранее гарантии личной безопасности.На что могут толкнуть Зеленского в продолжении войны? Правильно, не дальнейшую эскалацию. Под видом заключительного аккорда Зеленского и его камарилью могут заставить:– начать какое-нибудь самоубийственное наступление ВСУ на Россию по типу вторжения в Курскую область. С новыми жертвами и ударами по инфраструктуре;– спровоцировать военный конфликт с Белоруссией или нападение на Калининградскую область;– поучаствовать в провокациях на Балтийском, Азовском и Черном морях против российских торговых судов, кораблей флота и береговой инфраструктуры– организовать массированный удар по Крыму и другим новым территориям России в Донбассе и Новороссии;– накопить силы, получить все необходимое с Запада и интенсифицировать удары по российским тылам – особенно по Москве и другим знаковым городам России;– подготовить и использовать грязное ядерное оружие, для чего у Украины сегодня, увы, есть все специалисты, компоненты и возможности;– активизировать самый разнообразный террор против россиян как внутри России, так и по всему миру (экс-белогвардейцы, кстати, так и делали против советских в начале 20-30-ых годов прошлого века);– скомпилировать усилия и удары и нанести их комбинировано, в разных регионах и на разных направлениях.А чтобы еще сильнее раззадорить Зеленского, толкая его на безрассудные действия, сам Трамп вольно или невольно подкинул дровишек в костер отчаяния, безнадеги и тщеславия. Главное мерило, источник страха и образец для подражания у Зеленского – это однозначно президент России Владимир Путин.Вся политическая практика Зеленского показывает: под Путина он работает и под ним себя чистит, как какой-нибудь загнанный жизнью, спивающийся и начитавшийся Владимира Маяковского фанатичный большевик, который соскребает с себя скверну обыденности под Лениным, "чтобы плыть в революцию дальше".А Трамп возьми да и брякни напоследок: мол, в процессе урегулирования договариваться с Зеленским оказывается значительно сложнее, чем с российским лидером Владимиром Путиным, хотя положить конец конфликту хотят они оба. По мнению Трампа, боевые действия на Украине завершатся скоро и явно до конца его второго президентского срока, но вот только финальное урегулирование стороны будут обсуждать уже без участия Зеленского.Для украинского просроченного это – как красная тряпка для быка: с Путиным, значит, можно, а со мной – сложно?! Ну, я вам покажу…И что же может сегодня делать Запад: и Европа, и Великобритания, и США? С одной стороны, думать, согласовано или по отдельности, рассчитывать и готовить Украину и Зеленского к окончательной провокации. Выбирать, что неонацистскому Киеву предпринять, чтобы получилось громко и весомо – нанеся России максимальный ущерб, а Западу позволив не только отползти в сторонку, но еще и разыграв роль сочувствующих и готовых помочь разгребать последствия. Такие поганки у Запада получаются отлично и давно.С другой стороны, высчитывать, что может предпринять Россия в ответ на провокацию Украины Зеленского – как самое мощное сегодня ядерное государство мира. А Россия может ответить так, что от Запада мало что останется.Потому страшно людям на Западе, кто еще окончательно не прогулял и не профукал в политиканстве здравый смысл, жизненный опыт и инстинкт самосохранения. Эти люди и думают, как бы так ударить по России, но не вызвать ее ответку, чреватую Третьей мировой войной.Именно на этих людей надежда, что они не найдут вразумительный и всех устраивающий ответ и откажутся от заключительной провокации Зеленского и беспредельной эскалации конфликта. Или хотя бы предупредят Россию – что готовится и где.Вспомните: такой прецедент уже был. Как известно, генерал Марк Александр Милли, 20-й председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) при бывшем президенте США Дональде Трампе, в 2020 году дважды втайне звонил китайским коллегам ради предотвращения войны.Тогда Милли и другие американские генералы опасались, что не переизбранный на второй срок Трамп отдаст приказ о ядерной атаке Китая. Вот Милли и связался с китайским коллегой Ли Цзочэном и заверил его, что США не собираются атаковать Китай, а если бы намеревались, то Милли предупредил бы об этом. И призвал китайцев "доверять ему".И это не шутка, не фейк – Милли в этом признался и, более того, ему за это пока ничего не было…Так бы было и впредь. Хотя надеяться на это России вряд ли стоит. Нужно на себя надеяться, и порох держать сухим, и за городскими сумасшедшими в политике приглядывать, и в СВО побеждать...А Трамп, похоже, хоть и не хочет этого, но в победе России в СВО уже не сомневается.
https://ukraina.ru/20261016/tramp-khochet-zakanchivat-voynu-bez-zelenskogo-v-kieve-ego-proklinayut-1083861442.html
https://ukraina.ru/20261016/zelenskiy-i-tramp-razvod-i-novaya-family-1083846999.html
https://ukraina.ru/20261016/bez-zapreschenki-ne-oboshlos-pochemu-zelenskiy-naglo-sebya-vedet-i-khamit-trampu-1083842374.html
https://ukraina.ru/20261015/vyzov-dlya-trampa-zelenskiy-riskuet-stat-novoy-zhertvoy-1083835880.html
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Владимир Скачко
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина, запад, дональд трамп, марк милли
Эксклюзив, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Украина, Запад, Дональд Трамп, Марк Милли

Списанного не жалко: Запад готовит Зеленского к финальной провокации

16:14 16.10.2026
 
© Фото : Daniel Moravec
- РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© Фото : Daniel Moravec
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Для многих, кто следит за развитием ситуации в Украине, самый актуальный вопрос звучит так: что же, в конце концов, будет с просроченным президентом этой страны Владимиром Зеленским, которого послал в небытие сам президент США Дональд Трамп?
Крайний раз он сделал это в интервью телеканалу Newsmax, когда рассказал о своем отношении к украинским властям вообще и к Зеленскому в частности, а также о перспективах мирного урегулирования украинско-российского конфликта.
"Я не большой поклонник Зеленского. Они уничтожили эту страну (Украина. – Авт.). …В конечном итоге у них (у украинской и российской сторон. – Авт.) будет какого-то рода урегулирование. Они не будут делать это с ним", – сказал Трамп, как отрезал.
Но Зеленский мечется по Европе, как шелудивый пес, которому шутники привязали к хвосту громко дребезжащую жестянку. Собирает сочувствия, поддержку и хоть какие-то деньги, чтобы ночь простоять да день продержаться. С материальными дивидендами получается плохо, но порции предзакатной славы "несгибаемого борца-демократа" еще получает.
Особенно получилось это у британских журналистов из премьерского пула, у которых, как кажется, критические мозги отключили у первых. Зеленский умчался на встречу с премьером Энди Бернемом, а ему прямо на пороге устроили овацию. Дескать, оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем.
И с момента окончательной размолвки, когда Трамп приказал Зеленскому убираться с поста президента Украины, уже прошло несколько дней, а "королева попрошаек" продолжает свой скорбный путь в ранге главы Украины и, что называется, в ус не дует. Ни на пулю или на нож не нарвался восемь раз подряд, ни наркотой не захлебнулся, ни подушкой его не придушили.
Почему? Как мне кажется, вразумительный ответ тут может быть один: Зеленский не до конца отыграл свою скорбно-увеселительную роль для тех, кто в него обильно вложился. А вложились в Зеленского солидно и щедро. Деньгами, политической раскруткой и поддержкой, медийным созданием образа борца за все лучшее против всего плохого и сосредоточенного в России, пиаровским надуванием из пустышки монументальной фигуры современности и примера для подражания.
- РИА Новости, 1920, 16.10.2026
15:02
Трамп хочет заканчивать войну без Зеленского: в Киеве его проклинаютПрезидент США Дональд Трамп в интервью 15 октября прямо обозначил Зеленского как препятствие мирному процессу, а не как партнёра. Он впервые публично заявил, что конфликт будет урегулирован "без Зеленского", а это означает переход политики США от "поддержки переговоров Киева" к "соглашению в обход Киева"
Из Зеленского, пиком карьеры которого могла остаться игра гениталиями на рояле, вдруг встал исполинского размера ниспровергатель России и защитник демократии. Ручной, прикормленный, покорный и готовый на все, временами выходящий, правда, из-под контроля и кусающий руку дающую, но потом легко загоняемый под лавку тумаком первого попавшегося сапога.
Вот эту способность Зеленского – показательно борзеть, а потом демонстративно раскаиваться, стихийно сопротивляться, а затем служить еще вернее – и собираются кураторы использовать в последний раз. Чтобы и перед миром не опростоволоситься, не ударить в грязь лицом, и негодный, но крупный актив использовать с максимальной выгодой и профитом.
Чтобы исчез Зеленский на помойке истории не просто так, как плесень под тряпкой хозяйки, а перед уходом так громко стукнул дверью, чтобы и оставшийся после него смрад быстро выветрился.
То, что сейчас делают с Зеленским его кураторы-политтехнологи, напоминает сценку из фильма Эльдара Рязанова "Жестокий романс", когда купцы Кнуров (Алексей Петренко) и Вожеватов (Виктор Проскурин) провоцируют и науськивают уже основательно подпившего Паратова (Никиту Михалкова), чтобы тот пошел и увлек с ними покататься на "Ласточке" Ларису (Ларису Гузееву), а потом разыграть ее в орлянку: кому достанется попользованная девушка, чтобы свозить в Париж, а там и себе всласть покуражиться с молодым телом.
Тщеславный Паратов, как мы помним, идет приглашать и охмурять, а Вожеватов ему в спину имитирует то ли тростью, то ли кием последний бильярдный удар – типа, прямо в лузу…
Кнуров же, тихо и благоразумно не высовываясь, похрюкивает на заднем фоне. Ну, как глубинное государство наблюдает за игрищами своих дурачков-лоббистов, выпущенных на арену порезвиться по чужому сценарию...
Так и сейчас с Зеленским поступают. Денег вложенных жалко, чтобы просто выбросить на мусорку, значит, пусть нам лешие попляшут, попоют напоследок.
Зеленского, не исключено, просто готовят к завершающей провокации. Благо дело – идет война, выбор гадостей может быть любой, ограничен только фантазией и возможностями организаторов, да и решимостью исполнителя.
- РИА Новости, 1920, 16.10.2026
08:07
Зеленский и Трамп: развод и новая familyВообще, трудно себе представить более непохожих друг на друга людей, чем Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Насмешка истории? Скорее трагикомедия.
А Зеленский, как бы он ни хорохорился, загнан в угол и участие в провокации может для него стать последним шансом еще раз не только пригодиться на прощание, но и вымолить себе жизнь, сославшись на выданные ранее гарантии личной безопасности.
На что могут толкнуть Зеленского в продолжении войны? Правильно, не дальнейшую эскалацию. Под видом заключительного аккорда Зеленского и его камарилью могут заставить:
– начать какое-нибудь самоубийственное наступление ВСУ на Россию по типу вторжения в Курскую область. С новыми жертвами и ударами по инфраструктуре;
– спровоцировать военный конфликт с Белоруссией или нападение на Калининградскую область;
– поучаствовать в провокациях на Балтийском, Азовском и Черном морях против российских торговых судов, кораблей флота и береговой инфраструктуры
– организовать массированный удар по Крыму и другим новым территориям России в Донбассе и Новороссии;
– накопить силы, получить все необходимое с Запада и интенсифицировать удары по российским тылам – особенно по Москве и другим знаковым городам России;
– подготовить и использовать грязное ядерное оружие, для чего у Украины сегодня, увы, есть все специалисты, компоненты и возможности;
– активизировать самый разнообразный террор против россиян как внутри России, так и по всему миру (экс-белогвардейцы, кстати, так и делали против советских в начале 20-30-ых годов прошлого века);
– скомпилировать усилия и удары и нанести их комбинировано, в разных регионах и на разных направлениях.
Сегодня Зеленский заявил, что с начала конфликта потери ВСУ погибшими составили около 50 тысяч человек - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
06:49
Без "запрещенки" не обошлось: почему Зеленский нагло себя ведет и хамит ТрампуИнтересно наблюдать, как Зеленский всерьез поверил европейским комиссарам, которые после первой его встречи с Трампом начали звать Зеленского новым лидером свободного мира, и продолжает хамить главному спонсору своего режима.
А чтобы еще сильнее раззадорить Зеленского, толкая его на безрассудные действия, сам Трамп вольно или невольно подкинул дровишек в костер отчаяния, безнадеги и тщеславия. Главное мерило, источник страха и образец для подражания у Зеленского – это однозначно президент России Владимир Путин.
Вся политическая практика Зеленского показывает: под Путина он работает и под ним себя чистит, как какой-нибудь загнанный жизнью, спивающийся и начитавшийся Владимира Маяковского фанатичный большевик, который соскребает с себя скверну обыденности под Лениным, "чтобы плыть в революцию дальше".
А Трамп возьми да и брякни напоследок: мол, в процессе урегулирования договариваться с Зеленским оказывается значительно сложнее, чем с российским лидером Владимиром Путиным, хотя положить конец конфликту хотят они оба. По мнению Трампа, боевые действия на Украине завершатся скоро и явно до конца его второго президентского срока, но вот только финальное урегулирование стороны будут обсуждать уже без участия Зеленского.
Для украинского просроченного это – как красная тряпка для быка: с Путиным, значит, можно, а со мной – сложно?! Ну, я вам покажу…
И что же может сегодня делать Запад: и Европа, и Великобритания, и США?
С одной стороны, думать, согласовано или по отдельности, рассчитывать и готовить Украину и Зеленского к окончательной провокации. Выбирать, что неонацистскому Киеву предпринять, чтобы получилось громко и весомо – нанеся России максимальный ущерб, а Западу позволив не только отползти в сторонку, но еще и разыграв роль сочувствующих и готовых помочь разгребать последствия. Такие поганки у Запада получаются отлично и давно.
С другой стороны, высчитывать, что может предпринять Россия в ответ на провокацию Украины Зеленского – как самое мощное сегодня ядерное государство мира. А Россия может ответить так, что от Запада мало что останется.
Потому страшно людям на Западе, кто еще окончательно не прогулял и не профукал в политиканстве здравый смысл, жизненный опыт и инстинкт самосохранения. Эти люди и думают, как бы так ударить по России, но не вызвать ее ответку, чреватую Третьей мировой войной.
- РИА Новости, 1920, 15.10.2026
Вчера, 15:38
Вызов для Трампа: Зеленский рискует стать новой жертвойНу вот: просроченный Владимир Зеленский фактически подписал себе подорожную с президентской должности, которую, согласно Конституции Украины, незаконно занимает с 20 мая 2024 года.
Именно на этих людей надежда, что они не найдут вразумительный и всех устраивающий ответ и откажутся от заключительной провокации Зеленского и беспредельной эскалации конфликта. Или хотя бы предупредят Россию – что готовится и где.
Вспомните: такой прецедент уже был. Как известно, генерал Марк Александр Милли, 20-й председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) при бывшем президенте США Дональде Трампе, в 2020 году дважды втайне звонил китайским коллегам ради предотвращения войны.
Тогда Милли и другие американские генералы опасались, что не переизбранный на второй срок Трамп отдаст приказ о ядерной атаке Китая. Вот Милли и связался с китайским коллегой Ли Цзочэном и заверил его, что США не собираются атаковать Китай, а если бы намеревались, то Милли предупредил бы об этом. И призвал китайцев "доверять ему".
И это не шутка, не фейк – Милли в этом признался и, более того, ему за это пока ничего не было…
Так бы было и впредь. Хотя надеяться на это России вряд ли стоит. Нужно на себя надеяться, и порох держать сухим, и за городскими сумасшедшими в политике приглядывать, и в СВО побеждать...
А Трамп, похоже, хоть и не хочет этого, но в победе России в СВО уже не сомневается.
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ЭксклюзивВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаЗападДональд ТрампМарк Милли
 
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