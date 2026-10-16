https://ukraina.ru/20261016/spisannogo-ne-zhalko-zapad-gotovit-zelenskogo-k-finalnoy-provokatsii-1083862748.html

Списанного не жалко: Запад готовит Зеленского к финальной провокации

Списанного не жалко: Запад готовит Зеленского к финальной провокации - 16.10.2026 Украина.ру

Списанного не жалко: Запад готовит Зеленского к финальной провокации

Для многих, кто следит за развитием ситуации в Украине, самый актуальный вопрос звучит так: что же, в конце концов, будет с просроченным президентом этой страны Владимиром Зеленским, которого послал в небытие сам президент США Дональд Трамп?

2026-10-16T16:14

2026-10-16T16:14

2026-10-16T16:14

эксклюзив

вооруженные силы украины

владимир зеленский

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Крайний раз он сделал это в интервью телеканалу Newsmax, когда рассказал о своем отношении к украинским властям вообще и к Зеленскому в частности, а также о перспективах мирного урегулирования украинско-российского конфликта. "Я не большой поклонник Зеленского. Они уничтожили эту страну (Украина. – Авт.). …В конечном итоге у них (у украинской и российской сторон. – Авт.) будет какого-то рода урегулирование. Они не будут делать это с ним", – сказал Трамп, как отрезал.Но Зеленский мечется по Европе, как шелудивый пес, которому шутники привязали к хвосту громко дребезжащую жестянку. Собирает сочувствия, поддержку и хоть какие-то деньги, чтобы ночь простоять да день продержаться. С материальными дивидендами получается плохо, но порции предзакатной славы "несгибаемого борца-демократа" еще получает. Особенно получилось это у британских журналистов из премьерского пула, у которых, как кажется, критические мозги отключили у первых. Зеленский умчался на встречу с премьером Энди Бернемом, а ему прямо на пороге устроили овацию. Дескать, оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем.И с момента окончательной размолвки, когда Трамп приказал Зеленскому убираться с поста президента Украины, уже прошло несколько дней, а "королева попрошаек" продолжает свой скорбный путь в ранге главы Украины и, что называется, в ус не дует. Ни на пулю или на нож не нарвался восемь раз подряд, ни наркотой не захлебнулся, ни подушкой его не придушили.Почему? Как мне кажется, вразумительный ответ тут может быть один: Зеленский не до конца отыграл свою скорбно-увеселительную роль для тех, кто в него обильно вложился. А вложились в Зеленского солидно и щедро. Деньгами, политической раскруткой и поддержкой, медийным созданием образа борца за все лучшее против всего плохого и сосредоточенного в России, пиаровским надуванием из пустышки монументальной фигуры современности и примера для подражания.Из Зеленского, пиком карьеры которого могла остаться игра гениталиями на рояле, вдруг встал исполинского размера ниспровергатель России и защитник демократии. Ручной, прикормленный, покорный и готовый на все, временами выходящий, правда, из-под контроля и кусающий руку дающую, но потом легко загоняемый под лавку тумаком первого попавшегося сапога.Вот эту способность Зеленского – показательно борзеть, а потом демонстративно раскаиваться, стихийно сопротивляться, а затем служить еще вернее – и собираются кураторы использовать в последний раз. Чтобы и перед миром не опростоволоситься, не ударить в грязь лицом, и негодный, но крупный актив использовать с максимальной выгодой и профитом.Чтобы исчез Зеленский на помойке истории не просто так, как плесень под тряпкой хозяйки, а перед уходом так громко стукнул дверью, чтобы и оставшийся после него смрад быстро выветрился.То, что сейчас делают с Зеленским его кураторы-политтехнологи, напоминает сценку из фильма Эльдара Рязанова "Жестокий романс", когда купцы Кнуров (Алексей Петренко) и Вожеватов (Виктор Проскурин) провоцируют и науськивают уже основательно подпившего Паратова (Никиту Михалкова), чтобы тот пошел и увлек с ними покататься на "Ласточке" Ларису (Ларису Гузееву), а потом разыграть ее в орлянку: кому достанется попользованная девушка, чтобы свозить в Париж, а там и себе всласть покуражиться с молодым телом.Тщеславный Паратов, как мы помним, идет приглашать и охмурять, а Вожеватов ему в спину имитирует то ли тростью, то ли кием последний бильярдный удар – типа, прямо в лузу…Кнуров же, тихо и благоразумно не высовываясь, похрюкивает на заднем фоне. Ну, как глубинное государство наблюдает за игрищами своих дурачков-лоббистов, выпущенных на арену порезвиться по чужому сценарию...Так и сейчас с Зеленским поступают. Денег вложенных жалко, чтобы просто выбросить на мусорку, значит, пусть нам лешие попляшут, попоют напоследок.Зеленского, не исключено, просто готовят к завершающей провокации. Благо дело – идет война, выбор гадостей может быть любой, ограничен только фантазией и возможностями организаторов, да и решимостью исполнителя.А Зеленский, как бы он ни хорохорился, загнан в угол и участие в провокации может для него стать последним шансом еще раз не только пригодиться на прощание, но и вымолить себе жизнь, сославшись на выданные ранее гарантии личной безопасности.На что могут толкнуть Зеленского в продолжении войны? Правильно, не дальнейшую эскалацию. Под видом заключительного аккорда Зеленского и его камарилью могут заставить:– начать какое-нибудь самоубийственное наступление ВСУ на Россию по типу вторжения в Курскую область. С новыми жертвами и ударами по инфраструктуре;– спровоцировать военный конфликт с Белоруссией или нападение на Калининградскую область;– поучаствовать в провокациях на Балтийском, Азовском и Черном морях против российских торговых судов, кораблей флота и береговой инфраструктуры– организовать массированный удар по Крыму и другим новым территориям России в Донбассе и Новороссии;– накопить силы, получить все необходимое с Запада и интенсифицировать удары по российским тылам – особенно по Москве и другим знаковым городам России;– подготовить и использовать грязное ядерное оружие, для чего у Украины сегодня, увы, есть все специалисты, компоненты и возможности;– активизировать самый разнообразный террор против россиян как внутри России, так и по всему миру (экс-белогвардейцы, кстати, так и делали против советских в начале 20-30-ых годов прошлого века);– скомпилировать усилия и удары и нанести их комбинировано, в разных регионах и на разных направлениях.А чтобы еще сильнее раззадорить Зеленского, толкая его на безрассудные действия, сам Трамп вольно или невольно подкинул дровишек в костер отчаяния, безнадеги и тщеславия. Главное мерило, источник страха и образец для подражания у Зеленского – это однозначно президент России Владимир Путин.Вся политическая практика Зеленского показывает: под Путина он работает и под ним себя чистит, как какой-нибудь загнанный жизнью, спивающийся и начитавшийся Владимира Маяковского фанатичный большевик, который соскребает с себя скверну обыденности под Лениным, "чтобы плыть в революцию дальше".А Трамп возьми да и брякни напоследок: мол, в процессе урегулирования договариваться с Зеленским оказывается значительно сложнее, чем с российским лидером Владимиром Путиным, хотя положить конец конфликту хотят они оба. По мнению Трампа, боевые действия на Украине завершатся скоро и явно до конца его второго президентского срока, но вот только финальное урегулирование стороны будут обсуждать уже без участия Зеленского.Для украинского просроченного это – как красная тряпка для быка: с Путиным, значит, можно, а со мной – сложно?! Ну, я вам покажу…И что же может сегодня делать Запад: и Европа, и Великобритания, и США? С одной стороны, думать, согласовано или по отдельности, рассчитывать и готовить Украину и Зеленского к окончательной провокации. Выбирать, что неонацистскому Киеву предпринять, чтобы получилось громко и весомо – нанеся России максимальный ущерб, а Западу позволив не только отползти в сторонку, но еще и разыграв роль сочувствующих и готовых помочь разгребать последствия. Такие поганки у Запада получаются отлично и давно.С другой стороны, высчитывать, что может предпринять Россия в ответ на провокацию Украины Зеленского – как самое мощное сегодня ядерное государство мира. А Россия может ответить так, что от Запада мало что останется.Потому страшно людям на Западе, кто еще окончательно не прогулял и не профукал в политиканстве здравый смысл, жизненный опыт и инстинкт самосохранения. Эти люди и думают, как бы так ударить по России, но не вызвать ее ответку, чреватую Третьей мировой войной.Именно на этих людей надежда, что они не найдут вразумительный и всех устраивающий ответ и откажутся от заключительной провокации Зеленского и беспредельной эскалации конфликта. Или хотя бы предупредят Россию – что готовится и где.Вспомните: такой прецедент уже был. Как известно, генерал Марк Александр Милли, 20-й председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) при бывшем президенте США Дональде Трампе, в 2020 году дважды втайне звонил китайским коллегам ради предотвращения войны.Тогда Милли и другие американские генералы опасались, что не переизбранный на второй срок Трамп отдаст приказ о ядерной атаке Китая. Вот Милли и связался с китайским коллегой Ли Цзочэном и заверил его, что США не собираются атаковать Китай, а если бы намеревались, то Милли предупредил бы об этом. И призвал китайцев "доверять ему".И это не шутка, не фейк – Милли в этом признался и, более того, ему за это пока ничего не было…Так бы было и впредь. Хотя надеяться на это России вряд ли стоит. Нужно на себя надеяться, и порох держать сухим, и за городскими сумасшедшими в политике приглядывать, и в СВО побеждать...А Трамп, похоже, хоть и не хочет этого, но в победе России в СВО уже не сомневается.

https://ukraina.ru/20261016/tramp-khochet-zakanchivat-voynu-bez-zelenskogo-v-kieve-ego-proklinayut-1083861442.html

https://ukraina.ru/20261016/zelenskiy-i-tramp-razvod-i-novaya-family-1083846999.html

https://ukraina.ru/20261016/bez-zapreschenki-ne-oboshlos-pochemu-zelenskiy-naglo-sebya-vedet-i-khamit-trampu-1083842374.html

https://ukraina.ru/20261015/vyzov-dlya-trampa-zelenskiy-riskuet-stat-novoy-zhertvoy-1083835880.html

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Владимир Скачко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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эксклюзив, вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина, запад, дональд трамп, марк милли