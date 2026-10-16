Зеленский пожаловался: США не возобновили полноценную работу Starlink для ВСУ - 16.10.2026 Украина.ру
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Зеленский пожаловался: США не возобновили полноценную работу Starlink для ВСУ
Зеленский пожаловался: США не возобновили полноценную работу Starlink для ВСУ - 16.10.2026 Украина.ру
Зеленский пожаловался: США не возобновили полноценную работу Starlink для ВСУ
США до сих пор не возобновили полноценную работу Starlink для ВСУ. Об этом 16 октября заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС
2026-10-16T15:03
2026-10-16T15:03
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Зеленский, говоря о том, что ничто не сможет заменить Starlink, отметил, что Киев работает с рядом стран, включая Францию, над получением дополнительных возможностей. Он также заявил, что Украина благодарна американским партнёрам за разведданные, которые получает от десятков государств."Что касается баллистических ракет, в частности данных об их запусках, эту информацию мы получаем от Соединённых Штатов Америки. Как видите, здесь есть много сложностей, и они связаны именно с баллистикой", — сказал он.Зеленский подтвердил дефицит ракет Patriot. По его словам, Украина не является приоритетом США для поставок перехватчиков. При этом Киев просит не 2 перехватчика на 1 ракету, как принято, а 1 к 1. Зеленский заявил, что определённые обещания от европейцев по поставкам есть, но конкретику не озвучил.Кроме того, Зеленский заявил, что США будут и дальше снимать санкции с России. "Не хочу говорить с точки зрения интуиции, есть ещё разведка. Мы не можем воспринимать соглашение по дизелю, потому что дальше будут газовые соглашения, я абсолютно в этом уверен. Потом будут снимать санкции ещё с чего-то: банковской системы, отдельных людей, химической промышленности, замороженных активов", — заявил он.Работу Starshield — военной системы Starlink — на днях ограничили для украинских военных.Подробнее – в материле Starlink и разведданные: сработают ли рычаги Трампа против ЗеленскогоБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Списанный Зеленский, провалы ВСУ, пустой кошелек. Хроника событий на утро 16 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ес, украина.ру, дональд трамп
Новости, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ЕС, Украина.ру, Дональд Трамп

Зеленский пожаловался: США не возобновили полноценную работу Starlink для ВСУ

15:03 16.10.2026
 
© REUTERS / OLIVIER HOSLET
- РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© REUTERS / OLIVIER HOSLET
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США до сих пор не возобновили полноценную работу Starlink для ВСУ. Об этом 16 октября заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС
Зеленский, говоря о том, что ничто не сможет заменить Starlink, отметил, что Киев работает с рядом стран, включая Францию, над получением дополнительных возможностей. Он также заявил, что Украина благодарна американским партнёрам за разведданные, которые получает от десятков государств.
"Что касается баллистических ракет, в частности данных об их запусках, эту информацию мы получаем от Соединённых Штатов Америки. Как видите, здесь есть много сложностей, и они связаны именно с баллистикой", — сказал он.
Зеленский подтвердил дефицит ракет Patriot. По его словам, Украина не является приоритетом США для поставок перехватчиков.
При этом Киев просит не 2 перехватчика на 1 ракету, как принято, а 1 к 1. Зеленский заявил, что определённые обещания от европейцев по поставкам есть, но конкретику не озвучил.
Кроме того, Зеленский заявил, что США будут и дальше снимать санкции с России.
"Не хочу говорить с точки зрения интуиции, есть ещё разведка. Мы не можем воспринимать соглашение по дизелю, потому что дальше будут газовые соглашения, я абсолютно в этом уверен. Потом будут снимать санкции ещё с чего-то: банковской системы, отдельных людей, химической промышленности, замороженных активов", — заявил он.
Работу Starshield — военной системы Starlink — на днях ограничили для украинских военных.
Подробнее – в материле Starlink и разведданные: сработают ли рычаги Трампа против Зеленского
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Списанный Зеленский, провалы ВСУ, пустой кошелек. Хроника событий на утро 16 октября
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