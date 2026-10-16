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Нардеп от "Слуги народа" Богуцкая резко раскритиковала Трампа
Нардеп от "Слуги народа" Богуцкая резко раскритиковала Трампа - 16.10.2026 Украина.ру
Нардеп от "Слуги народа" Богуцкая резко раскритиковала Трампа
Депутат фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая резко раскритиковала президента США Дональда Трампа. Об этом 16 октября она написала у себя в социальных сетях
2026-10-16T15:44
2026-10-16T15:44
2026-10-16T15:44
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"Он же (ненормальный прим. ред). И здесь нет ни капли иронии. Это чистая правда. Человек с нулевым интеллектом. С абсолютным отсутствием эмпатии и ледокольной влюблённостью в деньги", — написала депутат "Слуги народа".Кроме того, она заявила, что "не хочет пересказывать новые перлы Трампа", комментируя слова Трампа о Крыме, который омывается океаном.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Крымский полуостров - самая ценная территория, которая была у Украины."Крым - это была их самая ценная территория, причем с большим отрывом", - сказал Трамп в интервью Newsmax. Объясняя свою точку зрения, он добавил, что Крым "с четырех сторон омывается океаном".Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Списанный Зеленский, провалы ВСУ, пустой кошелек. Хроника событий на утро 16 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, сша, крым, украина, дональд трамп, слуга народа, вооруженные силы украины, лиза богуцкая, украина.ру
Новости, США, Крым, Украина, Дональд Трамп, Слуга народа, Вооруженные силы Украины, Лиза Богуцкая, Украина.ру
Нардеп от "Слуги народа" Богуцкая резко раскритиковала Трампа
Депутат фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая резко раскритиковала президента США Дональда Трампа. Об этом 16 октября она написала у себя в социальных сетях
"Он же (ненормальный прим. ред). И здесь нет ни капли иронии. Это чистая правда. Человек с нулевым интеллектом. С абсолютным отсутствием эмпатии и ледокольной влюблённостью в деньги", — написала депутат "Слуги народа".
Кроме того, она заявила, что "не хочет пересказывать новые перлы Трампа", комментируя слова Трампа о Крыме, который омывается океаном.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Крымский полуостров - самая ценная территория, которая была у Украины.
"Крым - это была их самая ценная территория, причем с большим отрывом", - сказал Трамп в интервью Newsmax. Объясняя свою точку зрения, он добавил, что Крым "с четырех сторон омывается океаном".
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