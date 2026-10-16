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Нардеп от "Слуги народа" Богуцкая резко раскритиковала Трампа

Нардеп от "Слуги народа" Богуцкая резко раскритиковала Трампа - 16.10.2026 Украина.ру

Нардеп от "Слуги народа" Богуцкая резко раскритиковала Трампа

Депутат фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая резко раскритиковала президента США Дональда Трампа. Об этом 16 октября она написала у себя в социальных сетях

2026-10-16T15:44

2026-10-16T15:44

2026-10-16T15:44

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"Он же (ненормальный прим. ред). И здесь нет ни капли иронии. Это чистая правда. Человек с нулевым интеллектом. С абсолютным отсутствием эмпатии и ледокольной влюблённостью в деньги", — написала депутат "Слуги народа".Кроме того, она заявила, что "не хочет пересказывать новые перлы Трампа", комментируя слова Трампа о Крыме, который омывается океаном.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Крымский полуостров - самая ценная территория, которая была у Украины."Крым - это была их самая ценная территория, причем с большим отрывом", - сказал Трамп в интервью Newsmax. Объясняя свою точку зрения, он добавил, что Крым "с четырех сторон омывается океаном".Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Списанный Зеленский, провалы ВСУ, пустой кошелек. Хроника событий на утро 16 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, сша, крым, украина, дональд трамп, слуга народа, вооруженные силы украины, лиза богуцкая, украина.ру