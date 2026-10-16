https://ukraina.ru/20261016/v-kieve-pridumali-kak-pooschryat-detey-bezhentsev-za-ukrainizatsiyu-evropy-1083870510.html

В Киеве придумали, как поощрять детей-беженцев за украинизацию Европы

В Киеве придумали, как поощрять детей-беженцев за украинизацию Европы - 16.10.2026 Украина.ру

В Киеве придумали, как поощрять детей-беженцев за украинизацию Европы

За "сохранение украинского языка и культуры" теперь будут выдавать сертификаты. Об этом сообщает украинский МИД. Рассчитывать на эту бумажку могут дети до 16 лет, которые находятся за границей и "не забывают свои корни"

2026-10-16T17:09

2026-10-16T17:09

2026-10-16T17:09

новости

украина

польша

европа

владимир зеленский

ирина верещук

конрад рэнкас

вооруженные силы украины

мид

юнисеф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/08/1e/1057149362_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_d551974521ee798258fa2cd1d0ad45b8.jpg

Ради получения сомнительного документа детям и подросткам необходимо будет посещать украинские образовательные учреждения и участвовать в проектах в поддержку Украины. О каких проектах идёт речь, не уточняется. Чтобы получить сертификат, родителям нужно обратиться в украинскую школу — та передаст заявку в консульство. Зачем это детям, которые и без того оказались в чужой стране из-за тяжелой обстановки на родине, в МИД не объясняют. По данным ЮНИСЕФ на начало 2026 года, за пределами Украины как беженцы живут почти 1,8 миллиона украинских детей. Больше всего — в Польше.Впрочем, случается всякое, когда эти дети пытаются говорить на украинском в Европе. В прошлом месяце замглавы Офиса президента Ирина Верещук заявила, что украинцы в Польше все чаще жалуются на травлю: боятся говорить на украинском в общественном транспорте, а дети опасаются буллинга в школах. Американское издание Politico тоже заметило перемены. По данным польской полиции, в первой половине 2026 года зафиксировано 180 преступлений против украинцев на этнической почве — на 30% больше, чем годом ранее. Более 80% дел о преступлениях на почве ненависти, переданных в суд с февраля по июнь, касались именно украинцев. Пока Киев силой заставляет своих граждан говорить на украинском, в Европе за этот язык уже уготовано "наказание".Не лучше ситуация внутри Украины. Языковая политика в сфере образования регулируется законодательством, которое определяет украинский как единственный официальный язык образовательного процесса в государственных и коммунальных учебных заведениях.Согласно законам "Об образовании" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", преподавание ведется только на украинском. Причем требования распространяются не только на уроки, но и на перемены, внеклассную активность и даже родительские чаты — за нарушение предусмотрены административные меры, вплоть до штрафов. Бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко еще в августе рассказал агентству РИА "Новости", как его дочь пошла в первый класс в Одессе в 2020 году — и не могла учиться на русском, хотя он был для нее и для всего класса родным. Русскоязычных школ в Одессе к тому времени уже не осталось. "Заставляли разговаривать на украинском языке на переменах, но в нашем классе 100% детей были русскоязычными", — вспоминает Липко. На Украине поэтапно искоренялось русскоязычное образование: к 2020 году не осталось ни одной школы с преподаванием на русском, а позже все русскоязычные школы перешли на украинский.

https://ukraina.ru/20261014/zhenschin--na-front-detey--na-zavody-ukrainskie-deputaty-raskryli-plany-vlastey-1083809854.html

украина

польша

европа

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, польша, европа, владимир зеленский, ирина верещук, конрад рэнкас, вооруженные силы украины, мид, юнисеф, киев