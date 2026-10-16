В Киеве придумали, как поощрять детей-беженцев за украинизацию Европы - 16.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261016/v-kieve-pridumali-kak-pooschryat-detey-bezhentsev-za-ukrainizatsiyu-evropy-1083870510.html
В Киеве придумали, как поощрять детей-беженцев за украинизацию Европы
В Киеве придумали, как поощрять детей-беженцев за украинизацию Европы - 16.10.2026 Украина.ру
В Киеве придумали, как поощрять детей-беженцев за украинизацию Европы
За "сохранение украинского языка и культуры" теперь будут выдавать сертификаты. Об этом сообщает украинский МИД. Рассчитывать на эту бумажку могут дети до 16 лет, которые находятся за границей и "не забывают свои корни"
2026-10-16T17:09
2026-10-16T17:09
новости
украина
польша
европа
владимир зеленский
ирина верещук
конрад рэнкас
вооруженные силы украины
мид
юнисеф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/08/1e/1057149362_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_d551974521ee798258fa2cd1d0ad45b8.jpg
Ради получения сомнительного документа детям и подросткам необходимо будет посещать украинские образовательные учреждения и участвовать в проектах в поддержку Украины. О каких проектах идёт речь, не уточняется. Чтобы получить сертификат, родителям нужно обратиться в украинскую школу — та передаст заявку в консульство. Зачем это детям, которые и без того оказались в чужой стране из-за тяжелой обстановки на родине, в МИД не объясняют. По данным ЮНИСЕФ на начало 2026 года, за пределами Украины как беженцы живут почти 1,8 миллиона украинских детей. Больше всего — в Польше.Впрочем, случается всякое, когда эти дети пытаются говорить на украинском в Европе. В прошлом месяце замглавы Офиса президента Ирина Верещук заявила, что украинцы в Польше все чаще жалуются на травлю: боятся говорить на украинском в общественном транспорте, а дети опасаются буллинга в школах. Американское издание Politico тоже заметило перемены. По данным польской полиции, в первой половине 2026 года зафиксировано 180 преступлений против украинцев на этнической почве — на 30% больше, чем годом ранее. Более 80% дел о преступлениях на почве ненависти, переданных в суд с февраля по июнь, касались именно украинцев. Пока Киев силой заставляет своих граждан говорить на украинском, в Европе за этот язык уже уготовано "наказание".Не лучше ситуация внутри Украины. Языковая политика в сфере образования регулируется законодательством, которое определяет украинский как единственный официальный язык образовательного процесса в государственных и коммунальных учебных заведениях.Согласно законам "Об образовании" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", преподавание ведется только на украинском. Причем требования распространяются не только на уроки, но и на перемены, внеклассную активность и даже родительские чаты — за нарушение предусмотрены административные меры, вплоть до штрафов. Бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко еще в августе рассказал агентству РИА "Новости", как его дочь пошла в первый класс в Одессе в 2020 году — и не могла учиться на русском, хотя он был для нее и для всего класса родным. Русскоязычных школ в Одессе к тому времени уже не осталось. "Заставляли разговаривать на украинском языке на переменах, но в нашем классе 100% детей были русскоязычными", — вспоминает Липко. На Украине поэтапно искоренялось русскоязычное образование: к 2020 году не осталось ни одной школы с преподаванием на русском, а позже все русскоязычные школы перешли на украинский.
https://ukraina.ru/20261014/zhenschin--na-front-detey--na-zavody-ukrainskie-deputaty-raskryli-plany-vlastey-1083809854.html
украина
польша
европа
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/08/1e/1057149362_0:119:610:576_1920x0_80_0_0_8dd85420250c09f9b1872ed133d16c1f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, польша, европа, владимир зеленский, ирина верещук, конрад рэнкас, вооруженные силы украины, мид, юнисеф, киев
Новости, Украина, Польша, Европа, Владимир Зеленский, Ирина Верещук, Конрад Рэнкас, Вооруженные силы Украины, МИД, ЮНИСЕФ, Киев

В Киеве придумали, как поощрять детей-беженцев за украинизацию Европы

17:09 16.10.2026
 
© Фото
- РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
За "сохранение украинского языка и культуры" теперь будут выдавать сертификаты. Об этом сообщает украинский МИД. Рассчитывать на эту бумажку могут дети до 16 лет, которые находятся за границей и "не забывают свои корни"
Ради получения сомнительного документа детям и подросткам необходимо будет посещать украинские образовательные учреждения и участвовать в проектах в поддержку Украины. О каких проектах идёт речь, не уточняется.
Чтобы получить сертификат, родителям нужно обратиться в украинскую школу — та передаст заявку в консульство. Зачем это детям, которые и без того оказались в чужой стране из-за тяжелой обстановки на родине, в МИД не объясняют.
По данным ЮНИСЕФ на начало 2026 года, за пределами Украины как беженцы живут почти 1,8 миллиона украинских детей. Больше всего — в Польше.
Впрочем, случается всякое, когда эти дети пытаются говорить на украинском в Европе. В прошлом месяце замглавы Офиса президента Ирина Верещук заявила, что украинцы в Польше все чаще жалуются на травлю: боятся говорить на украинском в общественном транспорте, а дети опасаются буллинга в школах.
Американское издание Politico тоже заметило перемены. По данным польской полиции, в первой половине 2026 года зафиксировано 180 преступлений против украинцев на этнической почве — на 30% больше, чем годом ранее. Более 80% дел о преступлениях на почве ненависти, переданных в суд с февраля по июнь, касались именно украинцев.
Пока Киев силой заставляет своих граждан говорить на украинском, в Европе за этот язык уже уготовано "наказание".
- РИА Новости, 1920, 14.10.2026
14 октября, 17:01
Женщин – на фронт, детей – на заводы: украинские депутаты раскрыли планы властейДепутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что на Украине нужно поставить на воинский учет всех женщин – с целью последующей мобилизации. По ее словам, все выпускники украинских школ, независимо от пола, будут обязаны проходить обязательную военную службу.
Не лучше ситуация внутри Украины. Языковая политика в сфере образования регулируется законодательством, которое определяет украинский как единственный официальный язык образовательного процесса в государственных и коммунальных учебных заведениях.
Согласно законам "Об образовании" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", преподавание ведется только на украинском. Причем требования распространяются не только на уроки, но и на перемены, внеклассную активность и даже родительские чаты — за нарушение предусмотрены административные меры, вплоть до штрафов.
Бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко еще в августе рассказал агентству РИА "Новости", как его дочь пошла в первый класс в Одессе в 2020 году — и не могла учиться на русском, хотя он был для нее и для всего класса родным. Русскоязычных школ в Одессе к тому времени уже не осталось.
"Заставляли разговаривать на украинском языке на переменах, но в нашем классе 100% детей были русскоязычными", — вспоминает Липко. На Украине поэтапно искоренялось русскоязычное образование: к 2020 году не осталось ни одной школы с преподаванием на русском, а позже все русскоязычные школы перешли на украинский.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаПольшаЕвропаВладимир ЗеленскийИрина ВерещукКонрад РэнкасВооруженные силы УкраиныМИДЮНИСЕФКиев
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:32В Ровно и области масштабные отключения света
18:30"Вторые Крынки": Анпилогов о том, как ВС РФ выжигают плацдармы ВСУ под Купянском
18:07Пенсия в 60, 63 или 65: почему миллионы украинцев могут остаться без выплат
18:00Кофе – пить, пиво – бросить, условие Ле Пен для визита на Украину. Итоги 16 октября
17:55Украина лишилась немецкого завода: дроны сравняли с землёй производство для Porsche и Audi
17:31Идите воевать: европейские страны больше не принимают мужчин с Украины
17:09В Киеве придумали, как поощрять детей-беженцев за украинизацию Европы
17:02Оставили ВСУ без Starlink: прекратятся ли атаки дронов на Россию после решений Трампа и Маска
16:56Зрада Экспресс: бенефис боксера. Как Зеленский и Кличко делят Киев
16:37Погреться в Испании, нагрев галичан: в ЕС поймали украинского коммунального мошенника
16:28Газ по 50: до конца октября топливо на украинских АЗС продолжит дорожать
16:14Списанного не жалко: Запад готовит Зеленского к финальной провокации
16:00Балканский Сталин. Как Энвер Ходжа остановил время в Албании
15:54"Самый добрый военкор". В Москве открыли мемориальную доску в память об Иване Зуеве
15:49Дроны ВСУ атаковали промобъект в Сургутском районе
15:44Нардеп от "Слуги народа" Богуцкая резко раскритиковала Трампа
15:38Документальный фильм журналистов "Украина.ру" презентовали на телеканале "Звезда"
15:34Ле Пен готова приехать на Украину, но есть нюанс
15:03Зеленский пожаловался: США не возобновили полноценную работу Starlink для ВСУ
15:02Трамп хочет заканчивать войну без Зеленского: в Киеве его проклинают
Лента новостейМолния