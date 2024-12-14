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9-летний ребёнок погиб при атаке БПЛА в Белгородской области, его мама и сестра ранены — Гладков

9-летний ребёнок погиб при атаке БПЛА в Белгородской области, его мама и сестра ранены — Гладков - 14.12.2024 Украина.ру

9-летний ребёнок погиб при атаке БПЛА в Белгородской области, его мама и сестра ранены — Гладков

Белгородский район атаковали дроны ВСУ. В посёлке Майский в результате атаки БПЛА погиб 9-летний ребёнок. Об этом сообщил в Телеграм губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

2024-12-14T12:02

2024-12-14T12:02

2024-12-14T12:02

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Девочку с контузией бригада СМП доставляет в детскую областную больницу. Её маму с травмой ноги и ушибом мягких тканей скорая транспортирует в городскую больницу №2 г. Белгорода. Отец детей не пострадал. Вся необходимая помощь оказывается, отметил губернатор.Он сообщил, что в доме пробита крыша, повреждены стены, окна, внутренняя отделка и стоящий в гараже автомобиль. В соседнем доме выбиты окна, повреждены забор и ворота. "Также над Белгородским районом системой ПВО сбиты несколько беспилотников. В селе Репное пробита кровля и повреждено остекление. Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", — указал губернатор.В ночь на 14 декабря дежурные средства ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников самолетного типа над Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Также новости на эту тему: Силы ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников над территорией России — Минобороны

https://ukraina.ru/20241213/1059635340.html

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новости, белгородская область, россия, белгород, вячеслав гладков, дети, погибшие, сво, бпла, атака, дроны, беспилотники, разрушения, всу, украина