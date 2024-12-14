9-летний ребёнок погиб при атаке БПЛА в Белгородской области, его мама и сестра ранены — Гладков - 14.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241214/1059654562.html
9-летний ребёнок погиб при атаке БПЛА в Белгородской области, его мама и сестра ранены — Гладков
9-летний ребёнок погиб при атаке БПЛА в Белгородской области, его мама и сестра ранены — Гладков - 14.12.2024 Украина.ру
9-летний ребёнок погиб при атаке БПЛА в Белгородской области, его мама и сестра ранены — Гладков
Белгородский район атаковали дроны ВСУ. В посёлке Майский в результате атаки БПЛА погиб 9-летний ребёнок. Об этом сообщил в Телеграм губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
2024-12-14T12:02
2024-12-14T12:02
новости
белгородская область
россия
белгород
вячеслав гладков
дети
погибшие
сво
бпла
атака
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0e/1059654444_0:93:577:418_1920x0_80_0_0_3eb75ac6ac7a4167917d884d64075ace.jpg
Девочку с контузией бригада СМП доставляет в детскую областную больницу. Её маму с травмой ноги и ушибом мягких тканей скорая транспортирует в городскую больницу №2 г. Белгорода. Отец детей не пострадал. Вся необходимая помощь оказывается, отметил губернатор.Он сообщил, что в доме пробита крыша, повреждены стены, окна, внутренняя отделка и стоящий в гараже автомобиль. В соседнем доме выбиты окна, повреждены забор и ворота. "Также над Белгородским районом системой ПВО сбиты несколько беспилотников. В селе Репное пробита кровля и повреждено остекление. Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", — указал губернатор.В ночь на 14 декабря дежурные средства ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников самолетного типа над Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Также новости на эту тему: Силы ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников над территорией России — Минобороны
https://ukraina.ru/20241213/1059635340.html
белгородская область
россия
белгород
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0e/1059654444_0:39:577:472_1920x0_80_0_0_c43c72f1a5d8cd740bda0863901e20a3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белгородская область, россия, белгород, вячеслав гладков, дети, погибшие, сво, бпла, атака, дроны, беспилотники, разрушения, всу, украина
Новости, Белгородская область, Россия, Белгород, Вячеслав Гладков, дети, погибшие, СВО, БПЛА, атака, дроны, беспилотники, разрушения, ВСУ, Украина

9-летний ребёнок погиб при атаке БПЛА в Белгородской области, его мама и сестра ранены — Гладков

12:02 14.12.2024
 
© Телеграм-канал "Официальный Гладков"Украинские БПЛА атаковали Белгородская область
Украинские БПЛА атаковали Белгородская область
© Телеграм-канал "Официальный Гладков"
Читать в
ДзенTelegram
Белгородский район атаковали дроны ВСУ. В посёлке Майский в результате атаки БПЛА погиб 9-летний ребёнок. Об этом сообщил в Телеграм губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
"В посёлке Майский в результате атаки БПЛА на жилой дом случилось самое страшное — погиб 9-летний ребёнок. Ранены мама мальчика и второй семимесячный ребёнок, которые в момент атаки также находились в доме", — сообщил Гладков.
Девочку с контузией бригада СМП доставляет в детскую областную больницу. Её маму с травмой ноги и ушибом мягких тканей скорая транспортирует в городскую больницу №2 г. Белгорода. Отец детей не пострадал. Вся необходимая помощь оказывается, отметил губернатор.
Он сообщил, что в доме пробита крыша, повреждены стены, окна, внутренняя отделка и стоящий в гараже автомобиль. В соседнем доме выбиты окна, повреждены забор и ворота.
"Также над Белгородским районом системой ПВО сбиты несколько беспилотников. В селе Репное пробита кровля и повреждено остекление. Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", — указал губернатор.
В ночь на 14 декабря дежурные средства ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников самолетного типа над Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Также новости на эту тему: Силы ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников над территорией России — Минобороны
Фото: операторы FPV-дронов на Кураховском направлении
Вчера, 13:56
"Летающая мясорубка". Как операторы FPV-дронов работают на Кураховском направленииКурахово – последний из крупных населенных пунктов, что давали ВСУ возможность обстреливать Донецк из крупнокалиберной артиллерии. Корреспондент издания Украина.ру побывал в гостях у взвода операторов FPV-дронов 110-й отдельной гвардейской мотострелковой ордена Республики бригады, которая работает на данном участке фронта
 
НовостиБелгородская областьРоссияБелгородВячеслав ГладковдетипогибшиеСВОБПЛАатакадроныбеспилотникиразрушенияВСУУкраина
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:029-летний ребёнок погиб при атаке БПЛА в Белгородской области, его мама и сестра ранены — Гладков
11:32Что делать с Украиной: о неучастии Польши и практике "ответов" ВСУ от ВС России – Гаспарян
11:16Пусковые установки "Ярс" выведены на маршруты боевого патрулирования — Минобороны
10:46"Сбивайте их!" Трамп потребовал уничтожать загадочные дроны, замеченные американцами
10:06Зурабишвили демонстративно прошла перед парламентом Грузии, где проходят выборы
09:43Трамп готов пригласить Путина и Зеленского, а последний всё портит. Главное на Украине на утро 14 декабря
09:33Силы ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников над территорией России — Минобороны
07:50“Перезарядки уже не будет”: Тиханский рассказал, как Белоруссия с “Орешником” оставит Европу голой
07:20Эксперт рассказал о планах ВС России на 2025 год
07:07Ожидание "Орешника" и мобилизации детей. Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте
07:00Ростислав Ищенко о том, как Сирия оказалась территорией хаоса и нужны ли России базы на Ближнем Востоке
06:50Политолог ответил, куда будет целиться Зеленский, если получит Taurus от Мерца
06:41Украинская кухня: готовим пышную дрочёну
06:30Ирония судьбы: чем больше Запад помогает Украине, тем больше Киев теряет — Иванов
06:20Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании освобождения Покровска и возвращения Херсона
06:10Украина планирует проиграть войну, но победить за столом переговоров — Суздальцев
05:50Россия “давит покусочно”: тактикой “салями” пользуется не только Запад — Лучина
05:20ВС РФ повторяют свои маневры в Красноармейске: берут укрепрайон в клещи и начинают наступление
18:50"Русский салат": загадочный шедевр француза Люсьена Оливье
18:48Интервенты под видом миротворцев. Какие европейские войска могут оказаться на Украине
Лента новостейМолния