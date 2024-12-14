9-летний ребёнок погиб при атаке БПЛА в Белгородской области, его мама и сестра ранены — Гладков
© Телеграм-канал "Официальный Гладков"Украинские БПЛА атаковали Белгородская область
© Телеграм-канал "Официальный Гладков"
Белгородский район атаковали дроны ВСУ. В посёлке Майский в результате атаки БПЛА погиб 9-летний ребёнок. Об этом сообщил в Телеграм губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
"В посёлке Майский в результате атаки БПЛА на жилой дом случилось самое страшное — погиб 9-летний ребёнок. Ранены мама мальчика и второй семимесячный ребёнок, которые в момент атаки также находились в доме", — сообщил Гладков.
Девочку с контузией бригада СМП доставляет в детскую областную больницу. Её маму с травмой ноги и ушибом мягких тканей скорая транспортирует в городскую больницу №2 г. Белгорода. Отец детей не пострадал. Вся необходимая помощь оказывается, отметил губернатор.
Он сообщил, что в доме пробита крыша, повреждены стены, окна, внутренняя отделка и стоящий в гараже автомобиль. В соседнем доме выбиты окна, повреждены забор и ворота.
"Также над Белгородским районом системой ПВО сбиты несколько беспилотников. В селе Репное пробита кровля и повреждено остекление. Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", — указал губернатор.
В ночь на 14 декабря дежурные средства ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников самолетного типа над Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
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