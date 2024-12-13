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"Дешевый торг": глава крымской межнациональной миссии ответил на слова Ермака о переговорах по Украине
"Дешевый торг": глава крымской межнациональной миссии ответил на слова Ермака о переговорах по Украине - 13.12.2024 Украина.ру
"Дешевый торг": глава крымской межнациональной миссии ответил на слова Ермака о переговорах по Украине
Глава крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал "дешевым торгом" заявление главы Офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о неготовности Украины к переговорам, передает РИА Новости
2024-12-13T09:20
2024-12-13T09:20
2024-12-13T09:48
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украина
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"Режим Зеленского начал свою грязную политическую игру и дешевый торг, выпрашивая прежде всего для себя и своих подельников у США и Запада гарантии безопасности, а Украина и украинский народ для них не имеет никакого значения. Как только они получат личные гарантии безопасности, то сразу будут готовы к переговорам", - заверил Смирнов.При этом, по его мнению, ситуация в мире развивается таким образом, что позиция Киева в конфликте на Украине и в его завершении перестала иметь какое-либо определяющие значение.Накануне Ермак в интервью украинским СМИ заявил, что Украина не готова к переговорам с Россией, так как для начала должна быть сильной, чтобы говорить на равных.Подробнее о высказываниях Киева по переговорам - в материале Павла Котова Переговоры или новое наступление. Противоречивые сигналы из Киева на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Киев, Андрей Ермак, США, Владимир Зеленский
"Дешевый торг": глава крымской межнациональной миссии ответил на слова Ермака о переговорах по Украине
09:20 13.12.2024 (обновлено: 09:48 13.12.2024)
Глава крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал "дешевым торгом" заявление главы Офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о неготовности Украины к переговорам, передает РИА Новости