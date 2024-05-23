Союзники и партнеры России. Все больше стран Глобального Юга выступает с дружественных Москве позиций
05:56 23.05.2024 (обновлено: 05:57 23.05.2024)
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Вьетнам: не изменять идеалам
Новым президентом Социалистической Республики Вьетнам стал генерал То Лам – бывший министр общественной безопасности.
Это чрезвычайно опытный политик, потомственный силовик. Его отец в свое время не только прославился во время отражения американской агрессии, но и получил репутацию создателя вьетнамской милиции – своего рода железного Феликса по-вьетнамски.
Потому что строить новые силовые структуры в разрушенной многолетней войной стране было очень непросто.
То Лам пошел по стопам отца. Он всю жизнь проработал в системе общественной безопасности, курируя подразделения политической защиты и контрразведки, а также вошел в состав Политбюро ЦК Коммунистической партии Вьетнама.
Генерал ставил своим приоритетом повышение мобильности, оперативности и дисциплины силовиков, активно боролся с коррупцией в рядах правоохранителей и партийных чиновников. А те, кто бывал в странах Юго-Восточной Азии, наверняка согласятся, что Вьетнам является безопасной страной даже для чужаков.
Назначение То Лама стало результатом целой череды отставок на самой верхушке вьетнамской власти. В течение последних месяцев со своих постов ушли несколько членов Политбюро, ряд министров, глава парламента, а также президенты страны Во Ван Тхыонг и Нгуен Суан Фук.
Востоковеды из телеграма пишут о том, что все это время во Вьетнаме проходила борьба между условной прокитайской и условной проамериканской партией, и влияние Пекина в итоге оказалось сильней влияния Вашингтона – что и выразилось в уверенной победе вьетнамских силовиков.
Однако такие выводы чреваты упрощениями – не говоря уже о том, что они граничат с вмешательством в дела суверенной дружественной страны, которой всегда являлся для России Вьетнам.
Нгуен Суан Фук, который был вьетнамским президентом в 2021-2023 годах, действительно представляет собой противоположность генералу То Ламу. Этот политик делал упор на экономику и торговлю, выступал за ускорение процесса экономической либерализации, включая торговые сделки с США, Евросоюзом, Австралией и Японией.
В то время это в целом отвечало политическому курсу Вьетнама, который старался лавировать между Америкой и Китаем, торгуя со всеми, кто выражал в этом заинтересованность, и получая преференции отовсюду.
При этом, несмотря на все попытки ухаживания со стороны американского истеблишмента вьетнамцы неизменно уклонялись от любых сомнительных предложений, которые могли бы подорвать их отношения с ближайшими соседями – китайцами.
Но наступили новые суровые времена, когда, несмотря на ловкие маневры, стране пришлось делать серьезный геополитический выбор. И это сразу отразилось в кадровой сфере.
Президент Нгуен Суан Фук добровольно ушел со всех постов после обвинений в коррупции, та же судьба в скором времени постигла целый ряд других вьетнамских политиков – и в итоге на посту президента страны оказался То Лам – "жесткий и умный" человек, как охарактеризовал его после личной встречи американский дипломат Майкл Мичалак.
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Политбюро ЦК КПВ работает исходя из принципа коллективного руководства. Судя по всему, кандидатуру То Лама поддерживает Нгуен Фу Чонг – генеральный секретарь Центрального комитета компартии. Этот авторитетный лидер из первого поколения борцов за независимость Вьетнама известен своей верностью идеалам Хо Ши Мина, и давно считался большим другом России
Еще в начале восьмидесятых талантливого вьетнамского коммуниста направили в Москву – изучать специальность "партийное строительство" в аспирантуре Академии общественных наук при ЦК КПСС, где в 1983 году Нгуен Фу Чонг получил степень кандидата исторических наук. А теперь, спустя годы, весь мир видит, насколько добросовестно он учился.
Нынешние лидеры Вьетнама тоже будут в первую очередь заботиться о национальных интересах своей страны, не сдавая их никому. Однако развитие ситуации показывает, что играть на стороне США они однозначно не собираются. И не только потому, что многие из вьетнамских чиновников сами видели, как разрушаются уничтоженные западными бомбами деревни и города.
Вьетнамские лидеры нынешнего призыва соединяют честность и прагматизм. Они не хотят, чтобы их страну превратили в новые Филиппины – где к власти ловко привели прозападное правительство. И теперь оно постоянно провоцирует китайские сторожевые корабли, устраивая рискованные инциденты на море, постоянно балансируя на грани войны, в которой заинтересованы не филиппинцы, а все те же США.
Сотрудничать с Пекином на равноправных основах, сохраняя с ним прочный мир и добрососедские отношения, гораздо выгоднее для Ханоя.
Судя по официальным данным китайской таможни за первые пять месяцев текущего года рост торговли Вьетнама с Китаем составляет около 20%.
Итоговые данные по росту взаимной торговли могут быть еще выше. На Западе подозревают, что такой бурный рост зафиксирован неспроста, и вьетнамцы могут помогать Китаю обходить западные торговые санкции.
Но Вашингтону очень не хочется начинать дипломатический конфликт с Ханоем – напоминая американскому обществу о давней и позорно проигранной войне.
Остается пожелать удачи То Ламу, который награжден российским Орденом Дружбы и знаком многим официальным лицам в России – за последние голы он встречался с Александром Куренковым, Владимиром Колокольцевым и Николаем Патрушевым. Потому что при таком президенте контакты между россиянами и вьетнамцами обязательно станут более интенсивными.
Боливия: литий и независимость
Президент Боливии Луис Арсе недавно выделился среди других политиков своего региона.
Он лично позвонил Владимиру Путину, чтобы поздравить президента России и весь российский народ с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Помимо этого, в разговоре обсуждались вопросы "дальнейшего развития двусторонних отношений с акцентом на реализацию взаимовыгодных совместных проектов в торгово-экономической и энергетической областях".
А это явно намекает на возможность реализации производственно-экономических планов в перуанских горах и пустынях.
Позицию Луиса Арсе разделяют ключевые члены его кабинета.
Глава министерства иностранных дел Боливии Селинда Соса Лунда, известная своей борьбой за права индейцев, недавно заявила о намерении вступить в ряды БРИКС. И даже признала, что переговоры об этом уже проходят – причем, при участии Бразилии, которая прилагает немало усилий, чтобы к альянсу присоединились Колумбия и Венесуэла.
"Мы, Боливия и наш президент, выразили интерес и желание стать частью БРИКС. Поэтому мы проводили встречи со всеми членами БРИКС, такими как Бразилия, Южная Африка и другие. Мы получили поддержку и интерес для того, чтобы Боливия стала частью БРИКС. Мы надеемся, что мы скоро вступим в эту ассоциацию", – призналась журналистам Селинда Соса Лунда
Боливию иногда по инерции считают бедной высокогорной страной. Однако это всего лишь стереотипы.
Боливийцы могут предложить дружественным государством важнейшей сырьевой ресурс – самые большие в мире запасы лития, которые, по некоторым данным, составляют около четверти от мировых запасов.
Для производства современной высокотехничной продукции – например, аккумуляторов – литий не заменим, и его рыночная цена растет.
Прошлым летом мировые новости писали о том, что входящая в госкорпорацию "Росатом" компания выиграла тендер на разработку крупного литиевого месторождения на боливийском солончаке "Пастос Грандес", где также будет участвовать боливийская государственная компания Yacimientos de Litio Bolivianos.
При этом, к боливийскому литию присматривались и западные компании – например, Lilac Solutions, которую связывают с экономическими структурами Билла Гейтса.
А одно из видных немецких изданий с огромным сожалением написало о том, что Берлин проиграл Москве гонку за боливийский литий, который намерены перерабатывать на новой суперфабрике в Калининградской области, начиная с 2025 года.
Боливийское правительство, пережившее инициированное Западом государственный переворот, не доверяет Западу, предпочитая работать с дружественными партнерами – китайцами или россиянами.
И это открывает широкие перспективы для реализации совместных инициатив.
16 мая, 11:47"Россия сегодня" и Синьхуа подписали соглашение о проведении форума БРИКСГенеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и гендиректор китайского информагентства Синьхуа Фу Хуа 16 мая подписали меморандум о проведении Экспертного форума БРИКС, передает РИА Новости
Китай наносит ответный удар
Китай готов ответить на новые грабительские тарифы Запада и может ввести 25% пошлины на автомобили, произведённые в США и Евросоюзе – как бы демонстрируя что в надоевшую всему миру санкционную игру можно играть вдвоем.
О таких планах безрадостно сообщает американское издание Bloomberg. Окончательное решение будет принята китайцами уже в начале июня. Причем, по мнению экспертов, пока что эта информация больше похожа на предупреждение европейцам, которые обычно послушно повторяют любые инициативы из Вашингтона – не обращая внимания, чем это в итоге обернется для них самих.
В Пекине дают понять, что на этот раз за антикитайские рестрикции придется заплатить серьезную цену – не говоря уже о потери конкурентоспособности, которая поставит под вопрос выживание западного автопрома в его нынешнем виде.
Лю Бинь, эксперт издания Global Times, призвал временно повысить тарифную ставку на импортные автомобили с двигателями объемом более 2,5 литров, от чего пострадают самые разные западные автопроизводители – к примеру, Toyota Motor Corp., Mercedes-Benz Group AG и BMW AG.
Чтобы этого не произошло, китайцы предлагают западникам не увеличивать пошлины на свои электромобили, которые уже захватили западный рынок. Ведь только в прошлом году Китай экспортировал в Европу около 638 000 таких машин, и еще 52 000 были распроданы в США.
Позиции китайцев сильны – их автопром способен полностью удовлетворить внутренний спрос, а доступные по цене и электромобили пользуются спросом везде – от Бразилии до Египта. Эту продукцию все равно быстро продадут, причем скорее не через автосалоны, а в интернете, без всяких пошлин.
В то же время, западные фирмы сразу же потеряют огромный китайский рынок, а их лимузины будут уходить по невыгодным ценам на распродажах, подталкивая бывших автомобильных королей к дальнейшему сворачиванию производства.
А официально заявленная цель антикитайских действий Вашингтона – попытка наказать Китай за помощь России – является сегодня совершенной утопией.
Это, волей-неволей, придется понять даже не самым сообразительным чиновникам из Евросоюза, которые оценивают сейчас возможные последствия ответного удара китайцев.
Всё об итогах визита российского президента Владимира Путина в Китай читайте в нашем обзоре Москва-Пекин. Новый формат глобального мира