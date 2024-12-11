https://ukraina.ru/20241211/1059567641.html

Украинский Воландеморт: киевский режим запретил СМИ упоминать города, которые ВСУ скоро потеряют

Украинский Воландеморт: киевский режим запретил СМИ упоминать города, которые ВСУ скоро потеряют - 11.12.2024 Украина.ру

Украинский Воландеморт: киевский режим запретил СМИ упоминать города, которые ВСУ скоро потеряют

Украинской прессе настоятельно порекомендовали воздержаться от упоминания пяти городов, которые ВСУ в ближайшее время могут потерять. Об этом 11 декабря рассказал глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов

2024-12-11T11:22

2024-12-11T11:22

2024-12-11T11:22

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Он отметил, что украинским СМИ раздали "темник" о пяти городах, "которые не важны" и на которых не следует делать упор в публикациях и эфирах. По данным Рогова, речь идет про Курахово, а также Покровск (Красноармейск), Мирноград (Димитров), Часов Яр и Торецк (Дзержинск).Ранее он заявил, что в Курахово ВС РФ продвинулись до здания горсовета, украинские подразделения частично отошли в промзону. Теперь и западная часть: Рогов рассказал, что ВС РФ продвинулись к зданию горсовета КураховоТем временем пользователи сети вспомнили про другую примету, что город будет сдан ВСУ в скором времени: незадолго до падения его посещает Владимир Зеленский. Так было, например, с Артемовском (Бахмутом) и Авдеевкой.Бахмут Зеленский посетил 20 декабря, а 20 мая глава группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о полном взятии Артемовска. Бои за город длились 224 дня и завершились в полдень 20 мая. Днем позже этот факт подтвердили в Минобороны РФ.В Авдеевку Зеленский наведывался в конце декабря 2023-го. Примерно в середине февраля текущего года ВСУ потеряли этот город.Пару недель назад он посетил расположение бригады ВСУ в Покровске (Красноармейске), а также относительно недавно приезжал в Славянск и Часов Яр.Подробнее о продвижении российской армии — в материале Испорченные отношения с США, успехи ВС РФ, затягивание конфликта. Главное на Украине на утро 11 декабряДругие темы: Поджигали и блокировали пожарных: вэсэушники объявили войну Курским лесам

https://ukraina.ru/20241118/1059010548.html

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новости, россия, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины, вс рф, курахово, покровск/красноармейск, часов яр, дзержинск (торецк)