Украинский Воландеморт: киевский режим запретил СМИ упоминать города, которые ВСУ скоро потеряют - 11.12.2024 Украина.ру
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Украинский Воландеморт: киевский режим запретил СМИ упоминать города, которые ВСУ скоро потеряют
Украинский Воландеморт: киевский режим запретил СМИ упоминать города, которые ВСУ скоро потеряют - 11.12.2024 Украина.ру
Украинский Воландеморт: киевский режим запретил СМИ упоминать города, которые ВСУ скоро потеряют
Украинской прессе настоятельно порекомендовали воздержаться от упоминания пяти городов, которые ВСУ в ближайшее время могут потерять. Об этом 11 декабря рассказал глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов
2024-12-11T11:22
2024-12-11T11:22
новости
россия
украина
владимир рогов
вооруженные силы украины
вс рф
курахово
покровск/красноармейск
часов яр
дзержинск (торецк)
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Он отметил, что украинским СМИ раздали "темник" о пяти городах, "которые не важны" и на которых не следует делать упор в публикациях и эфирах. По данным Рогова, речь идет про Курахово, а также Покровск (Красноармейск), Мирноград (Димитров), Часов Яр и Торецк (Дзержинск).Ранее он заявил, что в Курахово ВС РФ продвинулись до здания горсовета, украинские подразделения частично отошли в промзону. Теперь и западная часть: Рогов рассказал, что ВС РФ продвинулись к зданию горсовета КураховоТем временем пользователи сети вспомнили про другую примету, что город будет сдан ВСУ в скором времени: незадолго до падения его посещает Владимир Зеленский. Так было, например, с Артемовском (Бахмутом) и Авдеевкой.Бахмут Зеленский посетил 20 декабря, а 20 мая глава группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о полном взятии Артемовска. Бои за город длились 224 дня и завершились в полдень 20 мая. Днем позже этот факт подтвердили в Минобороны РФ.В Авдеевку Зеленский наведывался в конце декабря 2023-го. Примерно в середине февраля текущего года ВСУ потеряли этот город.Пару недель назад он посетил расположение бригады ВСУ в Покровске (Красноармейске), а также относительно недавно приезжал в Славянск и Часов Яр.Подробнее о продвижении российской армии — в материале Испорченные отношения с США, успехи ВС РФ, затягивание конфликта. Главное на Украине на утро 11 декабряДругие темы: Поджигали и блокировали пожарных: вэсэушники объявили войну Курским лесам
https://ukraina.ru/20241118/1059010548.html
россия
украина
курахово
покровск/красноармейск
часов яр
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новости, россия, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины, вс рф, курахово, покровск/красноармейск, часов яр, дзержинск (торецк)
Новости, Россия, Украина, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Курахово, Покровск/Красноармейск, Часов Яр, Дзержинск (Торецк)

Украинский Воландеморт: киевский режим запретил СМИ упоминать города, которые ВСУ скоро потеряют

11:22 11.12.2024
 
Фото: flickr.com/flash.pro
Фото: flickr.com/flash.pro
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Украинской прессе настоятельно порекомендовали воздержаться от упоминания пяти городов, которые ВСУ в ближайшее время могут потерять. Об этом 11 декабря рассказал глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов
Он отметил, что украинским СМИ раздали "темник" о пяти городах, "которые не важны" и на которых не следует делать упор в публикациях и эфирах. По данным Рогова, речь идет про Курахово, а также Покровск (Красноармейск), Мирноград (Димитров), Часов Яр и Торецк (Дзержинск).
"Это признак того, что они будут освобождены и потеряны для киевского режима", — считает Рогов.
Ранее он заявил, что в Курахово ВС РФ продвинулись до здания горсовета, украинские подразделения частично отошли в промзону.
Теперь и западная часть: Рогов рассказал, что ВС РФ продвинулись к зданию горсовета Курахово
Тем временем пользователи сети вспомнили про другую примету, что город будет сдан ВСУ в скором времени: незадолго до падения его посещает Владимир Зеленский. Так было, например, с Артемовском (Бахмутом) и Авдеевкой.
Бахмут Зеленский посетил 20 декабря, а 20 мая глава группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о полном взятии Артемовска. Бои за город длились 224 дня и завершились в полдень 20 мая. Днем позже этот факт подтвердили в Минобороны РФ.
В Авдеевку Зеленский наведывался в конце декабря 2023-го. Примерно в середине февраля текущего года ВСУ потеряли этот город.
Пару недель назад он посетил расположение бригады ВСУ в Покровске (Красноармейске), а также относительно недавно приезжал в Славянск и Часов Яр.
18 ноября, 16:44
"Черный кот, который ЛБС перешел": Зеленский приехал в Покровск, в сети вспомнили приметуВладимир Зеленский посетил расположение бригады ВСУ в Покровске (Красноармейске). Пользователи сети тут же вспомнили про примету: город, в который он приезжает довольно быстро после этого освобождают российские военные
Подробнее о продвижении российской армии — в материале Испорченные отношения с США, успехи ВС РФ, затягивание конфликта. Главное на Украине на утро 11 декабря
Другие темы: Поджигали и блокировали пожарных: вэсэушники объявили войну Курским лесам
 
НовостиРоссияУкраинаВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВС РФКураховоПокровск/КрасноармейскЧасов ЯрДзержинск (Торецк)
 
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