Теперь и западная часть: Рогов рассказал, что ВС РФ продвинулись к зданию горсовета Курахово
Российские военные продвинулись к зданию городского совета в западной части Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 10 декабря в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов
"В самом Курахове по состоянию на ранее утро линия фронта проходила буквально в одном квартале от городского совета, который находится в западной части", - сказал он, уточнив, что ВСУ продолжают удерживать лишь часть жилой застройки города, а также участки на территории ТЭС и в промзоне.
Ряд СМИ сообщают, что ВСУ пытаются массово бежать из города. В частности, телеграм-канал "Военное обозрение" отмечает, что в Курахово остаются лишь подразделения ВСУ из "наиболее идейных".
30 ноября, 10:40Зеленский приговорил группировку ВСУ в Курахово к смерти — РоговВладимир Зеленский собственноручно обрек солдат ВСУ на гибель, когда отказался отдать приказ об отводе войск из Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 30 ноября заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Несколько дней назад украинский аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) сообщил, что у ВСУ осталась под контролем лишь западная половина Курахово.
29 ноября, 17:53За ВСУ осталась только западная половина Курахово - Deep StateРоссийская Армия продолжает продвижение в Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР), у ВСУ осталась под контролем лишь западная половина города. Об этом сообщает украинский аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР)
Во вторник, 10 декабря, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Москва близка к достижению целей спецоперации.
10:02Россия близка к достижению целей спецоперации - НарышкинРоссия близка к достижению целей спецоперации, а ВСУ на грани развала. Режим Владимира Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу "Разведчик"