https://ukraina.ru/20241210/1059535653.html

Теперь и западная часть: Рогов рассказал, что ВС РФ продвинулись к зданию горсовета Курахово

Теперь и западная часть: Рогов рассказал, что ВС РФ продвинулись к зданию горсовета Курахово - 10.12.2024 Украина.ру

Теперь и западная часть: Рогов рассказал, что ВС РФ продвинулись к зданию горсовета Курахово

Российские военные продвинулись к зданию городского совета в западной части Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 10 декабря в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов

2024-12-10T11:49

2024-12-10T11:49

2024-12-10T11:49

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Ряд СМИ сообщают, что ВСУ пытаются массово бежать из города. В частности, телеграм-канал "Военное обозрение" отмечает, что в Курахово остаются лишь подразделения ВСУ из "наиболее идейных".Несколько дней назад украинский аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) сообщил, что у ВСУ осталась под контролем лишь западная половина Курахово.Во вторник, 10 декабря, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Москва близка к достижению целей спецоперации.Другие темы: Только с позиции силы: Bloomberg раскрыл новые подробности встречи Трампа, Макрона и Зеленского.

https://ukraina.ru/20241130/1059324382.html

https://ukraina.ru/20241129/1059317952.html

https://ukraina.ru/20241210/1059531900.html

курахово

россия

донецкая народная республика

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новости, курахово, россия, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, вс рф, продвижение