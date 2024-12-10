Теперь и западная часть: Рогов рассказал, что ВС РФ продвинулись к зданию горсовета Курахово - 10.12.2024 Украина.ру
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Теперь и западная часть: Рогов рассказал, что ВС РФ продвинулись к зданию горсовета Курахово
Теперь и западная часть: Рогов рассказал, что ВС РФ продвинулись к зданию горсовета Курахово - 10.12.2024 Украина.ру
Теперь и западная часть: Рогов рассказал, что ВС РФ продвинулись к зданию горсовета Курахово
Российские военные продвинулись к зданию городского совета в западной части Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 10 декабря в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов
2024-12-10T11:49
2024-12-10T11:49
новости
курахово
россия
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
вс рф
продвижение
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Ряд СМИ сообщают, что ВСУ пытаются массово бежать из города. В частности, телеграм-канал "Военное обозрение" отмечает, что в Курахово остаются лишь подразделения ВСУ из "наиболее идейных".Несколько дней назад украинский аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) сообщил, что у ВСУ осталась под контролем лишь западная половина Курахово.Во вторник, 10 декабря, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Москва близка к достижению целей спецоперации.Другие темы: Только с позиции силы: Bloomberg раскрыл новые подробности встречи Трампа, Макрона и Зеленского.
https://ukraina.ru/20241130/1059324382.html
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курахово
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новости, курахово, россия, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, вс рф, продвижение
Новости, Курахово, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, продвижение

Теперь и западная часть: Рогов рассказал, что ВС РФ продвинулись к зданию горсовета Курахово

11:49 10.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ
РСЗО Град группировки Центр ВС РФ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские военные продвинулись к зданию городского совета в западной части Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 10 декабря в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов

"В самом Курахове по состоянию на ранее утро линия фронта проходила буквально в одном квартале от городского совета, который находится в западной части", - сказал он, уточнив, что ВСУ продолжают удерживать лишь часть жилой застройки города, а также участки на территории ТЭС и в промзоне.

Ряд СМИ сообщают, что ВСУ пытаются массово бежать из города. В частности, телеграм-канал "Военное обозрение" отмечает, что в Курахово остаются лишь подразделения ВСУ из "наиболее идейных".
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Несколько дней назад украинский аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) сообщил, что у ВСУ осталась под контролем лишь западная половина Курахово.
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За ВСУ осталась только западная половина Курахово - Deep StateРоссийская Армия продолжает продвижение в Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР), у ВСУ осталась под контролем лишь западная половина города. Об этом сообщает украинский аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР)
Во вторник, 10 декабря, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Москва близка к достижению целей спецоперации.
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НовостиКураховоРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВС РФпродвижение
 
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