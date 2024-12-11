Поджигали и блокировали пожарных: вэсэушники объявили войну Курским лесам - 11.12.2024 Украина.ру
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Поджигали и блокировали пожарных: вэсэушники объявили войну Курским лесам
Поджигали и блокировали пожарных: вэсэушники объявили войну Курским лесам - 11.12.2024 Украина.ру
Поджигали и блокировали пожарных: вэсэушники объявили войну Курским лесам
Военнослужащие Украины устраивали поджоги лесов в районах Курской области, а после мешали пожарным тушить разгорающееся пламя. Об этом 11 декабря рассказала глава волонтерского движения "Вторая жиZнь" Мария Карпенко
2024-12-11T10:38
2024-12-11T10:38
новости
курская область
россия
украина
вооруженные силы украины
вс рф
пожар
пожарные
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По ее словам, пожарная служба не могла заняться тушением пожара, так как в области работали дроны и диверсионно-разведывательные группы. Поэтому "никто не выезжал", добавила Карпенко. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований, в том числе наемнических, в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.В России по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область возбуждено уголовное дело. Потери ВСУ в регионе за этот период близки к 40 тысячам военных.Накануне директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что ВСУ находятся на грани развала, и цели СВО близки к достижению."Стратегическая инициатива на всех участках принадлежит нам, мы близки к достижению поставленных целей, тогда как ВСУ находятся на грани развала, а режим Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность", —заявил директор СВР.Также по теме: Российский депутат рассказал об украинских пыточных и концлагерях в Курской и Сумской областях
https://ukraina.ru/20241210/1059531744.html
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новости, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, вс рф, пожар, пожарные
Новости, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, пожар, пожарные

Поджигали и блокировали пожарных: вэсэушники объявили войну Курским лесам

10:38 11.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки "Центр"
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки Центр - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Военнослужащие Украины устраивали поджоги лесов в районах Курской области, а после мешали пожарным тушить разгорающееся пламя. Об этом 11 декабря рассказала глава волонтерского движения "Вторая жиZнь" Мария Карпенко
По ее словам, пожарная служба не могла заняться тушением пожара, так как в области работали дроны и диверсионно-разведывательные группы. Поэтому "никто не выезжал", добавила Карпенко.

"Просто так не проедешь, нужно пролетать на скорости, дороги разбиты. ВСУ точечно бьют по движущимся автомобилям волонтеров", — отметила Карпенко, добавив, что украинские военные "ведут охоту" на добровольцев.

Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований, в том числе наемнических, в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.
В России по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область возбуждено уголовное дело. Потери ВСУ в регионе за этот период близки к 40 тысячам военных.
Накануне директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что ВСУ находятся на грани развала, и цели СВО близки к достижению.
"Стратегическая инициатива на всех участках принадлежит нам, мы близки к достижению поставленных целей, тогда как ВСУ находятся на грани развала, а режим Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность", —заявил директор СВР.
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Также по теме: Российский депутат рассказал об украинских пыточных и концлагерях в Курской и Сумской областях
 
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