https://ukraina.ru/20241211/1059566476.html

Поджигали и блокировали пожарных: вэсэушники объявили войну Курским лесам

Поджигали и блокировали пожарных: вэсэушники объявили войну Курским лесам - 11.12.2024 Украина.ру

Поджигали и блокировали пожарных: вэсэушники объявили войну Курским лесам

Военнослужащие Украины устраивали поджоги лесов в районах Курской области, а после мешали пожарным тушить разгорающееся пламя. Об этом 11 декабря рассказала глава волонтерского движения "Вторая жиZнь" Мария Карпенко

2024-12-11T10:38

2024-12-11T10:38

2024-12-11T10:38

новости

курская область

россия

украина

вооруженные силы украины

вс рф

пожар

пожарные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/09/1059500468_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_180cfc19c152816bd6ac0363f860acd5.jpg

По ее словам, пожарная служба не могла заняться тушением пожара, так как в области работали дроны и диверсионно-разведывательные группы. Поэтому "никто не выезжал", добавила Карпенко. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований, в том числе наемнических, в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.В России по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область возбуждено уголовное дело. Потери ВСУ в регионе за этот период близки к 40 тысячам военных.Накануне директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что ВСУ находятся на грани развала, и цели СВО близки к достижению."Стратегическая инициатива на всех участках принадлежит нам, мы близки к достижению поставленных целей, тогда как ВСУ находятся на грани развала, а режим Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность", —заявил директор СВР.Также по теме: Российский депутат рассказал об украинских пыточных и концлагерях в Курской и Сумской областях

https://ukraina.ru/20241210/1059531744.html

курская область

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, вс рф, пожар, пожарные