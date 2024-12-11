Поджигали и блокировали пожарных: вэсэушники объявили войну Курским лесам
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки "Центр"
Военнослужащие Украины устраивали поджоги лесов в районах Курской области, а после мешали пожарным тушить разгорающееся пламя. Об этом 11 декабря рассказала глава волонтерского движения "Вторая жиZнь" Мария Карпенко
По ее словам, пожарная служба не могла заняться тушением пожара, так как в области работали дроны и диверсионно-разведывательные группы. Поэтому "никто не выезжал", добавила Карпенко.
"Просто так не проедешь, нужно пролетать на скорости, дороги разбиты. ВСУ точечно бьют по движущимся автомобилям волонтеров", — отметила Карпенко, добавив, что украинские военные "ведут охоту" на добровольцев.
Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований, в том числе наемнических, в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.
В России по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область возбуждено уголовное дело. Потери ВСУ в регионе за этот период близки к 40 тысячам военных.
Накануне директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что ВСУ находятся на грани развала, и цели СВО близки к достижению.
"Стратегическая инициатива на всех участках принадлежит нам, мы близки к достижению поставленных целей, тогда как ВСУ находятся на грани развала, а режим Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность", —заявил директор СВР.
Вчера, 10:01"ВСУ находятся на грани развала" - СВРВ ходе проведения российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины в рядах армии противника наблюдается деструктивная тенденция. Об этом в интервью российскому журналу "Разведчик" заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.