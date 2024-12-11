"Детей очень жалко": Мурзина рассказала, почему жители Украины не бунтуют против мобилизации 18-летних
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
Жители Украины не бунтуют против снижения мобилизационного возраста, потому что это невозможно. Если выйдет какой-то отдельный хутор, то все протесты будут сразу же подавлены. При этом в Украине нет ни одной оппозиционной партии — кроме команды Порошенко. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала публицист Елена Мурзина
Госсекретарь США Блинкен на днях заявил, что властям Украины необходимо принять непопулярное, но необходимое решение — опустить нижний возрастной порог при мобилизации до 18 лет. Население от этого в ужасе, отметила журналистка.
Конечно, детей очень жаль, это катастрофа, которую на Украине чувствуют все. Но жители не выходят на бунты, потому что бунтовать там невозможно, добавила публицист.
"Во-первых, выйдет какой-то хутор или село, все протесты будут сразу же подавлены. Тех же работников ТЦК на Украине около 100 тысяч, огромное число полиции, сотрудников СБУ, военных", — подчеркнула Мурзина.
Во-вторых, отметила журналистка, в Украине нет ни одной оппозиционной партии — кроме команды экс-президента Украины Петра Порошенко, который поддерживает мобилизацию. Последние на словах могут бороться, но потом в парламенте все единогласно голосуют и единогласно аплодируют Зеленскому, отметила она.
Мурзина отметила, что на Украине нет оппозиционных СМИ, потому что все они отключены. Если в Телеграме кто-то захочет поднять народ на бунт, то этого пользователя моментально "выключат" и к нему придет СБУ, заключила собеседница издания.
Полный текст материала Елена Мурзина о мобилизации на Украине: Зеленский повышает градус страха, но народ бунтует с помощью ног на сайте Украина.ру.
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