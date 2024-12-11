https://ukraina.ru/20241211/1059549834.html

"Детей очень жалко": Мурзина рассказала, почему жители Украины не бунтуют против мобилизации 18-летних

"Детей очень жалко": Мурзина рассказала, почему жители Украины не бунтуют против мобилизации 18-летних - 11.12.2024 Украина.ру

"Детей очень жалко": Мурзина рассказала, почему жители Украины не бунтуют против мобилизации 18-летних

Жители Украины не бунтуют против снижения мобилизационного возраста, потому что это невозможно. Если выйдет какой-то отдельный хутор, то все протесты будут сразу же подавлены. При этом в Украине нет ни одной оппозиционной партии — кроме команды Порошенко. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала публицист Елена Мурзина

2024-12-11T05:30

2024-12-11T05:30

2024-12-11T05:30

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Госсекретарь США Блинкен на днях заявил, что властям Украины необходимо принять непопулярное, но необходимое решение — опустить нижний возрастной порог при мобилизации до 18 лет. Население от этого в ужасе, отметила журналистка.Конечно, детей очень жаль, это катастрофа, которую на Украине чувствуют все. Но жители не выходят на бунты, потому что бунтовать там невозможно, добавила публицист.Во-вторых, отметила журналистка, в Украине нет ни одной оппозиционной партии — кроме команды экс-президента Украины Петра Порошенко, который поддерживает мобилизацию. Последние на словах могут бороться, но потом в парламенте все единогласно голосуют и единогласно аплодируют Зеленскому, отметила она.Мурзина отметила, что на Украине нет оппозиционных СМИ, потому что все они отключены. Если в Телеграме кто-то захочет поднять народ на бунт, то этого пользователя моментально "выключат" и к нему придет СБУ, заключила собеседница издания.Полный текст материала Елена Мурзина о мобилизации на Украине: Зеленский повышает градус страха, но народ бунтует с помощью ног на сайте Украина.ру.О работе форума "Хочу жить в России!" и проблемах переселения иностранцев и соотечественников — в интервью Марии Бутиной: Не надо путать переселенцев из недружественных стран с трудовыми мигрантами и беженцами на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241209/1059506648.html

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