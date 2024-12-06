https://ukraina.ru/20241206/1059453945.html

Мария Бутина: Не надо путать переселенцев из недружественных стран с трудовыми мигрантами и беженцами

Мария Бутина: Не надо путать переселенцев из недружественных стран с трудовыми мигрантами и беженцами - 06.12.2024 Украина.ру

Мария Бутина: Не надо путать переселенцев из недружественных стран с трудовыми мигрантами и беженцами

Депутат Госдумы Мария Бутина о работе, которая была проделана после организованного изданием "Украина.ру" форума "Хочу жить в России!", где обсуждались проблемы переселения иностранцев и соотечественников из недружественных стран.

2024-12-06T05:10

2024-12-06T05:10

2024-12-06T05:10

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— Мария, недавно Вы приняли участие в форуме "Хочу жить в России!", который организовало издание "Украина.ру". В частности, там обсуждались вопросы переселения в Россию иностранцев и соотечественников из недружественных стран. Каковы Ваши впечатления?— Форум был очень полезен. Я вынесла оттуда немало предложений от ребят, которые выступали из зала, ну и, конечно же, от экспертов. Надо сказать, что некоторые изменения с тех пор уже произошли. Самое главное, что, пусть пока не в совершенстве, но все-таки была отработана система по президентскому указу о духовно-нравственном переселении. За первые два месяца существования указа уже больше двухсот семей приехали в Россию из дальнего зарубежья. На первом месте, конечно же, Германия. Дальше идут Италия, Франция, Канада и Соединенные Штаты. Я думаю, что основной поток мы увидим чуть позже, потому что переселение семьи — это не вопрос одного дня.Напомню, что Россия не предоставляет переселенцам никаких дополнительных социальных выплат, подъемных. К нам из недружественных стран переезжают как раз образованные люди с полными семьями и финансовыми возможностями. Это не история предоставления политического убежища, когда человеку надо бежать от опасности прямо сегодня. Это осознанное решение, которое люди принимают в среднем за полгода-год. Сейчас этот срок будет сокращен, потому что до 702-го указа о духовно-нравственном переселении все-таки достаточно долго собирались документы, а сейчас все стало проще: нет ни квот, ни обязательного знания русского языка для получения разрешения на временное проживание. Поэтому поток однозначно увеличится.— Что было доработано с момента проведения форума?— Подключились регионы. Это Нижний Новгород, где областное кадровое агентство "ОКА" на профессиональном уровне занимается переселением из недружеских стран. Это Смоленская область и проект "Ридовка помогает" — был очень нашумевший случай с переездом семьи из Латвии, в которой аж 11 человек. Сейчас они живут в деревне Рухань Смоленской области. Это город Доброград во Владимирской области, который активно привлекает переселенцев и помогает с миграционными документами. Это Ивановская область. Мы как раз на новогодние праздники и на православное Рождество повезем группу желающих переехать в Шую, Гаврилов Посад и Палех. В Гаврилов Посаде я сама недавно была и, в частности, общалась с различными предпринимателями, которые предлагают варианты возможности оформить жилье. Нужно будет поработать какое-то количество лет, чтобы получить жилье в собственность. Это, конечно же, Кировская область, депутатом от которой я являюсь, и где тоже немало переселенцев, а предприниматели заинтересованы в их трудоустройстве. Интерес есть даже у Курганской области. Недавно мы устроили там на работу на серьезном машиностроительном предприятии переселенца из Германии, который сейчас получает российское гражданство. В лидерах по интересу к переселенцам Екатеринбург. Там нашелся, вы не поверите, французский шеф-повар, работавший в ресторанах уровня Мишлен. Много лет проводит образовательные программы или туры о том, как переехать в Россию, Калуга, куда тоже приезжает довольно много людей, поскольку это наукоград и динамично развивающийся в плане инвестиций регион.— Недавно Вы создали общественное движение "Добро пожаловать в Россию". Наверное, это тоже можно назвать шагом по решению поднятых на форуме вопросов.— Да, я его учредитель и нахожусь в составе управления. У нас сформировался большой пул волонтеров, которые уже сегодня ежедневно проводят консультации на пяти языках: французском, русском, немецком, итальянском и английском. В этом нам очень помогает МГИМО — в рамках производственной практики в Госдуме ребята, говорящие на нескольких языках, могут консультировать переселенцев. Помогает и Русская Православная Церковь, поскольку многие переселенцы являются верующими и для них важна поддержка местного прихода. Ни и, конечно, активную позицию занимает правительство Москвы. В Москву переселяется немало высококвалифицированных специалистов. Я недавно готовила обращение от одной из таких семей на имя Сергея Собянина. Там идет речь о многодетной семье из Франции. Отец не нуждается в финансовой помощи, но очень хочет, чтобы его дети были вовлечены в социум — имели возможность учить язык. У нас уже много положительных случаев, когда после наших консультаций люди получали помощь от консульского департамента, миграционной службы и сейчас уже находятся здесь. Недавно так переехала семья из Испании.Конечно, еще много чего предстоит доработать. Например, тонкости, связанные с водительскими правами. Если речь о многодетной семье, где более семи детей, то стандартное международное водительское удостоверение категории "Б" у нас не подходит, нужно сдавать на категорию "С", но это коммерческий транспорт, а нам нужен семейный автомобиль. Так что я выдвигаю инициативы по решению подобных проблем. Плюс возможность провоза личных вещей по 702-му указу. И, конечно, языковая проблема у детей, которых берут в школы, но из-за плохого знания русского языка у них страдает успеваемость. Есть уже успешные случаи в Москве, когда сначала дети учатся на домашнем образовании, а затем, по готовности, сдают экзамены и попадают в стандартные классы. Поэтому я не думаю, что основательные законодательные изменения даже нужны. По крайней мере пока я в этом острой потребности не вижу. Кроме разве что вопроса подростков, которые поступают в 10-11 класс, — они просто не сдадут ЕГЭ на русском языке, его сначала надо подтянуть. Я по этому поводу общалась с Министерством образования, и мы с коллегами продумываем варианты альтернативного экзамена. Сейчас идет настройка всех этих моментов. Многое пока приходится делать в ручном режиме, но я уверена, что со временем все войдет в систему.И самое главное, что появился портал welcome-to-russia.com, который позволяет людям получить консультацию, в том числе вступить в сообщества таких же, кто уже проходил процедуры по 702-ому указу, репатриации, либо переселению соотечественников. И я очень благодарна и нашим консулам, и миграционной службе за готовность с особым вниманием отнестись к этим людям. Многим из них, например, нужны переводчики, при посещении миграционной службы, потому что люди, например, только на немецком говорят. И здесь коллеги идут навстречу.— Общественность часто интересуется, почему мы так много обсуждаем обеспеченных переселенцев и не уделяем внимания беженцам. Ведь 702-й указ точно не для них, должны быть какие-то другие программы.— Они есть. В любом государстве мира существуют разные типы виз. Для чего человек запрашивает визу? У него есть определенная цель. Если он едет с целью лечения, это медицинская виза, если с целью восстановления или воссоединения семьи — семейная виза, с целью туризма — туристическая, с целью трудоустройства — рабочая, с целью получить политическое убежище — виза беженца. Виза по 702-му указу — это такой же отдельный вид иммиграционной визы. Поэтому на вопрос, например, о том, почему Средняя Азия идет по другой схеме, я отвечаю — потому что другие цели приезда. У людей, которые приезжают по 702-му указу о духовно-нравственных ценностях, главной целью является сам переезд, а уже потом работа. То есть для них мотивацией являются именно духовно-нравственные ценности и традиционные ценности, в которых они хотели бы растить своих детей. А у трудовых мигрантов в приоритете работа. Это не значит, что они плохие, возможно, они привезут свои семьи и решат остаться у нас, но это разные миграционные потоки, и, соответственно, государство подходит к ним по-разному. То же самое касается политических беженцев. Программы для них у нас есть, убежище можно получить прямо на границе.Часто спрашивают, почему мы дискриминируем переселенцев из недружественных стран, которые получили другую визу, еще до введения 702-го указа? Почему не выдаем им документы? Выдаем. Если человек изначально получил другую визу до 1 сентября, до официального вступления указа в силу, ему можно пойти по 702-му указу. Такие вещи мы тоже объясняем в рамках проекта "Добро пожаловать в Россию". Очень важно, чтобы транслируемая информация была достоверной, а то каких только легенд и слухов мы не наслушались. Будьте осторожнее, когда слушаете советы не вполне компетентных людей, потому что это ответственность за судьбы целых семей.— На форуме один итальянец задал Вам вопрос о проблемах работы российских диппредставительств в Италии.— Разобрались с этой ситуацией. Там речь шла о поездке на молодежный форум в России и о том, что для ребят поездка будет бесплатной. Но существует понятие визового сбора. Это стандарт любой страны. Он небольшой, как правило, составляет 20-50 евро, может чуть больше. К сожалению, здесь произошло недопонимание со стороны ребят. Они подумали, что бесплатная поездка означает и отсутствие визового сбора. Кстати, к вопросу о предоставлении полной и достоверной информации, чтобы у людей не было обманутых ожиданий. Но сейчас все в порядке, мы эту ситуацию урегулировали и приключения итальянцев в России закончились хорошо.— Заявления по 702-му указу принимают как раз российские диппредставительства за рубежом. Но их сейчас осталось в недружественных странах не так много. Что Вы думаете об электронной карте соотечественника или другой форме электронной визы, которая могла бы упростить процесс?— Разработки такие есть, но все-таки мы должны не забывать о вопросах национальной безопасности. У нас есть электронные визы для туризма, но они ограничиваются двумя неделями. Здесь же речь идет про иммиграцию в страну. Мы и так пошли на большие уступки в том плане, что если, например, человек живет в Сиэтле и у него большая семья, а посольство или консульство находятся в Вашингтоне или Нью-Йорке, то он может приехать сам и подать документы за всех своих детей. Мало того, теперь из консульства документы переселенца сразу попадают в миграционную службу и готовятся к оформлению. То есть человек не должен проводить дополнительное время в очередях.С электронными же визами я бы была осторожна. Государственная политика — это баланс между необходимостью упростить людям процесс переезда и безопасностью. Я думаю, Вы согласитесь с тем, что жителю России хотелось бы, чтобы на иностранца, который потенциально будет жить рядом с ним, сначала посмотрели сотрудники посольства. Я не завидую нашим консулам, на которых сейчас свалилась такая нагрузка. Им памятник при жизни надо ставить. Да и сами переселенцы выигрывают от личного обращения в консульство, потому что там у них возникают, как правило, вопросы, о которых они до того и не задумывались. Например, что нужно сделать сразу по прибытии в страну? А сделать надо три вещи: оформить сим-карту, чтобы был интернет; банковскую карту, чтобы получить возможность осуществлять платежи; аккаунт в ВК, чтобы подключиться к местному обществу. Так что предварительное консультирование важно. Плюс, повторяю, нам нужен баланс между помощью людям и нацбезопасностью. Может быть, когда-то, с учетом современных электронных систем, мы сможем обеспечить то и другое в равной степени, но пока разумно все-таки соблюдать осторожность.— Главный вопрос о деньгах. Многие сталкиваются с проблемой перевода своих средств в Россию во время санкций. По этому поводу есть какие-то советы?— Есть, но я не скажу. Нас ведь читают не только друзья. Но люди уже очень успешно решают данный вопрос, так что мы знаем, как это делать.Подробнее о тех, кто решил связать свою судьбу с Россией — в материале «Хочу жить в России. Украина.ру о тех, кто решил переехать жить в РФ».

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_b75bde901aa6b1f3dc115ef5978b319c.jpg.webp

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