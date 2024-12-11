"Все у ужасе": Мурзина о том, почему власти Украины хотят ставить на военный учет 17-летних подростков
Недавно министр обороны Украины Умеров сказал, что украинских подростков будут автоматически ставить на учёт с 17 лет, им не надо посещать военкомат, предоставлять документы и беспокоить родных. Таким образом власти Украины поддерживают постоянный градус страха у населения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала публицист Елена Мурзина
Вооруженные силы Украины (ВСУ) даже при наличии финансирования и поставок оружия с Запада остро нуждаются в людях, поэтому Вашингтон советует опустить нижний возрастной порог мобилизации до 18 лет. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе 4 декабря.
По мнению журналистки, Зеленскому необходимо поддерживать постоянный градус страха среди населения. А мобилизация — это метод устрашения, на Украине уже все привыкли к ситуации, когда прямо на улице стреляют в уклонистов, отметила она.
"Недавно выступил министр обороны Украины [Рустем Умеров] и сказал, что украинским юношам не стоит беспокоиться. Их автоматически поставят на учёт с 17 лет: не надо посещать военкомат и предоставлять документы, не надо беспокоить родных", — подчеркнула Мурзина.
Дескать, мобилизации не будет, но украинские подростки уже будут стоять на учете. А это и есть нагнетание страха. Кроме того, за снижение мобилизационного возраста выступают постоянно западные партнёры Киева, отметила публицист.
"Госсекретарь США Блинкен на днях заявил, что необходимо принять непопулярное, но необходимое решение — опустить нижний возрастной порог при мобилизации до 18 лет. Все в ужасе", — заключила собеседница издания.
Полный текст материала Елена Мурзина о мобилизации на Украине: Зеленский повышает градус страха, но народ бунтует с помощью ног на сайте Украина.ру.
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Вчера, 06:30Сергей Сазонов: Если ВС России закроют котел в районе Суджи, ВСУ ждет самая большая трагедия с начала СВОС самого начала курской авантюры было понятно, что вражеская группировка, которая зашла на нашу территорию – смертники. А теперь это становится очевидно. Положение противника ухудшается, потому что котел смыкается все быстрее и быстрее. Безумная операция под Курском – это самая большая трагедия для ВСУ за все время СВО.