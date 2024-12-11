"Все у ужасе": Мурзина о том, почему власти Украины хотят ставить на военный учет 17-летних подростков - 11.12.2024 Украина.ру
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"Все у ужасе": Мурзина о том, почему власти Украины хотят ставить на военный учет 17-летних подростков
"Все у ужасе": Мурзина о том, почему власти Украины хотят ставить на военный учет 17-летних подростков - 11.12.2024 Украина.ру
"Все у ужасе": Мурзина о том, почему власти Украины хотят ставить на военный учет 17-летних подростков
Недавно министр обороны Украины Умеров сказал, что украинских подростков будут автоматически ставить на учёт с 17 лет, им не надо посещать военкомат, предоставлять документы и беспокоить родных. Таким образом власти Украины поддерживают постоянный градус страха у населения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала публицист Елена Мурзина
2024-12-11T04:45
2024-12-11T04:45
новости
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елена мурзина
рустем умеров
энтони блинкен
мобилизация
уклонисты
всу
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) даже при наличии финансирования и поставок оружия с Запада остро нуждаются в людях, поэтому Вашингтон советует опустить нижний возрастной порог мобилизации до 18 лет. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе 4 декабря.По мнению журналистки, Зеленскому необходимо поддерживать постоянный градус страха среди населения. А мобилизация — это метод устрашения, на Украине уже все привыкли к ситуации, когда прямо на улице стреляют в уклонистов, отметила она.Дескать, мобилизации не будет, но украинские подростки уже будут стоять на учете. А это и есть нагнетание страха. Кроме того, за снижение мобилизационного возраста выступают постоянно западные партнёры Киева, отметила публицист."Госсекретарь США Блинкен на днях заявил, что необходимо принять непопулярное, но необходимое решение — опустить нижний возрастной порог при мобилизации до 18 лет. Все в ужасе", — заключила собеседница издания.Полный текст материала Елена Мурзина о мобилизации на Украине: Зеленский повышает градус страха, но народ бунтует с помощью ног на сайте Украина.ру.О работе форума "Хочу жить в России!" и проблемах переселения иностранцев и соотечественников — в интервью Марии Бутиной: Не надо путать переселенцев из недружественных стран с трудовыми мигрантами и беженцами на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, россия, елена мурзина, рустем умеров, энтони блинкен, мобилизация, уклонисты, всу, украинская армия, владимир зеленский, сво, детали, дети
Новости, Украина, США, Россия, Елена Мурзина, Рустем Умеров, Энтони Блинкен, мобилизация, уклонисты, ВСУ, украинская армия, Владимир Зеленский, СВО, детали, дети

"Все у ужасе": Мурзина о том, почему власти Украины хотят ставить на военный учет 17-летних подростков

04:45 11.12.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Недавно министр обороны Украины Умеров сказал, что украинских подростков будут автоматически ставить на учёт с 17 лет, им не надо посещать военкомат, предоставлять документы и беспокоить родных. Таким образом власти Украины поддерживают постоянный градус страха у населения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала публицист Елена Мурзина
Вооруженные силы Украины (ВСУ) даже при наличии финансирования и поставок оружия с Запада остро нуждаются в людях, поэтому Вашингтон советует опустить нижний возрастной порог мобилизации до 18 лет. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе 4 декабря.
По мнению журналистки, Зеленскому необходимо поддерживать постоянный градус страха среди населения. А мобилизация — это метод устрашения, на Украине уже все привыкли к ситуации, когда прямо на улице стреляют в уклонистов, отметила она.

"Недавно выступил министр обороны Украины [Рустем Умеров] и сказал, что украинским юношам не стоит беспокоиться. Их автоматически поставят на учёт с 17 лет: не надо посещать военкомат и предоставлять документы, не надо беспокоить родных", — подчеркнула Мурзина.

Дескать, мобилизации не будет, но украинские подростки уже будут стоять на учете. А это и есть нагнетание страха. Кроме того, за снижение мобилизационного возраста выступают постоянно западные партнёры Киева, отметила публицист.
"Госсекретарь США Блинкен на днях заявил, что необходимо принять непопулярное, но необходимое решение — опустить нижний возрастной порог при мобилизации до 18 лет. Все в ужасе", — заключила собеседница издания.
Полный текст материала Елена Мурзина о мобилизации на Украине: Зеленский повышает градус страха, но народ бунтует с помощью ног на сайте Украина.ру.
О работе форума "Хочу жить в России!" и проблемах переселения иностранцев и соотечественников — в интервью Марии Бутиной: Не надо путать переселенцев из недружественных стран с трудовыми мигрантами и беженцами на сайте Украина.ру.
Сергей Сазонов интервью
Вчера, 06:30
Сергей Сазонов: Если ВС России закроют котел в районе Суджи, ВСУ ждет самая большая трагедия с начала СВОС самого начала курской авантюры было понятно, что вражеская группировка, которая зашла на нашу территорию – смертники. А теперь это становится очевидно. Положение противника ухудшается, потому что котел смыкается все быстрее и быстрее. Безумная операция под Курском – это самая большая трагедия для ВСУ за все время СВО.
 
НовостиУкраинаСШАРоссияЕлена МурзинаРустем УмеровЭнтони БлинкенмобилизацияуклонистыВСУукраинская армияВладимир ЗеленскийСВОдеталидети
 
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Заголовок открываемого материала
05:00Уничтожение нации: журналистка рассказала, как жители Украины "бунтуют ногами" против мобилизации
04:45"Все у ужасе": Мурзина о том, почему власти Украины хотят ставить на военный учет 17-летних подростков
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