https://ukraina.ru/20241211/1059546766.html

"Все у ужасе": Мурзина о том, почему власти Украины хотят ставить на военный учет 17-летних подростков

"Все у ужасе": Мурзина о том, почему власти Украины хотят ставить на военный учет 17-летних подростков - 11.12.2024 Украина.ру

"Все у ужасе": Мурзина о том, почему власти Украины хотят ставить на военный учет 17-летних подростков

Недавно министр обороны Украины Умеров сказал, что украинских подростков будут автоматически ставить на учёт с 17 лет, им не надо посещать военкомат, предоставлять документы и беспокоить родных. Таким образом власти Украины поддерживают постоянный градус страха у населения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала публицист Елена Мурзина

2024-12-11T04:45

2024-12-11T04:45

2024-12-11T04:45

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) даже при наличии финансирования и поставок оружия с Запада остро нуждаются в людях, поэтому Вашингтон советует опустить нижний возрастной порог мобилизации до 18 лет. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе 4 декабря.По мнению журналистки, Зеленскому необходимо поддерживать постоянный градус страха среди населения. А мобилизация — это метод устрашения, на Украине уже все привыкли к ситуации, когда прямо на улице стреляют в уклонистов, отметила она.Дескать, мобилизации не будет, но украинские подростки уже будут стоять на учете. А это и есть нагнетание страха. Кроме того, за снижение мобилизационного возраста выступают постоянно западные партнёры Киева, отметила публицист."Госсекретарь США Блинкен на днях заявил, что необходимо принять непопулярное, но необходимое решение — опустить нижний возрастной порог при мобилизации до 18 лет. Все в ужасе", — заключила собеседница издания.Полный текст материала Елена Мурзина о мобилизации на Украине: Зеленский повышает градус страха, но народ бунтует с помощью ног на сайте Украина.ру.О работе форума "Хочу жить в России!" и проблемах переселения иностранцев и соотечественников — в интервью Марии Бутиной: Не надо путать переселенцев из недружественных стран с трудовыми мигрантами и беженцами на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241210/1059527082.html

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новости, украина, сша, россия, елена мурзина, рустем умеров, энтони блинкен, мобилизация, уклонисты, всу, украинская армия, владимир зеленский, сво, детали, дети