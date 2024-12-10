Армия России освободила Желтое в ДНР - 10.12.2024 Украина.ру
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Армия России освободила Желтое в ДНР
Армия России освободила Желтое в ДНР - 10.12.2024 Украина.ру
Армия России освободила Желтое в ДНР
Подразделения российской войсковой группировки "Центр" освободили населенный пункт Желтое в ДНР. Об этом 10 декабря сообщает Минобороны РФ.
2024-12-10T13:17
2024-12-10T13:17
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"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Желтое Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.В сводке также отмечено, что за сутки подразделения группировки отразили восемь контратак ВСУ. Потери противника составили более 575 военнослужащих, БМП Bradley и БТР М113, а также два автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30.Кроме того, сообщили в министерстве, военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск "Центр" осуществляют разминирование освобожденного населенного пункта Селидово (ДНР). Минобороны РФ опубликовало об этом видеоматериал.Тем временем Украинские военные дезертируют откуда только могут: на них пожаловались в ПольшеТакже стало известно, что Минобороны Украины поможет ВСУ роботизированным пулемётным комплексомБолее полная новостная картина дня представлена в обзоре Признание успехов ВС РФ на Западе, незавидное положение беженцев. Главное на Украине на 13:00 10 декабря
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, донецкая народная республика, украина, всу, потери всу, днр, минобороны рф, сводка
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, ВСУ, потери ВСУ, ДНР, Минобороны РФ, сводка

Армия России освободила Желтое в ДНР

13:17 10.12.2024
 
© Украина.руДНР
ДНР - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Украина.ру
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Подразделения российской войсковой группировки "Центр" освободили населенный пункт Желтое в ДНР. Об этом 10 декабря сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Желтое Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.
В сводке также отмечено, что за сутки подразделения группировки отразили восемь контратак ВСУ. Потери противника составили более 575 военнослужащих, БМП Bradley и БТР М113, а также два автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30.
Кроме того, сообщили в министерстве, военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск "Центр" осуществляют разминирование освобожденного населенного пункта Селидово (ДНР). Минобороны РФ опубликовало об этом видеоматериал.
Тем временем Украинские военные дезертируют откуда только могут: на них пожаловались в Польше
Также стало известно, что Минобороны Украины поможет ВСУ роботизированным пулемётным комплексом
Более полная новостная картина дня представлена в обзоре Признание успехов ВС РФ на Западе, незавидное положение беженцев. Главное на Украине на 13:00 10 декабря
 
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