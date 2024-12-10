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Армия России освободила Желтое в ДНР
Армия России освободила Желтое в ДНР - 10.12.2024 Украина.ру
Армия России освободила Желтое в ДНР
Подразделения российской войсковой группировки "Центр" освободили населенный пункт Желтое в ДНР. Об этом 10 декабря сообщает Минобороны РФ.
2024-12-10T13:17
2024-12-10T13:17
2024-12-10T13:17
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"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Желтое Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.В сводке также отмечено, что за сутки подразделения группировки отразили восемь контратак ВСУ. Потери противника составили более 575 военнослужащих, БМП Bradley и БТР М113, а также два автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30.Кроме того, сообщили в министерстве, военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск "Центр" осуществляют разминирование освобожденного населенного пункта Селидово (ДНР). Минобороны РФ опубликовало об этом видеоматериал.Тем временем Украинские военные дезертируют откуда только могут: на них пожаловались в ПольшеТакже стало известно, что Минобороны Украины поможет ВСУ роботизированным пулемётным комплексомБолее полная новостная картина дня представлена в обзоре Признание успехов ВС РФ на Западе, незавидное положение беженцев. Главное на Украине на 13:00 10 декабря
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, донецкая народная республика, украина, всу, потери всу, днр, минобороны рф, сводка
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, ВСУ, потери ВСУ, ДНР, Минобороны РФ, сводка
Армия России освободила Желтое в ДНР
Подразделения российской войсковой группировки "Центр" освободили населенный пункт Желтое в ДНР. Об этом 10 декабря сообщает Минобороны РФ.