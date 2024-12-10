Минобороны Украины поможет ВСУ роботизированным пулемётным комплексом
© скриншот
© скриншот
Минобороны Украины пытается компенсировать дефицит живой силы боевыми роботами. Об очередном образце для украинской армии министерство рассказало в своём телеграм-канале.
"Минобороны кодифицировало Droid TW 12.7 – украинский роботизированный комплекс с пулеметом Browning 12.7", - сказано в официальном сообщении.
Новый украинский роботизированный боевой комплекс на гусеничной платформе с крупнокалиберным пулемётом производства США допущен к эксплуатации.
"Комплекс подтвердил свою надежность в ходе боевых испытаний", - отметили в министерстве.
Droid TW 12.7 управляется дистанционно через цифровую связь посредством планшета.
"Кодификация и допуск к эксплуатации украинского роботизированного комплекса Droid TW 12.7 – это значительный шаг к внедрению инноваций в Вооруженные силы Украины", - заявил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.
В официальном комментарии чиновник также отметил, что преимуществом ВСУ является "высокотехнологичная армия, способная противостоять современным вызовам".
Тем временем корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел инновационные проблемы МОУ в публикации Дрон "Пекло" для ВСУ: "вундерваффе" или пустышка с топливом
О потерях ВСУ регулярно сообщает в своих сводках Минобороны России. Накануне в новостях: Потери ВСУ на Курском направлении приблизились к 39,5 тыс военнослужащих
Также о дефиците живой силы для пополнения ВСУ сказано в обзоре Жизни подростков в обмен на экипировку, успехи ВС РФ, наемничество. Главное на Украине на утро 10 декабря