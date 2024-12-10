Минобороны Украины поможет ВСУ роботизированным пулемётным комплексом - 10.12.2024 Украина.ру
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Минобороны Украины поможет ВСУ роботизированным пулемётным комплексом
Минобороны Украины поможет ВСУ роботизированным пулемётным комплексом - 10.12.2024 Украина.ру
Минобороны Украины поможет ВСУ роботизированным пулемётным комплексом
Минобороны Украины пытается компенсировать дефицит живой силы боевыми роботами. Об очередном образце для украинской армии министерство рассказало в своём телеграм-канале.
2024-12-10T12:48
2024-12-10T12:48
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"Минобороны кодифицировало Droid TW 12.7 – украинский роботизированный комплекс с пулеметом Browning 12.7", - сказано в официальном сообщении.Новый украинский роботизированный боевой комплекс на гусеничной платформе с крупнокалиберным пулемётом производства США допущен к эксплуатации."Комплекс подтвердил свою надежность в ходе боевых испытаний", - отметили в министерстве.Droid TW 12.7 управляется дистанционно через цифровую связь посредством планшета."Кодификация и допуск к эксплуатации украинского роботизированного комплекса Droid TW 12.7 – это значительный шаг к внедрению инноваций в Вооруженные силы Украины", - заявил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.В официальном комментарии чиновник также отметил, что преимуществом ВСУ является "высокотехнологичная армия, способная противостоять современным вызовам".Тем временем корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел инновационные проблемы МОУ в публикации Дрон "Пекло" для ВСУ: "вундерваффе" или пустышка с топливом О потерях ВСУ регулярно сообщает в своих сводках Минобороны России. Накануне в новостях: Потери ВСУ на Курском направлении приблизились к 39,5 тыс военнослужащих Также о дефиците живой силы для пополнения ВСУ сказано в обзоре Жизни подростков в обмен на экипировку, успехи ВС РФ, наемничество. Главное на Украине на утро 10 декабря
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Новости
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Украина.ру
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5
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452
60
новости, украина, россия, сша, вооруженные силы украины, минобороны украины, всу, потери всу, оружие, огнестрельное оружие, пулемет, сво
Новости, Украина, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Минобороны Украины, ВСУ, потери ВСУ, оружие, огнестрельное оружие, пулемет, СВО

Минобороны Украины поможет ВСУ роботизированным пулемётным комплексом

12:48 10.12.2024
 
© скриншот
© скриншот
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Минобороны Украины пытается компенсировать дефицит живой силы боевыми роботами. Об очередном образце для украинской армии министерство рассказало в своём телеграм-канале.
"Минобороны кодифицировало Droid TW 12.7 – украинский роботизированный комплекс с пулеметом Browning 12.7", - сказано в официальном сообщении.
Новый украинский роботизированный боевой комплекс на гусеничной платформе с крупнокалиберным пулемётом производства США допущен к эксплуатации.
"Комплекс подтвердил свою надежность в ходе боевых испытаний", - отметили в министерстве.
Droid TW 12.7 управляется дистанционно через цифровую связь посредством планшета.
"Кодификация и допуск к эксплуатации украинского роботизированного комплекса Droid TW 12.7 – это значительный шаг к внедрению инноваций в Вооруженные силы Украины", - заявил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.
В официальном комментарии чиновник также отметил, что преимуществом ВСУ является "высокотехнологичная армия, способная противостоять современным вызовам".
Тем временем корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел инновационные проблемы МОУ в публикации Дрон "Пекло" для ВСУ: "вундерваффе" или пустышка с топливом
О потерях ВСУ регулярно сообщает в своих сводках Минобороны России. Накануне в новостях: Потери ВСУ на Курском направлении приблизились к 39,5 тыс военнослужащих
Также о дефиците живой силы для пополнения ВСУ сказано в обзоре Жизни подростков в обмен на экипировку, успехи ВС РФ, наемничество. Главное на Украине на утро 10 декабря
 
НовостиУкраинаРоссияСШАВооруженные силы УкраиныМинобороны УкраиныВСУпотери ВСУоружиеогнестрельное оружиепулеметСВО
 
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