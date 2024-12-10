Украинские военные дезертируют откуда только могут: на них пожаловались в Польше - 10.12.2024 Украина.ру
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Украинские военные дезертируют откуда только могут: на них пожаловались в Польше
Украинские военные дезертируют откуда только могут: на них пожаловались в Польше - 10.12.2024 Украина.ру
Украинские военные дезертируют откуда только могут: на них пожаловались в Польше
Обучающиеся на польских полигонах НАТО украинские военные периодически дезертируют, но теперь эта тенденция стала более заметной. Такое заявление 10 декабря сделал министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш
2024-12-10T12:47
2024-12-10T12:47
новости
польша
варшава
владимир зеленский
нато
вооруженные силы украины
дезертирство
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В начале июля Владимир Зеленский и глава польского правительства Дональд Туск подписали соглашение о безопасности, одним из пунктов которого является подготовка на территории Польши украинских военных подразделений.По условиям договоренностей, украинские добровольцы, проживающие на территории Польши, могут пройти военное обучение на базе НАТО в принимающей стране, а уже потом отправиться на фронт.Однако пару месяцев назад Косиняк-Камыш пожаловался, что военные его страны уже месяц ждут на обучение украинцев, подлежащих призыву, но те, почему-то не спешат воспользоваться этой возможностью."Наше двустороннее соглашение "Польша-Украина" предусматривает возможность обучения украинцев, проживающих в Польше и подлежащих призыву. Польша с 1 сентября готова обучить бригаду. Пока нет столько желающих. Их намного-намного меньше", - сказал Косиняк-Камыш, добавив, что Варшава готова обучить бригаду украинцев численностью в несколько тысяч человек, но пока не набралось и трехсот желающих.Дезертируют украинские военные и непосредственно из окопов. Так, во вторник, 10 декабря, телеграм-канал "Первый Харьковский" сообщил, что подразделение 117-й бригады территориальной обороны ВСУ отказалось идти на штурм на Купянском направлении и почти в полном составе пустилось в бега.Несколько дней назад американское издание Bloomberg сообщило, что количество уголовных дел, связанных с дезертирством украинских военных, за последнее время выросло в шесть раз.Еще чуть раньше - в конце ноября - американское агентство Associated Press со ссылкой на одного из депутатов Верховной Рады написало о том, что число дезертиров в украинской армии продолжает быстро расти и общее число сбежавших военных оценивается уже превысило 200 тысячам человек.Издание отмечает, что массовое дезертирство в ВСУ "парализует боевые планы" Украины в "решающий момент войны" и ставит ее в невыгодное положение накануне возможных мирных переговоров.По последним данным Минобороны РФ число погибших украинских военных уже перевалило за 900 тысяч.Другие темы: Россия близка к достижению целей спецоперации - Нарышкин.
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новости, польша, варшава, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, дезертирство
Новости, Польша, Варшава, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины, дезертирство

Украинские военные дезертируют откуда только могут: на них пожаловались в Польше

12:47 10.12.2024
 
© Getty Images Фото: военнослужащий ВСУ в окопе
Фото: военнослужащий ВСУ в окопе
© Getty Images
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Обучающиеся на польских полигонах НАТО украинские военные периодически дезертируют, но теперь эта тенденция стала более заметной. Такое заявление 10 декабря сделал министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш
"Больше, чем в предыдущие месяцы", - сказал он об украинцах-дезертирах, не уточнив конкретных цифр.
В начале июля Владимир Зеленский и глава польского правительства Дональд Туск подписали соглашение о безопасности, одним из пунктов которого является подготовка на территории Польши украинских военных подразделений.
По условиям договоренностей, украинские добровольцы, проживающие на территории Польши, могут пройти военное обучение на базе НАТО в принимающей стране, а уже потом отправиться на фронт.
Однако пару месяцев назад Косиняк-Камыш пожаловался, что военные его страны уже месяц ждут на обучение украинцев, подлежащих призыву, но те, почему-то не спешат воспользоваться этой возможностью.
"Наше двустороннее соглашение "Польша-Украина" предусматривает возможность обучения украинцев, проживающих в Польше и подлежащих призыву. Польша с 1 сентября готова обучить бригаду. Пока нет столько желающих. Их намного-намного меньше", - сказал Косиняк-Камыш, добавив, что Варшава готова обучить бригаду украинцев численностью в несколько тысяч человек, но пока не набралось и трехсот желающих.
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Дезертируют украинские военные и непосредственно из окопов. Так, во вторник, 10 декабря, телеграм-канал "Первый Харьковский" сообщил, что подразделение 117-й бригады территориальной обороны ВСУ отказалось идти на штурм на Купянском направлении и почти в полном составе пустилось в бега.
Несколько дней назад американское издание Bloomberg сообщило, что количество уголовных дел, связанных с дезертирством украинских военных, за последнее время выросло в шесть раз.
Еще чуть раньше - в конце ноября - американское агентство Associated Press со ссылкой на одного из депутатов Верховной Рады написало о том, что число дезертиров в украинской армии продолжает быстро расти и общее число сбежавших военных оценивается уже превысило 200 тысячам человек.
Издание отмечает, что массовое дезертирство в ВСУ "парализует боевые планы" Украины в "решающий момент войны" и ставит ее в невыгодное положение накануне возможных мирных переговоров.
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