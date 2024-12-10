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Признание успехов ВС РФ на Западе, незавидное положение беженцев. Главное на Украине на 13:00 10 декабря

Признание успехов ВС РФ на Западе, незавидное положение беженцев. Главное на Украине на 13:00 10 декабря - 10.12.2024 Украина.ру

Признание успехов ВС РФ на Западе, незавидное положение беженцев. Главное на Украине на 13:00 10 декабря

Глава МО Польши признал успехи российских военных в ходе спецоперации; на Украине гремят взрывы, ВСУ отчаиваются, что будут быстро уничтожены, как только израсходуют помощь США. Ряд стран начал отказывать беженцам в предоставлении убежища

2024-12-10T13:00

2024-12-10T13:00

2024-12-10T13:11

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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции Radio ZET признал успехи российских военных в специальной военной операции."Уже несколько недель, как ситуация изменилась на намного худшую (для Украины – Ред.). Россияне сильно ускорились, отбивают территории и в Курской области, которые ранее заняли украинцы, в Донбассе, и продвигаются вперед каждый день. Делают это намного быстрее, чем в 2023 году. За один месяц – больше чем за весь 2023 год", – сказал Косиняк-Камыш.По его словам, успехи российских военных вызвали "огромную усталость от войны на Украине – и гражданских, и военных".Он также указал, что украинские военные, обучающиеся в Польше, время от времени дезертируют."Случается. Больше, чем в предыдущие месяцы", – признал политик.Он не назвал количество дезертиров, но заявил при этом, что уровень дезертирства "на самой Украине намного больше".В этом же эфире он назвал спекуляциями заявления о возможном вводе войск НАТО на территорию Украины.В Москве ранее заявляли, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями, вплоть до непоправимых.В свою очередь кандидат на пост канцлера Германии от партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц в интервью немецкой газете Bild также признал, что положение на фронте затруднительно для Украины.Накануне он прибыл с необъявленным визитом в Киев и провел встречу с Владимиром Зеленским."Ситуация затруднительная. Россия прочно закрепилась на некоторых участках...", – оценил Мерц положение ВСУ.Политик заявил, что победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп, "кажется, полон решимости что-то предпринять" для урегулирования ситуации на Украине.Мерц считается главным оппонентом канцлера Олафа Шольца на предстоящих выборах в Германии.Провалы ВСУВо вторник утром воздушная тревога была объявлена в Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.Украинские СМИ информировали о взрывах в Сумах, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне.Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о повреждении критической инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части региона. Он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Днепровское, Антоновка Херсонской области и города Херсон. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих, два автомобиля и 152 мм орудие Д-20".Подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и три 122-мм гаубицы Д-30.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Редкодуб, Купянск Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики.Кроме того, они отразили 14 контратак штурмовых подразделений ВСУ."Противник потерял до 530 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, четыре пикапа, две 155 мм гаубицы, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 122 мм гаубицы Д-30 и два 105 мм орудия. Уничтожены склад с боеприпасами и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - перечислили в МО РФ.Издание Financial Times указало, что инженерная система ВСУ практически не работает из-за того, что военных инженеров отправляют на штурмы, не позволяя им выполнять свою работу, которая ложится на плечи обычных пехотинцев, что еще больше истощает их силы."Инженерные подразделения Украины настолько истощены, что ответственность ложится на местные власти, которые используют пехотные бригады в качестве подрядчиков, а небольшое количество инженеров контролирует работу на первой линии обороны. Вдобавок ко всему, многие военные инженеры были переброшены на заполнение пробелов на передовой, поскольку официально они классифицируются как "тыловые подразделения", - рассказал командир штурмового батальона ВСУ Станислав Буниятов.По его словам, боевой потенциал пехотинца сводится к нулю, если ему приходится тратить энергию на строительство позиций днем, особенно зимой, вместо специального инженерного корпуса. Он добавил, что если бы военных инженеров "не отправляли на штурмовые операции, а позволяли бы им профессионально выполнять свою работу..., то все бы работало"."Сейчас система либо вообще не работает, либо работает в малой степени", - признал он.В свою очередь агентство Ассошиэйтед Пресс пишет, что украинские военные очень быстро будут разгромлены, как только израсходуют имеющиеся средства в случае прекращения военной помощи после прихода к власти в США Трампа.Агентство отмечает, что администрация уходящего президента США Джо Байдена вкладывает все имеющиеся доллары в укрепление обороны Украины, прежде чем покинуть Белый дом.Правда ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала о том, что администрация Байдена не успеет использовать все оставшиеся в ее распоряжении деньги на оказание военной помощи Украине до своего ухода.Сообщалось также, что общий объем военной поддержки Украины со стороны союзников с начала российской спецоперации превысил 119 миллиардов долларов, включая 62 миллиарда долларов со стороны США.Положение беженцевВ последнее время все больше европейских стран, включая Норвегию, Венгрию и Чехию, начали сокращать поддержку беженцев с Украины."Ряд стран также начинают отказывать в убежище людям с Западной Украины, мотивируя это тем, что они находятся достаточно далеко от линии фронта", - написали в материале Politico.Глава Всемирного украинского конгресса Пол Грод заявил изданию, что "дверной коврик" стран Евросоюза уже становится "обтрёпанным" из-за потока украинских беженцев.Он отметил, что политика чешских, венгерских и норвежских властей, ограничивающая возможность многократного въезда и выезда украинцев из этих стран, "вызывает сильное напряжение" у беженцев, желающих навестить своих сыновей, отцов и мужей, которые не могут покинуть Украину на праздники.Украинские переселенцы в ЕС имеют право получить временный вид на жительство. Во Франции их размещение осуществляется на основе посредничества в аренде: благодаря государственным субсидиям ассоциации арендуют квартиры, которые они предоставляют украинцам. Согласно префектуре, власти сокращают поддержку системы срочного арендного расселения, которой пользовались украинцы.В Словакии с 1 марта 2025 года будут сокращены льготы для проживания беженцев с Украины, в частности, соответствующие пособия для них будут выдаваться только на период до 60 дней с момента первого предоставления временного убежища в республике, сообщила пресс-служба президента страны Петера Пеллегрини, который подписал соответствующие поправки к закону о проживании иностранцев.С конца февраля 2022 года около 6,7 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным ООН, обезлюдели, молодёжь уехала, а пожилые люди в основном остались, сообщали в ООН.В конце октября директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла обезлюдение Украины из-за большого числа пожилых жителей и низкого коэффициента рождаемости. По ее словам, спасти ситуацию не сможет даже "чудесное" возвращение уехавших из страны людей.Подробнее о проблеме с населением - в материале Мужчин начали выгребать подчистую: Ищенко рассказал о тяжелой демографической ситуации в селах Украины на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241210/1059528829.html

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, сво, украина, сша, польша, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ес, оон, взрыв