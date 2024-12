https://ukraina.ru/20241210/1059528829.html

Жизни подростков в обмен на экипировку, успехи ВС РФ, наемничество. Главное на Украине на утро 10 декабря

Жизни подростков в обмен на экипировку, успехи ВС РФ, наемничество. Главное на Украине на утро 10 декабря - 10.12.2024 Украина.ру

Жизни подростков в обмен на экипировку, успехи ВС РФ, наемничество. Главное на Украине на утро 10 декабря

Штаты пообещали Киеву экипировку в случае мобилизации 18-летних. Российская армия улучшает тактическое положение, уничтожает ВСУ и технику. ВС РФ подтверждают вмешательство Запада в конфликт: встречают наемников и боеприпасы стран НАТО

2024-12-10T09:00

2024-12-10T09:00

2024-12-10T09:12

хроники

эксклюзив

спецоперация

сво

вооруженные силы украины

нато

минобороны

андрей марочко

владимир сальдо

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1c/1059269793_0:202:2923:1846_1920x0_80_0_0_657718bee4751b9b5cfba87a52248955.jpg

США донесли до Киева, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, говоря о перспективах такой мобилизации на Украине."В конце концов, решение о составе вооруженных сил должны принять украинцы. Что мы ясно дали им понять: если они предоставят дополнительные силы для участия в боях, мы и наши союзники будем готовы экипировать и обучить эти силы", - сказал Миллер.В конце ноября агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник в Белом доме, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ.Агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что администрация президента США Джо Байдена объяснила свой призыв "чистой математикой".В ответ советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что нет смысла призывать Украину снизить возраст мобилизации, поскольку у Киева "не хватает оружия" для оснащения мобилизованных из-за задержек в поставках оборудования.Президент РФ Владимир Путин однако уверен, что администрация США все же заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.Сейчас ВСУ катастрофически не хватает бойцов. Несмотря на то, что в мае в стране ужесточили мобилизацию. Причем сроки демобилизации в документе не прописали. Эту норму изъяли из него, что у ряда депутатов вызвало негодование.Возмущаются и обычные граждане. В минувшее воскресенье украинский телеканал Еspreso сообщал о том, что в Хмельницком на западе Украины прошел митинг с требованием обеспечить процесс демобилизации военнослужащих, участники требовали установить четкие сроки службы в ВСУ. В субботу сообщалось о похожей акции в Киеве.Несмотря на возмущения, накануне глава МВД Украины Игорь Клименко заверил, что сотрудники украинских военкоматов имеют право проводить уличную мобилизацию без присутствия сотрудников полиции.Он также попытался убедить общественность в том, что нарушений при проведении мобилизации становится все меньше. По его словам, скандальные эпизоды при силовой мобилизации - это "единичные случаи, которые все пытаются посмаковать".При этом американская газета New York Times назвала мобилизацию на Украине непредсказуемой и несимметричной.По словам неназванных командиров ВСУ, все меньше мужчин проходят базовую подготовку, многие из них - пожилые люди или лица с проблемами со здоровьем. Как сообщил изданию командир третьей штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин, ни одна из бригад на фронте сейчас не укомплектована полностью."Качество личного состава в последнее время значительно упало", - добавил он, говоря о недавно мобилизованных украинцах.Успехи ВС РФНа Украине во вторник раздаются взрывы.Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров пожаловался, что в подконтрольной ВСУ части региона прогремело не менее 313 взрывов, ряд объектов инфраструктуры Запорожской области получили повреждения. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь.Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что российская армия улучшила тактическое положение на Купянском направлении."Ослабление некоторых участков противника позволило ВС РФ занять более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Лозовая и Зеленый Гай", - указал эксперт со ссылкой на свои источники.Марочко добавил, что украинскому командованию для стабилизации ситуации пришлось дополнительно выделять резервы на Купянское направление, которые предусматривались для восполнения потерь на других участках.Эксперт отметил, что за истекшие сутки российские подразделения наносили удары по позициям украинских боевиков в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Песчаное, Глушковка, Загрызово, Лозовая, Зеленый Гай, Копанки и Надия. Противник понес потери как в живой силе, так и в технике.В Минобороны России информировали, что расчет 152-миллиметрового орудия 2А36 "Гиацинт-Б" морской пехоты из состава российской группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотниками противника на Каховском направлении на правом берегу Днепра в Херсонской области."В ходе полета над правым берегом Днепра оператор БПЛА выявил пункт управления БПЛА ВСУ, который был оборудован в заброшенном доме. После доразведки и подтверждения цели координаты были немедленно переданы расчету. Артиллеристы в считанные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы. Личный состав пушки "Гиацинт-Б" точным попаданием уничтожил заброшенный дом, в котором был развернут пункт управления БПЛА ВСУ", - уточнили в ведомстве.Расчеты буксируемых пушек "Гиацинт-Б" морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодок противника на правом берегу Днепра.В свою очередь губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что украинские войска продолжают безуспешные попытки форсировать Днепр на катерах, пытаясь закрепиться."Количество попыток может и остается прежним, но все эти попытки обречены на провал", - заверил Сальдо.По словам губернатора, российские военные срывают все попытки ВСУ форсировать Днепр малыми группами на лодках и катерах."Со стороны Черного моря уже была неоднократная попытка высадки десанта на быстроходных катерах, они все были уничтожены. А цель-то совершенно понятная - только поставить флаг, сделать там несколько видеокадров и после этого сесть на эти же быстроходные катера и лодки и уйти назад", - пояснил Сальдо.По его словам, такая тактика ВСУ продолжается уже довольно продолжительное время."Но сейчас наши военные в пойме Днепра, в нижней его части, где он впадает уже в Днепро-Бугский лиман и дальше в Черное море, (там - ред.) большое количество островов. И вот он (противник – ред.) на этих островах пытается где-то закрепиться. Но все острова находятся под контролем наших военных… Где были украинские военные, они все уже зачищены", - подчеркнул Сальдо.Кроме того, заверил губернатор, на левом берегу возведены фортификационные линии."Наши фортификационные сооружения находятся за очень большой протяженности водной преградой. И даже попытки перебросить технику военную, крупнотоннажную, обречены на провал. Все находится под огневым контролем", - заключил Сальдо.Минобороны РФ также рассказало об ударе, который нанес экипаж вертолета Ми-28НМ авиационными ракетами по личному составу, опорному пункту и технике ВСУ в приграничном районе Курской области."Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу, опорному пункту и военной автомобильной техники ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.Уточняется, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет противника."Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", - сообщили в Минобороны.Кроме прочего, экипаж отдельного танкового батальона Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ, действующий в интересах штурмовых подразделений соединения ВДВ на Ореховском направлении в Запорожской области, уничтожил наблюдательный пункт ВСУ."Экипажи танков Т-72Б3 Новороссийских десантников уничтожили укреплённый наблюдательный пункт ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. Экипажи танков Т-72Б3 выехали на закрытую огневую позицию и открыли огонь по противнику. Средства объективного контроля зафиксировали, как с расстояния около пяти километров был поражен укрепленный наблюдательный пункт националистов, в котором укрывались наблюдатели и корректировщики ВСУ", - указали в МО РФ.В ведомстве пояснили, что после попадания на наблюдательном пункте началась детонация, после чего он разрушился."Под его развалинами осталось несколько военнослужащих ВСУ, а паре боевиков удалось выбраться из разрушенного блиндажа и попытаться уйти в сторону своих тыловых позиций, но вторым выстрелом они были уничтожены. Выполнив боевую задачу, экипаж оперативно совершил откат и покинул огневую позицию", - говорится в сообщении ведомства.Стремительное продвижение российских войск деморализует силы ВСУ. Украинские чиновники и командиры признают, что плюс к этому усилия по строительству укреплений омрачены задержками и отсутствием координации, пишет газета Financial Times.Как заявил экс-спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков, "ситуация с укреплениями - еще один фактор, деморализующий войска"."Финансирование рассредоточено по всем регионам, и каждый строит свое. Нет одного человека, который бы отвечал за качество, планирование, за то, как эти позиции будут переданы и кому, и кто будет их контролировать", - отметил он.Так, как пишет издание, Днепропетровская область потратила 7,3 миллиона долларов на укрепления с ноября 2023 года по ноябрь 2024 года. Однако два чиновника, участвовавших в строительстве в этом районе, заявили, что за эти деньги мало что можно показать и что работы набрали обороты только около двух месяцев назад.Как сообщается, репортер Financial Times, посетивший районы Днепропетровской области в ноябре, увидел лишь несколько подготовленных позиций и противотанковый ров, а также несколько позиций, которые все еще строятся или заброшены, незаконченные.Ранее британская газета Guardian сообщала, что ноябрь 2024 года стал худшим для Украины в конфликте почти за два года - за этот месяц Киев потерял территорию размером с Нью-Йорк, один из крупнейших городов мира. Вмешательство Запада в конфликтРоссийские военные доказывают вмешательство Запада в украинский конфликт. Так, бойцы из 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии группировки войск "Юг" рассказали РИА Новости о канадских и темнокожих наемниках в составе украинской войск, попадающихся под Новгородским и Дзержинском в ДНР.Другой офицер рассказал, что российские военные нередко наблюдают через камеры и оптику разведывательных дронов присутствие среди личного состава ВСУ военнослужащих с нетипичной для выходцев из стран Европы и государств бывшего Советского Союза внешностью."В целом бывает можно и в дрон увидеть темнокожего... солдата. Так не разобрать", - сказал замкомандира роты спецназа с позывным "Муля".Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.По вмешательству Запада, Министерство обороны России во вторник указало также, что саперы "Южной" группировки войск обнаружили множество боеприпасов стран НАТО при разминировании в ДНР."В связи с постоянным продвижением подразделений Вооруженных Сил России вперед и освобождением новых населенных пунктов Донецкой Народной Республики, вслед за штурмовыми подразделениями неизменно перемещается и артиллерия. Саперные подразделения отдельной артиллерийской бригады "Южной" группировки войск при обследовании площадок для новых позиций постоянно сталкиваются с образцами вооружения НАТО", - говорится в сообщении.Отмечается, что в большинстве случаев российские саперы уже не используют приборы для поиска взрывоопасных предметов, поскольку ВСУ применяют магнитные мины, в том числе производства стран НАТО, которые могут сработать, в том числе, при приближении миноискателя."Минирование ВСУ обширных территорий имеет гуманитарные последствия, которые могут растянуться на десятилетия", - предупредили в ведомстве.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Разобрали оборону врага на семь участков: эксперт раскрыл, как ВС РФ развивают успех под Покровском на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241209/1059507649.html

https://ukraina.ru/20241209/1059501467.html

https://ukraina.ru/20241208/1059494041.html

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, сво, вооруженные силы украины, нато, минобороны, андрей марочко, владимир сальдо, украина, россия, киев, иностранные наемники, боеприпасы, всу, вс рф, удары, взрыв