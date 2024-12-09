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Дрон "Пекло" для ВСУ: "вундерваффе" или пустышка с топливом

Дрон "Пекло" для ВСУ: "вундерваффе" или пустышка с топливом - 09.12.2024 Украина.ру

Дрон "Пекло" для ВСУ: "вундерваффе" или пустышка с топливом

В украинские войска поставили новые летающие устройства, получившие названия в местных СМИ "ракета-дрон "Пекло" уникальной отечественной разработки". Аппараты осмотрел Владимир Зеленский, телезрителям показали короткий видеоролик, на котором можно разглядеть внешние части "Пекла"

2024-12-09T17:24

2024-12-09T17:24

2024-12-09T17:24

эксклюзив

украина

россия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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Украинские инженеры совмещают различные технологии, заявил журналистам руководитель группы компаний DroneUA Валерий Яковенко. БПЛА, которые ранее демонстрировали общественности, развивают небольшие скорости и уязвимы перед комплексами противовоздушной обороны. Новый дрон "Пекло", как заявляется, развивает скорость до 700 км/ч, преодолевает расстояние в 700 км, и его намерены применять в комбинации вместе с медленными БПЛА для прорыва ПВО.Яковенко назвал "Пекло" украинской разработкой, собранной из "максимально украинизированных компонентов". В то же время он подчеркнул, что даже если какие-то запчасти для дрона покупают за рубежом, производство могут локализовать на Украине. То есть, составные части "Пекла" - это компоненты, которые "на сто процентов можно производить на Украине".Игорь Романенко, украинский генерал-лейтенант и основатель одного из фондов по сбору средств на нужды ВСУ, считает, что дрон будут применять для нанесения ударов по российской инфраструктуре и логистике. Вопрос заключается в том, сможет ли Украина масштабировать выпуск ударных беспилотников с увеличенной боевой частью. "А с реактивным двигателем возможности по доставке мощной боевой части увеличиваются", - сказал он журналистам.В хвостовой части "Пекла" установлен малый турбореактивный двигатель. По внешнему виду невозможно точно определить марку и производителя, но подобные устройства уже давно присутствуют на рынке компонентов для авиамоделирования. Турбинные двигатели с тягой в 40 килограмм-сила весят приблизительно 3,5 кг и расходуют от литра керосина в минуту при максимальной нагрузке. Китайские производители предлагают такие двигатели по ценам в районе от 300-500 тысяч рублей.Более мощные малые турбореактивные двигатели стоят дороже - приблизительно в районе 2-4 млн рублей. Например, новый китайский HX-1000N с тягой в 100 кгс способен, условно, тянуть некое тело массой в 80 килограммов с ускорением 0,25 метр в секунду (что следует из школьного курса физики, без учета аэродинамики). Следовательно, через минуту это тело ускорится до 15 м/с, а через пять минут достигнет скорости в 75 м/с или 270 км/ч. Учитывая характеристики конкретно этого двигателя, за пять минуты работы будет израсходовано минимум пять-шесть литров топлива - в данном случае, смеси керосина и масла. Понятно, что на преодоление на одном лишь двигателе какого-либо расстояния, измеряемого сотнями километров, потребуется бак топлива в 50-60 литров, а это плюс-минус вес всего аппарата и отсутствие боевой части.Российские эксперты относятся к заявленному названию "ракета-дрон" со скепсисом по ряду причин. Во-первых, для анализа не хватает подробных характеристик, а из того, что есть - изображения, по которым можно прикинуть приблизительные аэродинамические параметры и применение аппарата.Авторы телеграм-канала "АэроКот" считают, что "Пекло" - скорее БПЛА самолетного типа, среднеплан с хвостовым оперением с местом подвеса на пилон самолета. Возможно, разработчики задумывали устройство как снаряд класса "воздух-поверхность" для сброса."Огромная площадь крыла свидетельствует либо о низкой скорости изделия, либо о чрезвычайно высокой его загрузке. В обоих случаях основной принцип действия — планирование после запуска с большой высоты", - пишут авторы.По предварительным оценкам, длина "Пекла" составляет до 3,5 метров, размах крыльев - до 3 метров, вес боевой части - 17-25 кг. Авторы "Аэрокота" предположили, что на украинском устройстве установлены турбореактивные двигатели, похожие на JetCat P400 PRO или SW400 PRO с тягой в 40 кгс. По их подсчетам, реальная крейсерская скорость БПЛА в такой компоновке может достигать 450 км/ч, а дальность - до 150 километров при пуске с высоты полета в 2000 метров."Достаточно грубое качество изготовления указывает на отсутствие серьёзных технических процессов. Изделие создано методом установки компонентов на деревянную или алюминиевую опорную раму; местами видны крепления к основе с использованием АБС-пластика и алюминиевых листов, соединённых заклепками. Отсутствие возможности складывания крыльев существенно затрудняет вывод изделия на траекторию. Высокая средняя скорость и тепловая сигнатура делают его хорошей целью для ПВО", - пишут авторы.Пока что "Пекло" - очередное украинское устройство в формате "Бобер" или "ракеты-дрона "Паляниця" для сбора пожертвований с населения, заключили авторы. Попытки наносить удары реактивными дронами по территории России фиксировались ранее. Например, в феврале российские войска сбили неизвестный украинский беспилотник с немецким двигателем JetCat P400 с тягой в 40 кгс стоимостью около 1 млн рублей.Летом 2024 года российские войска сбили еще одну похожую украинскую новинку - дрон "Морок". Беспилотник разработан на базе беспилотной мишени RZ-60 производства ЗАО "Рамзай" (Киев, образец 2021 года) в двух вариантах: с одним и двумя реактивными двигателями. Во времена до СВО представители "Рамзай" публично сообщали о требованиях Минобороны Украины по доработке аппарата - оснащении инерциальной системой навигации, помехозащищенной системой управления и другими элементами. Впервые об испытаниях этих "ракетных дронов" украинские СМИ сообщили в феврале 2023 года.Существует множество методов борьбы с беспилотниками. В России разрабатывают специальные лазерные установки, дроны-перехватчики, микроволновое и акустическое оружие, применяют комплексы РЭБ ("Абзац", "Сковородка") и комплексы ПВО (например, "Панцирь"), стрелковое оружие и т.д. В Минобороны России регулярно отчитываются об уничтожении украинских БПЛА при ежедневных попытках атаковать российские регионы. Летом 2024 года на форуме "Армия-2024" тульские оружейники представили новую версию "Панциря" с дистанционным управлением для охраны гражданских и военных объектов. Инженеры избавились от шасси, облегчив массу комплекса, вооружили его зенитными управляемыми мини-ракетами для ближнего перехвата и новой радиолокационной станцией. Сомнений в том, что защита воздушного пространства находится в приоритете, нет.Что касается "ракеты-дрона "Пекло" - делать какие-либо выводы преждевременно. Во-первых, неизвестно, как и откуда украинские войска намерены использовать это устройство, также нет свидетельств его успешных испытаний. Во-вторых, неизвестно, чем это "Пекло" начинено. В-третьих, российские системы ПВО научились сбивать более мощные западные дальнобойные крылатые ракеты - такие, как Storm Shadow, SCALP и ATACMS. Дальность полета Storm Shadow, например, составляет от 250 до 560 километров, что меньше заявленной у "Пекла". Для пуска Storm Shadow на максимальную дальность Украина должна выполнить два условия: разместить эти ракеты на самолетах, и, соответственно, иметь подходящие самолеты (которые Запад не передавал) на вооружении. Наземный пуск означает сокращение дальности - снаряд придется разгонять до начальной скорости с земли. И, наконец, в-четвертых - та самая экономическая целесообразность, на которой настаивают украинские эксперты. Украина может пустить, конечно, какую-либо болванку с одним только двигателем за 4 миллиона рублей (а нужно посчитать еще стоимость всего устройства, затраты на доставку его в зону пуска и прочие расходы), но взамен может получить участь уже подзабытой "Паляници", благополучно сбитой осенью где-то в Курской области.Дрон "Паляниця" впервые представили общественности в январе 2024 года. В августе украинские власти заявили о первом боевом применении. Подробнее о "Палянице" читайте в материале Дрон "Паляниця": обратный инжиниринг и запрос на скорость

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Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

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эксклюзив, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины