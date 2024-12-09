https://ukraina.ru/20241209/1059514827.html
Дрон "Пекло" для ВСУ: "вундерваффе" или пустышка с топливом
Дрон "Пекло" для ВСУ: "вундерваффе" или пустышка с топливом - 09.12.2024 Украина.ру
Дрон "Пекло" для ВСУ: "вундерваффе" или пустышка с топливом
В украинские войска поставили новые летающие устройства, получившие названия в местных СМИ "ракета-дрон "Пекло" уникальной отечественной разработки". Аппараты осмотрел Владимир Зеленский, телезрителям показали короткий видеоролик, на котором можно разглядеть внешние части "Пекла"
2024-12-09T17:24
2024-12-09T17:24
2024-12-09T17:24
эксклюзив
украина
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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Украинские инженеры совмещают различные технологии, заявил журналистам руководитель группы компаний DroneUA Валерий Яковенко. БПЛА, которые ранее демонстрировали общественности, развивают небольшие скорости и уязвимы перед комплексами противовоздушной обороны. Новый дрон "Пекло", как заявляется, развивает скорость до 700 км/ч, преодолевает расстояние в 700 км, и его намерены применять в комбинации вместе с медленными БПЛА для прорыва ПВО.Яковенко назвал "Пекло" украинской разработкой, собранной из "максимально украинизированных компонентов". В то же время он подчеркнул, что даже если какие-то запчасти для дрона покупают за рубежом, производство могут локализовать на Украине. То есть, составные части "Пекла" - это компоненты, которые "на сто процентов можно производить на Украине".Игорь Романенко, украинский генерал-лейтенант и основатель одного из фондов по сбору средств на нужды ВСУ, считает, что дрон будут применять для нанесения ударов по российской инфраструктуре и логистике. Вопрос заключается в том, сможет ли Украина масштабировать выпуск ударных беспилотников с увеличенной боевой частью. "А с реактивным двигателем возможности по доставке мощной боевой части увеличиваются", - сказал он журналистам.В хвостовой части "Пекла" установлен малый турбореактивный двигатель. По внешнему виду невозможно точно определить марку и производителя, но подобные устройства уже давно присутствуют на рынке компонентов для авиамоделирования. Турбинные двигатели с тягой в 40 килограмм-сила весят приблизительно 3,5 кг и расходуют от литра керосина в минуту при максимальной нагрузке. Китайские производители предлагают такие двигатели по ценам в районе от 300-500 тысяч рублей.Более мощные малые турбореактивные двигатели стоят дороже - приблизительно в районе 2-4 млн рублей. Например, новый китайский HX-1000N с тягой в 100 кгс способен, условно, тянуть некое тело массой в 80 килограммов с ускорением 0,25 метр в секунду (что следует из школьного курса физики, без учета аэродинамики). Следовательно, через минуту это тело ускорится до 15 м/с, а через пять минут достигнет скорости в 75 м/с или 270 км/ч. Учитывая характеристики конкретно этого двигателя, за пять минуты работы будет израсходовано минимум пять-шесть литров топлива - в данном случае, смеси керосина и масла. Понятно, что на преодоление на одном лишь двигателе какого-либо расстояния, измеряемого сотнями километров, потребуется бак топлива в 50-60 литров, а это плюс-минус вес всего аппарата и отсутствие боевой части.Российские эксперты относятся к заявленному названию "ракета-дрон" со скепсисом по ряду причин. Во-первых, для анализа не хватает подробных характеристик, а из того, что есть - изображения, по которым можно прикинуть приблизительные аэродинамические параметры и применение аппарата.Авторы телеграм-канала "АэроКот" считают, что "Пекло" - скорее БПЛА самолетного типа, среднеплан с хвостовым оперением с местом подвеса на пилон самолета. Возможно, разработчики задумывали устройство как снаряд класса "воздух-поверхность" для сброса."Огромная площадь крыла свидетельствует либо о низкой скорости изделия, либо о чрезвычайно высокой его загрузке. В обоих случаях основной принцип действия — планирование после запуска с большой высоты", - пишут авторы.По предварительным оценкам, длина "Пекла" составляет до 3,5 метров, размах крыльев - до 3 метров, вес боевой части - 17-25 кг. Авторы "Аэрокота" предположили, что на украинском устройстве установлены турбореактивные двигатели, похожие на JetCat P400 PRO или SW400 PRO с тягой в 40 кгс. По их подсчетам, реальная крейсерская скорость БПЛА в такой компоновке может достигать 450 км/ч, а дальность - до 150 километров при пуске с высоты полета в 2000 метров."Достаточно грубое качество изготовления указывает на отсутствие серьёзных технических процессов. Изделие создано методом установки компонентов на деревянную или алюминиевую опорную раму; местами видны крепления к основе с использованием АБС-пластика и алюминиевых листов, соединённых заклепками. Отсутствие возможности складывания крыльев существенно затрудняет вывод изделия на траекторию. Высокая средняя скорость и тепловая сигнатура делают его хорошей целью для ПВО", - пишут авторы.Пока что "Пекло" - очередное украинское устройство в формате "Бобер" или "ракеты-дрона "Паляниця" для сбора пожертвований с населения, заключили авторы. Попытки наносить удары реактивными дронами по территории России фиксировались ранее. Например, в феврале российские войска сбили неизвестный украинский беспилотник с немецким двигателем JetCat P400 с тягой в 40 кгс стоимостью около 1 млн рублей.Летом 2024 года российские войска сбили еще одну похожую украинскую новинку - дрон "Морок". Беспилотник разработан на базе беспилотной мишени RZ-60 производства ЗАО "Рамзай" (Киев, образец 2021 года) в двух вариантах: с одним и двумя реактивными двигателями. Во времена до СВО представители "Рамзай" публично сообщали о требованиях Минобороны Украины по доработке аппарата - оснащении инерциальной системой навигации, помехозащищенной системой управления и другими элементами. Впервые об испытаниях этих "ракетных дронов" украинские СМИ сообщили в феврале 2023 года.Существует множество методов борьбы с беспилотниками. В России разрабатывают специальные лазерные установки, дроны-перехватчики, микроволновое и акустическое оружие, применяют комплексы РЭБ ("Абзац", "Сковородка") и комплексы ПВО (например, "Панцирь"), стрелковое оружие и т.д. В Минобороны России регулярно отчитываются об уничтожении украинских БПЛА при ежедневных попытках атаковать российские регионы. Летом 2024 года на форуме "Армия-2024" тульские оружейники представили новую версию "Панциря" с дистанционным управлением для охраны гражданских и военных объектов. Инженеры избавились от шасси, облегчив массу комплекса, вооружили его зенитными управляемыми мини-ракетами для ближнего перехвата и новой радиолокационной станцией. Сомнений в том, что защита воздушного пространства находится в приоритете, нет.Что касается "ракеты-дрона "Пекло" - делать какие-либо выводы преждевременно. Во-первых, неизвестно, как и откуда украинские войска намерены использовать это устройство, также нет свидетельств его успешных испытаний. Во-вторых, неизвестно, чем это "Пекло" начинено. В-третьих, российские системы ПВО научились сбивать более мощные западные дальнобойные крылатые ракеты - такие, как Storm Shadow, SCALP и ATACMS. Дальность полета Storm Shadow, например, составляет от 250 до 560 километров, что меньше заявленной у "Пекла". Для пуска Storm Shadow на максимальную дальность Украина должна выполнить два условия: разместить эти ракеты на самолетах, и, соответственно, иметь подходящие самолеты (которые Запад не передавал) на вооружении. Наземный пуск означает сокращение дальности - снаряд придется разгонять до начальной скорости с земли. И, наконец, в-четвертых - та самая экономическая целесообразность, на которой настаивают украинские эксперты. Украина может пустить, конечно, какую-либо болванку с одним только двигателем за 4 миллиона рублей (а нужно посчитать еще стоимость всего устройства, затраты на доставку его в зону пуска и прочие расходы), но взамен может получить участь уже подзабытой "Паляници", благополучно сбитой осенью где-то в Курской области.Дрон "Паляниця" впервые представили общественности в январе 2024 года. В августе украинские власти заявили о первом боевом применении. Подробнее о "Палянице" читайте в материале Дрон "Паляниця": обратный инжиниринг и запрос на скорость
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Алексей Туманов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Дрон "Пекло" для ВСУ: "вундерваффе" или пустышка с топливом
корреспондент издания Украина.ру
В украинские войска поставили новые летающие устройства, получившие названия в местных СМИ "ракета-дрон "Пекло" уникальной отечественной разработки". Аппараты осмотрел Владимир Зеленский, телезрителям показали короткий видеоролик, на котором можно разглядеть внешние части "Пекла"
Украинские инженеры совмещают различные технологии, заявил журналистам руководитель группы компаний DroneUA Валерий Яковенко. БПЛА, которые ранее демонстрировали общественности, развивают небольшие скорости и уязвимы перед комплексами противовоздушной обороны. Новый дрон "Пекло", как заявляется, развивает скорость до 700 км/ч, преодолевает расстояние в 700 км, и его намерены применять в комбинации вместе с медленными БПЛА для прорыва ПВО.
"Дрон-ракета "Пекло" является эволюцией устройств, которые Украина ранее использовала, это оборудование обладает большей средней скоростью, - сказал Яковенко. - Сейчас мы говорим о скорости в 700 километров в час - это огромная скорость, сопоставимая с крылатыми ракетами. Использование дронов такой конфигурации экономически эффективно: стоит дешевле, чем ракета, при этом может нести не меньшую разрушительную мощность".
Яковенко назвал "Пекло" украинской разработкой, собранной из "максимально украинизированных компонентов". В то же время он подчеркнул, что даже если какие-то запчасти для дрона покупают за рубежом, производство могут локализовать на Украине. То есть, составные части "Пекла" - это компоненты, которые "на сто процентов можно производить на Украине".
Игорь Романенко, украинский генерал-лейтенант и основатель одного из фондов по сбору средств на нужды ВСУ, считает, что дрон будут применять для нанесения ударов по российской инфраструктуре и логистике. Вопрос заключается в том, сможет ли Украина масштабировать выпуск ударных беспилотников с увеличенной боевой частью. "А с реактивным двигателем возможности по доставке мощной боевой части увеличиваются", - сказал он журналистам.
В хвостовой части "Пекла" установлен малый турбореактивный двигатель. По внешнему виду невозможно точно определить марку и производителя, но подобные устройства уже давно присутствуют на рынке компонентов для авиамоделирования. Турбинные двигатели с тягой в 40 килограмм-сила весят приблизительно 3,5 кг и расходуют от литра керосина в минуту при максимальной нагрузке. Китайские производители предлагают такие двигатели по ценам в районе от 300-500 тысяч рублей.
Более мощные малые турбореактивные двигатели стоят дороже - приблизительно в районе 2-4 млн рублей. Например, новый китайский HX-1000N с тягой в 100 кгс способен, условно, тянуть некое тело массой в 80 килограммов с ускорением 0,25 метр в секунду (что следует из школьного курса физики, без учета аэродинамики). Следовательно, через минуту это тело ускорится до 15 м/с, а через пять минут достигнет скорости в 75 м/с или 270 км/ч.
Учитывая характеристики конкретно этого двигателя, за пять минуты работы будет израсходовано минимум пять-шесть литров топлива - в данном случае, смеси керосина и масла. Понятно, что на преодоление на одном лишь двигателе какого-либо расстояния, измеряемого сотнями километров, потребуется бак топлива в 50-60 литров, а это плюс-минус вес всего аппарата и отсутствие боевой части.
Российские эксперты относятся к заявленному названию "ракета-дрон" со скепсисом по ряду причин. Во-первых, для анализа не хватает подробных характеристик, а из того, что есть - изображения, по которым можно прикинуть приблизительные аэродинамические параметры и применение аппарата.
Авторы телеграм-канала "АэроКот" считают, что "Пекло" - скорее БПЛА самолетного типа, среднеплан с хвостовым оперением с местом подвеса на пилон самолета. Возможно, разработчики задумывали устройство как снаряд класса "воздух-поверхность" для сброса.
"Огромная площадь крыла свидетельствует либо о низкой скорости изделия, либо о чрезвычайно высокой его загрузке. В обоих случаях основной принцип действия — планирование после запуска с большой высоты", - пишут авторы.
По предварительным оценкам, длина "Пекла" составляет до 3,5 метров, размах крыльев - до 3 метров, вес боевой части - 17-25 кг. Авторы "Аэрокота" предположили, что на украинском устройстве установлены турбореактивные двигатели, похожие на JetCat P400 PRO или SW400 PRO с тягой в 40 кгс. По их подсчетам, реальная крейсерская скорость БПЛА в такой компоновке может достигать 450 км/ч, а дальность - до 150 километров при пуске с высоты полета в 2000 метров.
"Достаточно грубое качество изготовления указывает на отсутствие серьёзных технических процессов. Изделие создано методом установки компонентов на деревянную или алюминиевую опорную раму; местами видны крепления к основе с использованием АБС-пластика и алюминиевых листов, соединённых заклепками. Отсутствие возможности складывания крыльев существенно затрудняет вывод изделия на траекторию. Высокая средняя скорость и тепловая сигнатура делают его хорошей целью для ПВО", - пишут авторы.
Пока что "Пекло" - очередное украинское устройство в формате "Бобер" или "ракеты-дрона "Паляниця" для сбора пожертвований с населения, заключили авторы.
Попытки наносить удары реактивными дронами по территории России фиксировались
ранее. Например, в феврале российские войска сбили неизвестный украинский беспилотник с немецким двигателем JetCat P400 с тягой в 40 кгс стоимостью около 1 млн рублей.
Летом 2024 года российские войска сбили еще одну похожую украинскую новинку - дрон "Морок". Беспилотник разработан на базе беспилотной мишени RZ-60 производства ЗАО "Рамзай" (Киев, образец 2021 года) в двух вариантах: с одним и двумя реактивными двигателями. Во времена до СВО представители "Рамзай" публично сообщали о требованиях Минобороны Украины по доработке аппарата - оснащении инерциальной системой навигации, помехозащищенной системой управления и другими элементами. Впервые об испытаниях этих "ракетных дронов" украинские СМИ сообщили в феврале 2023 года.
Существует множество методов борьбы с беспилотниками. В России разрабатывают специальные лазерные установки, дроны-перехватчики, микроволновое и акустическое оружие, применяют комплексы РЭБ ("Абзац", "Сковородка") и комплексы ПВО (например, "Панцирь"), стрелковое оружие и т.д. В Минобороны России регулярно отчитываются об уничтожении украинских БПЛА при ежедневных попытках атаковать российские регионы.
Летом 2024 года на форуме "Армия-2024" тульские оружейники представили новую версию "Панциря" с дистанционным управлением для охраны гражданских и военных объектов. Инженеры избавились от шасси, облегчив массу комплекса, вооружили его зенитными управляемыми мини-ракетами для ближнего перехвата и новой радиолокационной станцией. Сомнений в том, что защита воздушного пространства находится в приоритете, нет.
Что касается "ракеты-дрона "Пекло" - делать какие-либо выводы преждевременно.
Во-первых, неизвестно, как и откуда украинские войска намерены использовать это устройство, также нет свидетельств его успешных испытаний. Во-вторых, неизвестно, чем это "Пекло" начинено. В-третьих, российские системы ПВО научились сбивать более мощные западные дальнобойные крылатые ракеты - такие, как Storm Shadow, SCALP и ATACMS.
Дальность полета Storm Shadow, например, составляет от 250 до 560 километров, что меньше заявленной у "Пекла". Для пуска Storm Shadow на максимальную дальность Украина должна выполнить два условия: разместить эти ракеты на самолетах, и, соответственно, иметь подходящие самолеты (которые Запад не передавал) на вооружении. Наземный пуск означает сокращение дальности - снаряд придется разгонять до начальной скорости с земли.
И, наконец, в-четвертых - та самая экономическая целесообразность, на которой настаивают украинские эксперты. Украина может пустить, конечно, какую-либо болванку с одним только двигателем за 4 миллиона рублей (а нужно посчитать еще стоимость всего устройства, затраты на доставку его в зону пуска и прочие расходы), но взамен может получить участь уже подзабытой "Паляници", благополучно сбитой осенью где-то в Курской области.
Дрон "Паляниця" впервые представили общественности в январе 2024 года. В августе украинские власти заявили о первом боевом применении. Подробнее о "Палянице" читайте в материале Дрон "Паляниця": обратный инжиниринг и запрос на скорость