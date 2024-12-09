"Еще чуть-чуть": Кадыров о том, когда российская армия добьет ВСУ - 09.12.2024 Украина.ру
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"Еще чуть-чуть": Кадыров о том, когда российская армия добьет ВСУ
"Еще чуть-чуть": Кадыров о том, когда российская армия добьет ВСУ - 09.12.2024 Украина.ру
"Еще чуть-чуть": Кадыров о том, когда российская армия добьет ВСУ
Российская армия добьет ВСУ до конца года. Об этом 9 декабря в комментарии журналисту Александру Юнашеву заявил глава Чечни Рамзан Кадыров
2024-12-09T16:01
2024-12-09T16:01
новости
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На минувшей неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. "Мы продолжаем специальную военную операцию до достижения всех поставленных задач", — сказал журналистам официальный представитель Кремля.Кремль: "Мы продолжаем специальную военную операцию до достижения всех поставленных задач"Ранее в новостях: Кадыров рассказал, почему потеряли Украину и ГрузиюДругие темы: Перекрыли пути передачи: ВС России ударили по объектам для поставок ВСУ западной техники
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новости, россия, украина, рамзан кадыров, вс рф, вооруженные силы украины, сво
Новости, Россия, Украина, Рамзан Кадыров, ВС РФ, Вооруженные силы Украины, СВО

"Еще чуть-чуть": Кадыров о том, когда российская армия добьет ВСУ

16:01 09.12.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкКадыров
Кадыров - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Российская армия добьет ВСУ до конца года. Об этом 9 декабря в комментарии журналисту Александру Юнашеву заявил глава Чечни Рамзан Кадыров
"Еще чуть-чуть. До конца года добьем. Добьем и потом наведем порядок", — сказал Кадыров, отвечая на вопрос о сроках окончания конфликта.
На минувшей неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
"Мы продолжаем специальную военную операцию до достижения всех поставленных задач", — сказал журналистам официальный представитель Кремля.
Кремль: "Мы продолжаем специальную военную операцию до достижения всех поставленных задач"
Ранее в новостях: Кадыров рассказал, почему потеряли Украину и Грузию
Мероприятия в честь юбилея президента РФ В. Путина в Грозном - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
21 ноября, 23:37
Кадыров предложил ударить по объектам стран, которые "боятся признать участие в войне"
Другие темы: Перекрыли пути передачи: ВС России ударили по объектам для поставок ВСУ западной техники
 
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