"Еще чуть-чуть": Кадыров о том, когда российская армия добьет ВСУ
Российская армия добьет ВСУ до конца года. Об этом 9 декабря в комментарии журналисту Александру Юнашеву заявил глава Чечни Рамзан Кадыров
"Еще чуть-чуть. До конца года добьем. Добьем и потом наведем порядок", — сказал Кадыров, отвечая на вопрос о сроках окончания конфликта.
На минувшей неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
"Мы продолжаем специальную военную операцию до достижения всех поставленных задач", — сказал журналистам официальный представитель Кремля.
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