https://ukraina.ru/20241209/1059515515.html

"Еще чуть-чуть": Кадыров о том, когда российская армия добьет ВСУ

"Еще чуть-чуть": Кадыров о том, когда российская армия добьет ВСУ - 09.12.2024 Украина.ру

"Еще чуть-чуть": Кадыров о том, когда российская армия добьет ВСУ

Российская армия добьет ВСУ до конца года. Об этом 9 декабря в комментарии журналисту Александру Юнашеву заявил глава Чечни Рамзан Кадыров

2024-12-09T16:01

2024-12-09T16:01

2024-12-09T16:01

новости

россия

украина

рамзан кадыров

вс рф

вооруженные силы украины

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103347/66/1033476643_0:269:2687:1780_1920x0_80_0_0_efab915205b75595d8b1f694cc47bca9.jpg

На минувшей неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. "Мы продолжаем специальную военную операцию до достижения всех поставленных задач", — сказал журналистам официальный представитель Кремля.Кремль: "Мы продолжаем специальную военную операцию до достижения всех поставленных задач"Ранее в новостях: Кадыров рассказал, почему потеряли Украину и ГрузиюДругие темы: Перекрыли пути передачи: ВС России ударили по объектам для поставок ВСУ западной техники

https://ukraina.ru/20241121/1059118228.html

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, рамзан кадыров, вс рф, вооруженные силы украины, сво