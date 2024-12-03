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Кремль: "Мы продолжаем специальную военную операцию до достижения всех поставленных задач"

Кремль: "Мы продолжаем специальную военную операцию до достижения всех поставленных задач" - 03.12.2024 Украина.ру

Кремль: "Мы продолжаем специальную военную операцию до достижения всех поставленных задач"

Россия продолжит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом 3 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

2024-12-03T12:53

2024-12-03T12:53

2024-12-03T12:53

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"Мы продолжаем специальную военную операцию до достижения всех поставленных задач", - сказал журналистам официальный представитель Кремля.Песков также отметил, что президент России по-прежнему уделяет внимание гражданам, пострадавшим в ходе СВО. Владимир Путин вскоре посетит медучреждения и рассмотрит вопросы обеспечения инвалидов всем необходимым, отметил глава пресс-службы Кремля."Президент пообщается с теми, кто получил увечья и протезирования после СВО. Большую часть рабочего дня Путин посвятит обеспечению всем необходимым инвалидов", — уточнил Песков.Ранее глава пресс-службы президента России подтверждал неизменность намерения Москвы достигнуть в ходе СВО всех поставленных задач. Публикация на эту тему СВО продлится ещё немного, заявил ПесковТакже на эту тему: "РФ не намерена обсуждать однодневные полумеры": Матвиенко высказалась о переговорах по Украине

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новости, россия, кремль, украина, дмитрий песков, владимир путин, сво, инвалиды, социальная политика, социальное государство, международные отношения, национальные интересы, национальная безопасность