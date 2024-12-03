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Кремль: "Мы продолжаем специальную военную операцию до достижения всех поставленных задач"
Кремль: "Мы продолжаем специальную военную операцию до достижения всех поставленных задач" - 03.12.2024 Украина.ру
Кремль: "Мы продолжаем специальную военную операцию до достижения всех поставленных задач"
Россия продолжит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом 3 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2024-12-03T12:53
2024-12-03T12:53
2024-12-03T12:53
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"Мы продолжаем специальную военную операцию до достижения всех поставленных задач", - сказал журналистам официальный представитель Кремля.Песков также отметил, что президент России по-прежнему уделяет внимание гражданам, пострадавшим в ходе СВО. Владимир Путин вскоре посетит медучреждения и рассмотрит вопросы обеспечения инвалидов всем необходимым, отметил глава пресс-службы Кремля."Президент пообщается с теми, кто получил увечья и протезирования после СВО. Большую часть рабочего дня Путин посвятит обеспечению всем необходимым инвалидов", — уточнил Песков.Ранее глава пресс-службы президента России подтверждал неизменность намерения Москвы достигнуть в ходе СВО всех поставленных задач. Публикация на эту тему СВО продлится ещё немного, заявил ПесковТакже на эту тему: "РФ не намерена обсуждать однодневные полумеры": Матвиенко высказалась о переговорах по Украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, кремль, украина, дмитрий песков, владимир путин, сво, инвалиды, социальная политика, социальное государство, международные отношения, национальные интересы, национальная безопасность
Новости, Россия, Кремль, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, СВО, инвалиды, социальная политика, социальное государство, международные отношения, национальные интересы, национальная безопасность
Кремль: "Мы продолжаем специальную военную операцию до достижения всех поставленных задач"
Россия продолжит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом 3 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.