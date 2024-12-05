Кадыров рассказал, почему потеряли Украину и Грузию
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Некачественная работа должностных лиц во главе госструктур Российской Федерации сказывается на внешней политике страны. Об этом 4 декабря в Грозном заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Поводом для выступления перед прессой стало дело о драке, в котором фигурирует 13-летний подросток Муслим Мурдиев. Кадыров прокомментировал это дело и в целом отношение к мигрантам в России, раскритиковав глав СК и МВД России.
Кадыров уверен, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев плохо справляются с задачами, которые поставил перед ними президент Владимир Путин.
"Колокольцев дал команду – забирают, избивают, выгоняют, выдворяют, беспредельничают", - сказал Кадыров, описывая отношение российских правоохранителей к иностранцам.
Кадыров вступился за "наших братьев, которые нам необходимы" - мигрантов, которые фигурируют также в криминальных хрониках Следкома.
"И потом говорят, что с нами никто не хочет дружить, общаться. Не верят нам. Как можно? Почему Украину мы потеряли, почему мы Грузию потеряли? Почему так натянуты отношения с другими государствами? Потому что люди не на своих местах. Они не выполняют задачи, поставленные президентом страны, достойно и качественно", - заявил Кадыров.
Проблема Бастрыкина и Колокольцева, по мнению Кадырова, заключается в их кабинетной работе. Они не выезжают в регионы и не общаются с людьми, отметил глава Чечни.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать обоснованность высказываний Рамзана Кадырова о главах СК и МВД России.
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