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Кадыров рассказал, почему потеряли Украину и Грузию

Кадыров рассказал, почему потеряли Украину и Грузию - 05.12.2024 Украина.ру

Кадыров рассказал, почему потеряли Украину и Грузию

Некачественная работа должностных лиц во главе госструктур Российской Федерации сказывается на внешней политике страны. Об этом 4 декабря в Грозном заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

2024-12-05T14:01

2024-12-05T14:01

2024-12-05T14:01

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Поводом для выступления перед прессой стало дело о драке, в котором фигурирует 13-летний подросток Муслим Мурдиев. Кадыров прокомментировал это дело и в целом отношение к мигрантам в России, раскритиковав глав СК и МВД России.Кадыров уверен, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев плохо справляются с задачами, которые поставил перед ними президент Владимир Путин."Колокольцев дал команду – забирают, избивают, выгоняют, выдворяют, беспредельничают", - сказал Кадыров, описывая отношение российских правоохранителей к иностранцам.Кадыров вступился за "наших братьев, которые нам необходимы" - мигрантов, которые фигурируют также в криминальных хрониках Следкома.Проблема Бастрыкина и Колокольцева, по мнению Кадырова, заключается в их кабинетной работе. Они не выезжают в регионы и не общаются с людьми, отметил глава Чечни.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать обоснованность высказываний Рамзана Кадырова о главах СК и МВД России.Ранее Кадыров предложил ударить по объектам стран, которые "боятся признать участие в войне" Больше новостей дня в обзоре НАТО Трампу не надо, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 5 декабря

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новости, россия, украина, грузия, рамзан кадыров, александр бастрыкин, ск рф, мвд, следственный комитет, чечня, постсоветское пространство, нелегалы, трудовые мигранты, криминал, владимир путин