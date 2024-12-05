Кадыров рассказал, почему потеряли Украину и Грузию - 05.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241205/1059432493.html
Кадыров рассказал, почему потеряли Украину и Грузию
Кадыров рассказал, почему потеряли Украину и Грузию - 05.12.2024 Украина.ру
Кадыров рассказал, почему потеряли Украину и Грузию
Некачественная работа должностных лиц во главе госструктур Российской Федерации сказывается на внешней политике страны. Об этом 4 декабря в Грозном заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
2024-12-05T14:01
2024-12-05T14:01
новости
россия
украина
грузия
рамзан кадыров
александр бастрыкин
ск рф
мвд
следственный комитет
чечня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1c/1049765537_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_08059c8ff664f1ca6a3562f51d22eb19.jpg.webp
Поводом для выступления перед прессой стало дело о драке, в котором фигурирует 13-летний подросток Муслим Мурдиев. Кадыров прокомментировал это дело и в целом отношение к мигрантам в России, раскритиковав глав СК и МВД России.Кадыров уверен, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев плохо справляются с задачами, которые поставил перед ними президент Владимир Путин."Колокольцев дал команду – забирают, избивают, выгоняют, выдворяют, беспредельничают", - сказал Кадыров, описывая отношение российских правоохранителей к иностранцам.Кадыров вступился за "наших братьев, которые нам необходимы" - мигрантов, которые фигурируют также в криминальных хрониках Следкома.Проблема Бастрыкина и Колокольцева, по мнению Кадырова, заключается в их кабинетной работе. Они не выезжают в регионы и не общаются с людьми, отметил глава Чечни.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать обоснованность высказываний Рамзана Кадырова о главах СК и МВД России.Ранее Кадыров предложил ударить по объектам стран, которые "боятся признать участие в войне" Больше новостей дня в обзоре НАТО Трампу не надо, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 5 декабря
россия
украина
грузия
чечня
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1c/1049765537_356:0:3085:2047_1920x0_80_0_0_fa82d59491f5a638d3e81819d9147b3c.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, грузия, рамзан кадыров, александр бастрыкин, ск рф, мвд, следственный комитет, чечня, постсоветское пространство, нелегалы, трудовые мигранты, криминал, владимир путин
Новости, Россия, Украина, Грузия, Рамзан Кадыров, Александр Бастрыкин, СК РФ, МВД, Следственный комитет, Чечня, постсоветское пространство, нелегалы, трудовые мигранты, криминал, Владимир Путин

Кадыров рассказал, почему потеряли Украину и Грузию

14:01 05.12.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с главой Чечни Р. Кадыровым
Президент РФ В. Путин провел встречу с главой Чечни Р. Кадыровым
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Некачественная работа должностных лиц во главе госструктур Российской Федерации сказывается на внешней политике страны. Об этом 4 декабря в Грозном заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Поводом для выступления перед прессой стало дело о драке, в котором фигурирует 13-летний подросток Муслим Мурдиев. Кадыров прокомментировал это дело и в целом отношение к мигрантам в России, раскритиковав глав СК и МВД России.
Кадыров уверен, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев плохо справляются с задачами, которые поставил перед ними президент Владимир Путин.
"Колокольцев дал команду – забирают, избивают, выгоняют, выдворяют, беспредельничают", - сказал Кадыров, описывая отношение российских правоохранителей к иностранцам.
Кадыров вступился за "наших братьев, которые нам необходимы" - мигрантов, которые фигурируют также в криминальных хрониках Следкома.
"И потом говорят, что с нами никто не хочет дружить, общаться. Не верят нам. Как можно? Почему Украину мы потеряли, почему мы Грузию потеряли? Почему так натянуты отношения с другими государствами? Потому что люди не на своих местах. Они не выполняют задачи, поставленные президентом страны, достойно и качественно", - заявил Кадыров.
Проблема Бастрыкина и Колокольцева, по мнению Кадырова, заключается в их кабинетной работе. Они не выезжают в регионы и не общаются с людьми, отметил глава Чечни.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать обоснованность высказываний Рамзана Кадырова о главах СК и МВД России.
Ранее Кадыров предложил ударить по объектам стран, которые "боятся признать участие в войне"
Больше новостей дня в обзоре НАТО Трампу не надо, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 5 декабря
 
НовостиРоссияУкраинаГрузияРамзан КадыровАлександр БастрыкинСК РФМВДСледственный комитетЧечняпостсоветское пространствонелегалытрудовые мигрантыкриминалВладимир Путин
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:19Грузия не получала официальных уведомлений об украинских санкциях - премьер
14:01Кадыров рассказал, почему потеряли Украину и Грузию
13:48Ермак высказал отношение к перспективе переговоров с Россией
13:24Новый позор ЮНЕСКО: украинские писанки победили Пушкина
13:21Лукашенко: "25 лет мы пытаемся создать Союзное государство"
13:00НАТО Трампу не надо, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 5 декабря
12:50Нужна ли России ликвидация Зеленского и что нам делать с Одессой, Харьковом и Киевом - Кочетков
12:28Зеленский ввел санкции против Грузии
12:20Австрия может лишить пособий украинцев, владеющих автомобилями
12:14Украинские власти намерены сообщить о готовности к мирным переговорам - Wall Street Journal
11:57Газпром продолжает поставки в ЕС через Украину
11:40Украинские агропредприятия из-за больших долгов могут стать собственностью западных кредиторов – Сечин
11:37Советник Зеленского попытался успокоить украинцев насчет мобилизации подростков
11:24Китай ввёл санкции против США
10:57Миллионы поляков живут в нищете. Но Варшава тратит миллиарды на военную помощь Киеву
10:37Глава МИД Венгрии рассказал советнику Трампа об условиях возвращения мира в Европу
10:37В силу вступил договор о партнерстве России и КНДР
10:14ВСУ обстреляли десятки населённых пунктов Белгородской области – губернатор
09:53Ермак засуетился, Зеленский обозлился. Главное на Украине на утро 5 декабря
09:48Узники тюрем СБУ жаловались руководителям ЕС
Лента новостейМолния