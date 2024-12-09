https://ukraina.ru/20241209/1059512049.html

Перекрыли пути передачи: ВС России ударили по объектам для поставок ВСУ западной техники

Перекрыли пути передачи: ВС России ударили по объектам для поставок ВСУ западной техники - 09.12.2024 Украина.ру

Перекрыли пути передачи: ВС России ударили по объектам для поставок ВСУ западной техники

Российские военнослужащие поразили железнодорожные объекты, обеспечивающие поставки западной техники вооруженным силам Украины. Об этом 9 декабря сообщило Минобороны

2024-12-09T15:23

2024-12-09T15:23

2024-12-09T15:23

новости

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

удары

минобороны

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В сводке ведомства отметили, что удары осуществлялись силами оперативно-тактической авиации, ракетных войск, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами."Поражения также нанесены инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения дронов, складу горючего. Кроме того, под удары, осуществленные в 147 районах, попали скопления украинских военнослужащих", — заявили в Минобороны. Ранее в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке Геннадий Подлесный заявил, что ВС РФ должны наносить удары по пунктам входа из Европы на Украину и по ключевым железнодорожным станциям.“Мы сколько угодно уничтожать те или иные объекты на Украине, но против нас работают 52 государства мира, которые привезут киевскому режиму все необходимое. Это надо прекращать, если мы хотим добиться победы малой кровью и за относительно короткий срок”, — подчеркнул Подлесный. Россия должна перекрыть Украине кислород в виде Европы, иначе скоро проиграет — ПодлесныйДругие темы: Подлинная элита страны: Путин о тех, кто принесет России победу

https://ukraina.ru/20241209/1059511241.html

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новости, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, удары, минобороны