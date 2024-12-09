Перекрыли пути передачи: ВС России ударили по объектам для поставок ВСУ западной техники - 09.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241209/1059512049.html
Перекрыли пути передачи: ВС России ударили по объектам для поставок ВСУ западной техники
Перекрыли пути передачи: ВС России ударили по объектам для поставок ВСУ западной техники - 09.12.2024 Украина.ру
Перекрыли пути передачи: ВС России ударили по объектам для поставок ВСУ западной техники
Российские военнослужащие поразили железнодорожные объекты, обеспечивающие поставки западной техники вооруженным силам Украины. Об этом 9 декабря сообщило Минобороны
2024-12-09T15:23
2024-12-09T15:23
новости
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
удары
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/03/1059377765_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_0f4430db20d551009ebfaf33e2771263.jpg
В сводке ведомства отметили, что удары осуществлялись силами оперативно-тактической авиации, ракетных войск, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами."Поражения также нанесены инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения дронов, складу горючего. Кроме того, под удары, осуществленные в 147 районах, попали скопления украинских военнослужащих", — заявили в Минобороны. Ранее в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке Геннадий Подлесный заявил, что ВС РФ должны наносить удары по пунктам входа из Европы на Украину и по ключевым железнодорожным станциям.“Мы сколько угодно уничтожать те или иные объекты на Украине, но против нас работают 52 государства мира, которые привезут киевскому режиму все необходимое. Это надо прекращать, если мы хотим добиться победы малой кровью и за относительно короткий срок”, — подчеркнул Подлесный. Россия должна перекрыть Украине кислород в виде Европы, иначе скоро проиграет — ПодлесныйДругие темы: Подлинная элита страны: Путин о тех, кто принесет России победу
https://ukraina.ru/20241209/1059511241.html
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/03/1059377765_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_7451932313ae0fd657d7736d02550011.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, удары, минобороны
Новости, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, удары, Минобороны

Перекрыли пути передачи: ВС России ударили по объектам для поставок ВСУ западной техники

15:23 09.12.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАртиллеристы бригады имени Александра Невского
Артиллеристы бригады имени Александра Невского - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские военнослужащие поразили железнодорожные объекты, обеспечивающие поставки западной техники вооруженным силам Украины. Об этом 9 декабря сообщило Минобороны
В сводке ведомства отметили, что удары осуществлялись силами оперативно-тактической авиации, ракетных войск, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами.
"Поражения также нанесены инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения дронов, складу горючего. Кроме того, под удары, осуществленные в 147 районах, попали скопления украинских военнослужащих", — заявили в Минобороны.
14:53
Потери ВСУ на Курском направлении приблизились к 39,5 тыс военнослужащихЗа минувшие сутки потери ВСУ на Курском направлении превысили 200 человек, а с начала контртеррористической операции более 39460 военнослужащих. Об этом говорится в опубликованной 9 декабря сводке Минобороны России.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке Геннадий Подлесный заявил, что ВС РФ должны наносить удары по пунктам входа из Европы на Украину и по ключевым железнодорожным станциям.
“Мы сколько угодно уничтожать те или иные объекты на Украине, но против нас работают 52 государства мира, которые привезут киевскому режиму все необходимое. Это надо прекращать, если мы хотим добиться победы малой кровью и за относительно короткий срок”, — подчеркнул Подлесный.
Россия должна перекрыть Украине кислород в виде Европы, иначе скоро проиграет — Подлесный
Другие темы: Подлинная элита страны: Путин о тех, кто принесет России победу
 
НовостиРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныударыМинобороны
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала