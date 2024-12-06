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Песков заявил о скорой развязке ситуации в Курской области

Песков заявил о скорой развязке ситуации в Курской области - 06.12.2024 Украина.ру

Песков заявил о скорой развязке ситуации в Курской области

Развитие событий под Курском все ближе к кульминации: ситуация в области будет нормализована. Об этом 6 декабря сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2024-12-06T15:37

2024-12-06T15:37

2024-12-06T15:37

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По его словам, после стабилизации положения в регионе нужно будет в ускоренном режиме заниматься его восстановлением, чтобы обеспечить возвращение людей."Курской области нужен был кризисный менеджер, и [президент России] Владимир Путин считает, что назначенный врио губернатора Александр Хинштейн лучше справится с этой ролью", — также отметил пресс-секретарь президента РФ.Песков добавил, что первоочередными задачами Хинштейна будут восстановление жилищно-коммунального хозяйства, строительной сферы и обеспечение всех потребностей жителей.Накануне Путин принял отставку экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна врио главы региона.Подробнее о заявлениях других политиков — в материале автора издания Украина.ру Егора Леева Причины СВО, врио губернатора Курской области. Главное на Украине на утро 6 декабряНа минувшей неделе американское издание The Wall Street Journal написало, что украинские военные жалуются на положение на Курском направлении и на слишком сильный напор ВС РФ."Они (ВС РФ. - Ред.) атакуют постоянно — утром, днем, ночью. Я думаю, что в конечном итоге они отбросят нас назад. Они добавляют больше силы и больше ресурсов, и у них есть цель достичь границы любой ценой, поэтому они это сделают", — привело издание слова командира батальона 47-й бригады ВСУ с позывным "Гений".Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область 6 августа. И несмотря на то, что украинская армия потеряла на этом направлении уже как минимум 35,5 тысяч военных, противник не оставляет попыток атаковать регион. Так, в ночь на 26 ноября Курская область была обстреляна дальнобойными ракетами ATACMS.Подробнее об обстановке на сегодняшний день — в материале Лавина из оружия, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 декабря

https://ukraina.ru/20241125/1059190548.html

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новости, курская область, россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины, вс рф