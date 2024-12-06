Песков заявил о скорой развязке ситуации в Курской области - 06.12.2024 Украина.ру
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Песков заявил о скорой развязке ситуации в Курской области
Песков заявил о скорой развязке ситуации в Курской области - 06.12.2024 Украина.ру
Песков заявил о скорой развязке ситуации в Курской области
Развитие событий под Курском все ближе к кульминации: ситуация в области будет нормализована. Об этом 6 декабря сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2024-12-06T15:37
2024-12-06T15:37
новости
курская область
россия
украина
дмитрий песков
владимир путин
вооруженные силы украины
вс рф
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По его словам, после стабилизации положения в регионе нужно будет в ускоренном режиме заниматься его восстановлением, чтобы обеспечить возвращение людей."Курской области нужен был кризисный менеджер, и [президент России] Владимир Путин считает, что назначенный врио губернатора Александр Хинштейн лучше справится с этой ролью", — также отметил пресс-секретарь президента РФ.Песков добавил, что первоочередными задачами Хинштейна будут восстановление жилищно-коммунального хозяйства, строительной сферы и обеспечение всех потребностей жителей.Накануне Путин принял отставку экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна врио главы региона.Подробнее о заявлениях других политиков — в материале автора издания Украина.ру Егора Леева Причины СВО, врио губернатора Курской области. Главное на Украине на утро 6 декабряНа минувшей неделе американское издание The Wall Street Journal написало, что украинские военные жалуются на положение на Курском направлении и на слишком сильный напор ВС РФ."Они (ВС РФ. - Ред.) атакуют постоянно — утром, днем, ночью. Я думаю, что в конечном итоге они отбросят нас назад. Они добавляют больше силы и больше ресурсов, и у них есть цель достичь границы любой ценой, поэтому они это сделают", — привело издание слова командира батальона 47-й бригады ВСУ с позывным "Гений".Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область 6 августа. И несмотря на то, что украинская армия потеряла на этом направлении уже как минимум 35,5 тысяч военных, противник не оставляет попыток атаковать регион. Так, в ночь на 26 ноября Курская область была обстреляна дальнобойными ракетами ATACMS.Подробнее об обстановке на сегодняшний день — в материале Лавина из оружия, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 декабря
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курская область, россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Курская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Песков заявил о скорой развязке ситуации в Курской области

15:37 06.12.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПослание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Развитие событий под Курском все ближе к кульминации: ситуация в области будет нормализована. Об этом 6 декабря сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Ситуация [в Курской области] близка к развязке. <...> Эта развязка будет обязательно, ситуация будет нормализована", — заявил Песков.
По его словам, после стабилизации положения в регионе нужно будет в ускоренном режиме заниматься его восстановлением, чтобы обеспечить возвращение людей.
"Курской области нужен был кризисный менеджер, и [президент России] Владимир Путин считает, что назначенный врио губернатора Александр Хинштейн лучше справится с этой ролью", — также отметил пресс-секретарь президента РФ.
Песков добавил, что первоочередными задачами Хинштейна будут восстановление жилищно-коммунального хозяйства, строительной сферы и обеспечение всех потребностей жителей.
Накануне Путин принял отставку экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна врио главы региона.
Подробнее о заявлениях других политиков — в материале автора издания Украина.ру Егора Леева Причины СВО, врио губернатора Курской области. Главное на Украине на утро 6 декабря
На минувшей неделе американское издание The Wall Street Journal написало, что украинские военные жалуются на положение на Курском направлении и на слишком сильный напор ВС РФ.
"Они (ВС РФ. - Ред.) атакуют постоянно — утром, днем, ночью. Я думаю, что в конечном итоге они отбросят нас назад. Они добавляют больше силы и больше ресурсов, и у них есть цель достичь границы любой ценой, поэтому они это сделают", — привело издание слова командира батальона 47-й бригады ВСУ с позывным "Гений".
25 ноября, 15:10
Командиры ВСУ пожаловались журналистам на действия российских военных в Курской области - WSJРоссийское командование направило в Курскую область свои лучшие части численностью порядка 45 тысяч солдат. Их цель - отбить ранее занятые ВСУ территории области до возможных переговоров, то есть до инаугурации Дональда Трампа, запланированной на 20 января. Такое сообщение 25 ноября распространило американское издание The Wall Street Journal (WSJ)
Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область 6 августа. И несмотря на то, что украинская армия потеряла на этом направлении уже как минимум 35,5 тысяч военных, противник не оставляет попыток атаковать регион. Так, в ночь на 26 ноября Курская область была обстреляна дальнобойными ракетами ATACMS.
Подробнее об обстановке на сегодняшний день — в материале Лавина из оружия, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 декабря
 
НовостиКурская областьРоссияУкраинаДмитрий ПесковВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
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