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Трамп заявил о вероятности сокращения военной помощи США для Киева
Трамп заявил о вероятности сокращения военной помощи США для Киева - 08.12.2024 Украина.ру
Трамп заявил о вероятности сокращения военной помощи США для Киева
После смены хозяина Белого дома в январе 2025 года руководству Украины стоит ожидать сокращения иностранной военной помощи. Об этом в интервью телеканалу NBC News заявил избранный президент США Дональд Трамп.
2024-12-08T17:46
2024-12-08T17:46
2024-12-08T17:52
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По мнению избранного, но пока не вступившего в должность президента США, Киев же не может надеяться на те ж объёмы поддержки из Вашингтона, которые были при администрации Джозефа Байдена.Трамп заявил о вероятности сокращения военных поставок из США для ВСУ. При этом он отметил, что по-прежнему настроен на урегулирование украинской проблемы.В большом интервью для программы "Встреча с прессой" на NBC News в пятницу Трамп ответил на множество вопросов. В частности, он сказал, что будет работать над продлением налоговых льгот. Он заявил, что выполнит предвыборное обещание ввести пошлины на импорт из крупнейших торговых партнёров США. Высказался он и по острой проблеме нелегальной миграции. "Я не хочу разбивать семьи, поэтому единственный способ не разбить семью — это сохранить их вместе и отправить всех обратно", - заявил Трамп, отвечая на вопрос о высылке нелегалов из США.Трамп обвинил Байдена в политическом расколе страны и осыпал оскорблениями своих врагов. Он по-прежнему считает, что с ним поступили несправедливо после предыдущей избирательной кампании. При этом он дал понять, что не собирается масштабно мстить и не назначит специального прокурора для расследования в отношении Байдена."Я не собираюсь возвращаться в прошлое, — сказал Трамп. - Возмездие будет через успех".Новости на эту тему: Трамп обратился к Путину и призвал немедленно объявить перемирие и начать переговоры по Украине Также на эту тему: Песков: Киев терпит поражение, но отказывается от переговоров Тем временем выяснилось, что Администрация Байдена разрешила контактировать с Россией только главе Пентагона
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Новости, США, Киев, Украина, Дональд Трамп, Джо Байден, внешняя политика, международные отношения, Международная политика, СВО
Трамп заявил о вероятности сокращения военной помощи США для Киева
17:46 08.12.2024 (обновлено: 17:52 08.12.2024)
После смены хозяина Белого дома в январе 2025 года руководству Украины стоит ожидать сокращения иностранной военной помощи. Об этом в интервью телеканалу NBC News заявил избранный президент США Дональд Трамп.
По мнению избранного, но пока не вступившего в должность президента США, Киев же не может надеяться на те ж объёмы поддержки из Вашингтона, которые были при администрации Джозефа Байдена.
Трамп заявил о вероятности сокращения военных поставок из США для ВСУ
. При этом он отметил, что по-прежнему настроен на урегулирование украинской проблемы.
В большом интервью для программы "Встреча с прессой" на NBC News в пятницу Трамп ответил на множество вопросов. В частности, он сказал, что будет работать над продлением налоговых льгот.
Он заявил, что выполнит предвыборное обещание ввести пошлины на импорт из крупнейших торговых партнёров США. Высказался он и по острой проблеме нелегальной миграции.
"Я не хочу разбивать семьи, поэтому единственный способ не разбить семью — это сохранить их вместе и отправить всех обратно", - заявил Трамп, отвечая на вопрос о высылке нелегалов из США.
Трамп обвинил Байдена в политическом расколе страны и осыпал оскорблениями своих врагов. Он по-прежнему считает, что с ним поступили несправедливо после предыдущей избирательной кампании. При этом он дал понять, что не собирается масштабно мстить и не назначит специального прокурора для расследования в отношении Байдена.
"Я не собираюсь возвращаться в прошлое, — сказал Трамп. - Возмездие будет через успех".