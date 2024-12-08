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Трамп заявил о вероятности сокращения военной помощи США для Киева

Трамп заявил о вероятности сокращения военной помощи США для Киева - 08.12.2024 Украина.ру

Трамп заявил о вероятности сокращения военной помощи США для Киева

После смены хозяина Белого дома в январе 2025 года руководству Украины стоит ожидать сокращения иностранной военной помощи. Об этом в интервью телеканалу NBC News заявил избранный президент США Дональд Трамп.

2024-12-08T17:46

2024-12-08T17:46

2024-12-08T17:52

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По мнению избранного, но пока не вступившего в должность президента США, Киев же не может надеяться на те ж объёмы поддержки из Вашингтона, которые были при администрации Джозефа Байдена.Трамп заявил о вероятности сокращения военных поставок из США для ВСУ. При этом он отметил, что по-прежнему настроен на урегулирование украинской проблемы.В большом интервью для программы "Встреча с прессой" на NBC News в пятницу Трамп ответил на множество вопросов. В частности, он сказал, что будет работать над продлением налоговых льгот. Он заявил, что выполнит предвыборное обещание ввести пошлины на импорт из крупнейших торговых партнёров США. Высказался он и по острой проблеме нелегальной миграции. "Я не хочу разбивать семьи, поэтому единственный способ не разбить семью — это сохранить их вместе и отправить всех обратно", - заявил Трамп, отвечая на вопрос о высылке нелегалов из США.Трамп обвинил Байдена в политическом расколе страны и осыпал оскорблениями своих врагов. Он по-прежнему считает, что с ним поступили несправедливо после предыдущей избирательной кампании. При этом он дал понять, что не собирается масштабно мстить и не назначит специального прокурора для расследования в отношении Байдена."Я не собираюсь возвращаться в прошлое, — сказал Трамп. - Возмездие будет через успех".Новости на эту тему: Трамп обратился к Путину и призвал немедленно объявить перемирие и начать переговоры по Украине Также на эту тему: Песков: Киев терпит поражение, но отказывается от переговоров Тем временем выяснилось, что Администрация Байдена разрешила контактировать с Россией только главе Пентагона

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новости, сша, киев, украина, дональд трамп, джо байден, внешняя политика, международные отношения, международная политика, сво