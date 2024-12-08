https://ukraina.ru/20241208/1059495293.html

Администрация Байдена разрешила контактировать с Россией только главе Пентагона

Администрация Байдена разрешила контактировать с Россией только главе Пентагона - 08.12.2024 Украина.ру

Администрация Байдена разрешила контактировать с Россией только главе Пентагона

Администрация нынешнего президента США Джозефа Байдена запретила поддерживать контакты с Москвой всем, кроме главы Пентагона. Об этом заявил отставной полковник американской армии Лоуренс Уилкерсон на конференции в Национальном клубе печати в Вашингтоне.

2024-12-08T13:39

2024-12-08T13:39

2024-12-08T13:39

новости

россия

москва

джо байден

ллойд остин

дональд трамп

пентагон

международные отношения

международная политика

минобороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/12/1058990987_0:0:2454:1380_1920x0_80_0_0_5d984057b3cfac804cc8badfbf4f1f9a.jpg

Лоуренс Уилкерсон выступил со своим заявлением на конференции, посвящённой недопущению ядерной войны, сообщает РИА "Новости". По его словам, Белый дом сократил круг контактов с Москвой.По его словам, периодически такие переговоры ведутся. Также имеется возможность использовать этот канал в случае возникновения чрезвычайной ситуации.Тем временем Пентагон объявил о военной помощи Киеву на $988 млн.Также в новостях: "Китай может помочь": Трамп призвал немедленно объявить перемирие и начать переговоры по УкраинеРанее сообщалось, что В США задумались о деэскалации конфликта с Россией из-за "Орешника"

россия

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, москва, джо байден, ллойд остин, дональд трамп, пентагон, международные отношения, международная политика, минобороны, минобороны рф, ядерная безопасность, дипломатия, дипломатические отношения