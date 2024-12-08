Администрация Байдена разрешила контактировать с Россией только главе Пентагона - 08.12.2024 Украина.ру
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Администрация Байдена разрешила контактировать с Россией только главе Пентагона
Администрация Байдена разрешила контактировать с Россией только главе Пентагона - 08.12.2024 Украина.ру
Администрация Байдена разрешила контактировать с Россией только главе Пентагона
Администрация нынешнего президента США Джозефа Байдена запретила поддерживать контакты с Москвой всем, кроме главы Пентагона. Об этом заявил отставной полковник американской армии Лоуренс Уилкерсон на конференции в Национальном клубе печати в Вашингтоне.
2024-12-08T13:39
2024-12-08T13:39
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пентагон
международные отношения
международная политика
минобороны
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Лоуренс Уилкерсон выступил со своим заявлением на конференции, посвящённой недопущению ядерной войны, сообщает РИА "Новости". По его словам, Белый дом сократил круг контактов с Москвой.По его словам, периодически такие переговоры ведутся. Также имеется возможность использовать этот канал в случае возникновения чрезвычайной ситуации.Тем временем Пентагон объявил о военной помощи Киеву на $988 млн.Также в новостях: "Китай может помочь": Трамп призвал немедленно объявить перемирие и начать переговоры по УкраинеРанее сообщалось, что В США задумались о деэскалации конфликта с Россией из-за "Орешника"
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новости, россия, москва, джо байден, ллойд остин, дональд трамп, пентагон, международные отношения, международная политика, минобороны, минобороны рф, ядерная безопасность, дипломатия, дипломатические отношения
Новости, Россия, Москва, Джо Байден, Ллойд Остин, Дональд Трамп, Пентагон, международные отношения, Международная политика, Минобороны, Минобороны РФ, ядерная безопасность, дипломатия, дипломатические отношения

Администрация Байдена разрешила контактировать с Россией только главе Пентагона

13:39 08.12.2024
 
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© POOL
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Администрация нынешнего президента США Джозефа Байдена запретила поддерживать контакты с Москвой всем, кроме главы Пентагона. Об этом заявил отставной полковник американской армии Лоуренс Уилкерсон на конференции в Национальном клубе печати в Вашингтоне.
Лоуренс Уилкерсон выступил со своим заявлением на конференции, посвящённой недопущению ядерной войны, сообщает РИА "Новости". По его словам, Белый дом сократил круг контактов с Москвой.
"Существует распоряжение администрации Байдена, что никто не общается с Россией. Единственное исключение, которое мне удалось обнаружить и которое важно, - это министр обороны Ллойд Остин, у которого есть канал с его коллегой или кем-то вроде него в России", - заявил Уилкерсон.
По его словам, периодически такие переговоры ведутся. Также имеется возможность использовать этот канал в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Тем временем Пентагон объявил о военной помощи Киеву на $988 млн.
Также в новостях: "Китай может помочь": Трамп призвал немедленно объявить перемирие и начать переговоры по Украине
Ранее сообщалось, что В США задумались о деэскалации конфликта с Россией из-за "Орешника"
 
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