Трамп обратился к Путину и призвал немедленно объявить перемирие и начать переговоры по Украине - 08.12.2024 Украина.ру
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Трамп обратился к Путину и призвал немедленно объявить перемирие и начать переговоры по Украине
Трамп обратился к Путину и призвал немедленно объявить перемирие и начать переговоры по Украине - 08.12.2024 Украина.ру
Трамп обратился к Путину и призвал немедленно объявить перемирие и начать переговоры по Украине
Башар Асад покинул Сирию и Владимир Зеленский мог бы добиться прекращения конфликта на территории своей страны. Об этом заявил избранный, но ещё не вступивший в должность президента США Дональд Трамп
2024-12-08T11:32
2024-12-08T13:08
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В связи с событиями в Сирии избранный президент США высказался в соцсети Truth Social о перспективах урегулирования конфликта на территории Украины."Асад ушел. Он покинул свою страну. Россия под руководством Путина больше не заинтересована в его защите", - сообщил Трамп.По его мнению, России изначально не было резона вмешиваться в сирийский конфликт. Теперь же, когда в Сирии победили противники президента, а сам он бежал из страны, отметил Трамп, открываются возможности для завершения другого конфликта – в Европе.Рассказав о потерях украинской стороны, намного превосходящие те цифры, которые до этого сообщал Зеленский, избранный президент США указал на перспективу миротворческой роли КНР."Следует немедленно объявить перемирие и начать переговоры", - отметил Трамп.Он указал на возможность Владимира Путина пойти на такой шаг."Если продолжить, это может перерасти в нечто гораздо большее и гораздо худшее. Я хорошо знаю Владимира. Сейчас его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!", - заявил избранный президент США.Новости на эту тему: СМИ Сирии опровергают слухи о бегстве президента АсадаДо этого Ермак высказал отношение к перспективе переговоров с Россией Также на эту тему: Громкая встреча трех президентов в Париже с непонятным содержанием. Главное на Украине на утро 8 декабря
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новости, украина, сирия, сша, дональд трамп, башар асад, владимир зеленский, владимир путин, си цзиньпин, китай, кнр (китай), перемирие, переговоры, сво
Новости, Украина, Сирия, США, Дональд Трамп, Башар Асад, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Китай, КНР (Китай), перемирие, переговоры, СВО

Трамп обратился к Путину и призвал немедленно объявить перемирие и начать переговоры по Украине

11:32 08.12.2024 (обновлено: 13:08 08.12.2024)
 
Фото: Синьхуа
Фото: Синьхуа
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Башар Асад покинул Сирию и Владимир Зеленский мог бы добиться прекращения конфликта на территории своей страны. Об этом заявил избранный, но ещё не вступивший в должность президента США Дональд Трамп
В связи с событиями в Сирии избранный президент США высказался в соцсети Truth Social о перспективах урегулирования конфликта на территории Украины.
"Асад ушел. Он покинул свою страну. Россия под руководством Путина больше не заинтересована в его защите", - сообщил Трамп.
По его мнению, России изначально не было резона вмешиваться в сирийский конфликт. Теперь же, когда в Сирии победили противники президента, а сам он бежал из страны, отметил Трамп, открываются возможности для завершения другого конфликта – в Европе.
"Точно так же и Зеленский, и Украина хотели бы заключить сделку и прекратить безумие. Они уже потеряли 400 000 солдат, - заявил Трамп.
Рассказав о потерях украинской стороны, намного превосходящие те цифры, которые до этого сообщал Зеленский, избранный президент США указал на перспективу миротворческой роли КНР.
"Следует немедленно объявить перемирие и начать переговоры", - отметил Трамп.
Он указал на возможность Владимира Путина пойти на такой шаг.
"Если продолжить, это может перерасти в нечто гораздо большее и гораздо худшее. Я хорошо знаю Владимира. Сейчас его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!", - заявил избранный президент США.
Новости на эту тему: СМИ Сирии опровергают слухи о бегстве президента Асада
До этого Ермак высказал отношение к перспективе переговоров с Россией
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