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Трамп обратился к Путину и призвал немедленно объявить перемирие и начать переговоры по Украине

Трамп обратился к Путину и призвал немедленно объявить перемирие и начать переговоры по Украине - 08.12.2024 Украина.ру

Трамп обратился к Путину и призвал немедленно объявить перемирие и начать переговоры по Украине

Башар Асад покинул Сирию и Владимир Зеленский мог бы добиться прекращения конфликта на территории своей страны. Об этом заявил избранный, но ещё не вступивший в должность президента США Дональд Трамп

2024-12-08T11:32

2024-12-08T11:32

2024-12-08T13:08

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В связи с событиями в Сирии избранный президент США высказался в соцсети Truth Social о перспективах урегулирования конфликта на территории Украины."Асад ушел. Он покинул свою страну. Россия под руководством Путина больше не заинтересована в его защите", - сообщил Трамп.По его мнению, России изначально не было резона вмешиваться в сирийский конфликт. Теперь же, когда в Сирии победили противники президента, а сам он бежал из страны, отметил Трамп, открываются возможности для завершения другого конфликта – в Европе.Рассказав о потерях украинской стороны, намного превосходящие те цифры, которые до этого сообщал Зеленский, избранный президент США указал на перспективу миротворческой роли КНР."Следует немедленно объявить перемирие и начать переговоры", - отметил Трамп.Он указал на возможность Владимира Путина пойти на такой шаг."Если продолжить, это может перерасти в нечто гораздо большее и гораздо худшее. Я хорошо знаю Владимира. Сейчас его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!", - заявил избранный президент США.Новости на эту тему: СМИ Сирии опровергают слухи о бегстве президента АсадаДо этого Ермак высказал отношение к перспективе переговоров с Россией Также на эту тему: Громкая встреча трех президентов в Париже с непонятным содержанием. Главное на Украине на утро 8 декабря

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новости, украина, сирия, сша, дональд трамп, башар асад, владимир зеленский, владимир путин, си цзиньпин, китай, кнр (китай), перемирие, переговоры, сво