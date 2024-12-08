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Уотерс из Pink Floyd видит позитив в уходе Зеленского

Уотерс из Pink Floyd видит позитив в уходе Зеленского - 08.12.2024 Украина.ру

Уотерс из Pink Floyd видит позитив в уходе Зеленского

Владимир Зеленский не должен быть главой государства, его время ушло. Об этом РИА "Новости" заявил основатель музыкальной группы Pink Floyd Роджер Уотерс

2024-12-08T13:56

2024-12-08T13:56

2024-12-08T13:56

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Если бы жителям Украины позволили демократическим путём самостоятельно выбрать будущее страны, то это был бы хороший вариант, уверен Уотерс.Ранее музыкант называл Зеленского марионеткой США, который за последние два года уничтожил Украину.Также известно, что известные деятели культуры ранее по-разному высказывались о личности Зеленского, пришедшего в большую политику Украины из комик-группы. В Москве считают, что срок президентских полномочий Зеленского давно истёк, а сам он не самостоятелен в принятии решений и не способен выполнять условия договорённостей.Тем временем "Китай может помочь": Трамп призвал немедленно объявить перемирие и начать переговоры по УкраинеТакже сообщалось, что Офис президента Украины пытается отговорить экс-главкома ВСУ Залужного от участия в президентских выборах Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре Трамп вспомнил об Асаде и назвал потери ВСУ, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 8 декабря

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новости, украина, сша, москва, владимир зеленский, дональд трамп, постсоветское пространство, президентские выборы, политика