Офис президента Украины пытается отговорить экс-главкома ВСУ Залужного от участия в президентских выборах - 08.12.2024 Украина.ру
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Офис президента Украины пытается отговорить экс-главкома ВСУ Залужного от участия в президентских выборах
Офис президента Украины пытается отговорить экс-главкома ВСУ Залужного от участия в президентских выборах - 08.12.2024 Украина.ру
Офис президента Украины пытается отговорить экс-главкома ВСУ Залужного от участия в президентских выборах
Офис президента Украины пытается нейтрализовать политический капитал бывшего главкома украинской армии Валерия Залужного. Об этом сообщило издание "Страна" со ссылкой на свои источники, близкие к Владимиру Зеленскому.
2024-12-08T12:40
2024-12-08T12:40
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Бывший главком ВСУ Валерий Залужный ныне пребывает в должности украинского посла в Британии. Офис президента Украины ("Банковая") рассматривает его как потенциального конкурент на будущих президентских выборах, уверено издание."Одной из важных задач, которую пытается решить Банковая, является политическая нейтрализация Залужного — убедить его тем или иным способом не идти на выборы", — сказано в публикации.По информации редакции, Зеленский предложил Залужному вариант участия в президентских выборах лишь как выдвиженца от списка президентской партии "Слуга народа". Название партии взято от названия сериала, в котором комик Зеленский снялся в главной роли и стал ещё более известным.Издание также обратило внимание на контакты Залужного с нынешним главой офиса украинского президента - коллегой Зеленского по шоу-группе "Квартал 95" Андреем Ермаком. Недавно его сфотографировали в Лондоне сидящим рядом с Залужным на мероприятии влиятельного британского аналитического центра Chatham House.Ранее в Киеве решили не проводить очередные президентские выборы. Владимира Зеленского на Украине официально продолжают называть президентом. В России считают, что президентские полномочия Зеленского истекли и сам он недоговороспособен. Тем временем Зеленский пытается договориться с избранным президентом США о перспективах СВО. Подробности в обзоре Громкая встреча трех президентов в Париже с непонятным содержанием. Главное на Украине на утро 8 декабря
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новости, украина, британия, лондон, владимир зеленский, валерий залужный, андрей ермак, вооруженные силы украины, офис президента, слуга народа, президентские выборы
Новости, Украина, Британия, Лондон, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Андрей Ермак, Вооруженные силы Украины, Офис президента, Слуга народа, президентские выборы

Офис президента Украины пытается отговорить экс-главкома ВСУ Залужного от участия в президентских выборах

12:40 08.12.2024
 
Зеленский и Залужный
Зеленский и Залужный
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Офис президента Украины пытается нейтрализовать политический капитал бывшего главкома украинской армии Валерия Залужного. Об этом сообщило издание "Страна" со ссылкой на свои источники, близкие к Владимиру Зеленскому.
Бывший главком ВСУ Валерий Залужный ныне пребывает в должности украинского посла в Британии. Офис президента Украины ("Банковая") рассматривает его как потенциального конкурент на будущих президентских выборах, уверено издание.
"Одной из важных задач, которую пытается решить Банковая, является политическая нейтрализация Залужного — убедить его тем или иным способом не идти на выборы", — сказано в публикации.
По информации редакции, Зеленский предложил Залужному вариант участия в президентских выборах лишь как выдвиженца от списка президентской партии "Слуга народа". Название партии взято от названия сериала, в котором комик Зеленский снялся в главной роли и стал ещё более известным.
Издание также обратило внимание на контакты Залужного с нынешним главой офиса украинского президента - коллегой Зеленского по шоу-группе "Квартал 95" Андреем Ермаком. Недавно его сфотографировали в Лондоне сидящим рядом с Залужным на мероприятии влиятельного британского аналитического центра Chatham House.
Ранее в Киеве решили не проводить очередные президентские выборы. Владимира Зеленского на Украине официально продолжают называть президентом. В России считают, что президентские полномочия Зеленского истекли и сам он недоговороспособен.
Тем временем Зеленский пытается договориться с избранным президентом США о перспективах СВО. Подробности в обзоре Громкая встреча трех президентов в Париже с непонятным содержанием. Главное на Украине на утро 8 декабря
 
НовостиУкраинаБританияЛондонВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйАндрей ЕрмакВооруженные силы УкраиныОфис президентаСлуга народапрезидентские выборы
 
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