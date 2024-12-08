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Офис президента Украины пытается отговорить экс-главкома ВСУ Залужного от участия в президентских выборах

Офис президента Украины пытается отговорить экс-главкома ВСУ Залужного от участия в президентских выборах - 08.12.2024 Украина.ру

Офис президента Украины пытается отговорить экс-главкома ВСУ Залужного от участия в президентских выборах

Офис президента Украины пытается нейтрализовать политический капитал бывшего главкома украинской армии Валерия Залужного. Об этом сообщило издание "Страна" со ссылкой на свои источники, близкие к Владимиру Зеленскому.

2024-12-08T12:40

2024-12-08T12:40

2024-12-08T12:40

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Бывший главком ВСУ Валерий Залужный ныне пребывает в должности украинского посла в Британии. Офис президента Украины ("Банковая") рассматривает его как потенциального конкурент на будущих президентских выборах, уверено издание."Одной из важных задач, которую пытается решить Банковая, является политическая нейтрализация Залужного — убедить его тем или иным способом не идти на выборы", — сказано в публикации.По информации редакции, Зеленский предложил Залужному вариант участия в президентских выборах лишь как выдвиженца от списка президентской партии "Слуга народа". Название партии взято от названия сериала, в котором комик Зеленский снялся в главной роли и стал ещё более известным.Издание также обратило внимание на контакты Залужного с нынешним главой офиса украинского президента - коллегой Зеленского по шоу-группе "Квартал 95" Андреем Ермаком. Недавно его сфотографировали в Лондоне сидящим рядом с Залужным на мероприятии влиятельного британского аналитического центра Chatham House.Ранее в Киеве решили не проводить очередные президентские выборы. Владимира Зеленского на Украине официально продолжают называть президентом. В России считают, что президентские полномочия Зеленского истекли и сам он недоговороспособен. Тем временем Зеленский пытается договориться с избранным президентом США о перспективах СВО. Подробности в обзоре Громкая встреча трех президентов в Париже с непонятным содержанием. Главное на Украине на утро 8 декабря

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новости, украина, британия, лондон, владимир зеленский, валерий залужный, андрей ермак, вооруженные силы украины, офис президента, слуга народа, президентские выборы