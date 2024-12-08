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В США задумались о деэскалации конфликта с Россией из-за "Орешника"

В США задумались о деэскалации конфликта с Россией из-за "Орешника" - 08.12.2024 Украина.ру

В США задумались о деэскалации конфликта с Россией из-за "Орешника"

В США начался "кошмар" после того, как Россия применила новейший гиперзвуковой ракетный комплекс "Орешник и это стало поводом задуматься о перспективах СВО. Об этом сообщило своим читателям издание пишет National Interest.

2024-12-08T12:11

2024-12-08T12:11

2024-12-08T12:11

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"Обладание Россией "Орешником" меняет баланс сил, как на Украине, так и в более широкой международной системе. Единственная другая страна, которая приближается к гиперзвуковым возможностям России, — это хороший друг Москвы Китай", - сказано в публикации.В ней также отмечено, что это новое российское дальнобойное ядерное гиперзвуковое оружие практически невозможно остановить."Это связано с тем, что у Запада (или любой другой державы сегодня) нет надежной системы защиты от этого радикально нового оружия", - сообщило издание.Оно обратило внимание на контекст испытания "Орешника", применённого по днепропетровскому предприятию украинского ВПК.В публикации утверждается, что "Орешник" может охватить любую точку Европы, а также западное побережье США."Когда русские решат, что они больше не могут терпеть продолжающуюся эскалацию со стороны американцев и их союзников, и решат вместо этого запустить ядерный "Орешник" по европейским или американским целям, никакого предупреждения не последует", - констатировали в редакции популярного издания.Там также отметили, что обладание Россией "Орешником" меняет баланс сил - как на Украине, так и в более широкой международной системе. КНР приближается к обладанию таким оружием, а США не имеет ни его, ни средств защиты от него."Поскольку оборонно-промышленная база России, очевидно, работает лучше, чем у Соединенных Штатов, которые едва могут поддерживать объемы производства, необходимые для поддержания украинских войск, прибытие "Орешника" в качестве серьёзного игрока на поле боя означает, что никто на Западе не в безопасности", - заметило издание.В этой связи оно указало на перспективы конфликта США с Россией, вооружённой гораздо лучше и обладающей мощный производственным комплексом."Не имея возможности создать собственный арсенал гиперзвукового оружия, способного конкурировать с "Орешником", и не имея эффективной защиты от этих систем, любому здравомыслящему американскому лидеру сейчас самое время пойти на деэскалацию", - уверен автор публикации.Тем временем Пентагон объявил о военной помощи Киеву на $988 млн.Также в новостях: "Китай может помочь": Трамп призвал немедленно объявить перемирие и начать переговоры по Украине

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новости, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, впк, нато, пентагон, "орешник", ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная угроза, военная эскалация, эскалация, геополитика, сво, международные отношения, международная политика