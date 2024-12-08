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В США задумались о деэскалации конфликта с Россией из-за "Орешника"
В США задумались о деэскалации конфликта с Россией из-за "Орешника" - 08.12.2024 Украина.ру
В США задумались о деэскалации конфликта с Россией из-за "Орешника"
В США начался "кошмар" после того, как Россия применила новейший гиперзвуковой ракетный комплекс "Орешник и это стало поводом задуматься о перспективах СВО. Об этом сообщило своим читателям издание пишет National Interest.
2024-12-08T12:11
2024-12-08T12:11
2024-12-08T12:11
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"Обладание Россией "Орешником" меняет баланс сил, как на Украине, так и в более широкой международной системе. Единственная другая страна, которая приближается к гиперзвуковым возможностям России, — это хороший друг Москвы Китай", - сказано в публикации.В ней также отмечено, что это новое российское дальнобойное ядерное гиперзвуковое оружие практически невозможно остановить."Это связано с тем, что у Запада (или любой другой державы сегодня) нет надежной системы защиты от этого радикально нового оружия", - сообщило издание.Оно обратило внимание на контекст испытания "Орешника", применённого по днепропетровскому предприятию украинского ВПК.В публикации утверждается, что "Орешник" может охватить любую точку Европы, а также западное побережье США."Когда русские решат, что они больше не могут терпеть продолжающуюся эскалацию со стороны американцев и их союзников, и решат вместо этого запустить ядерный "Орешник" по европейским или американским целям, никакого предупреждения не последует", - констатировали в редакции популярного издания.Там также отметили, что обладание Россией "Орешником" меняет баланс сил - как на Украине, так и в более широкой международной системе. КНР приближается к обладанию таким оружием, а США не имеет ни его, ни средств защиты от него."Поскольку оборонно-промышленная база России, очевидно, работает лучше, чем у Соединенных Штатов, которые едва могут поддерживать объемы производства, необходимые для поддержания украинских войск, прибытие "Орешника" в качестве серьёзного игрока на поле боя означает, что никто на Западе не в безопасности", - заметило издание.В этой связи оно указало на перспективы конфликта США с Россией, вооружённой гораздо лучше и обладающей мощный производственным комплексом."Не имея возможности создать собственный арсенал гиперзвукового оружия, способного конкурировать с "Орешником", и не имея эффективной защиты от этих систем, любому здравомыслящему американскому лидеру сейчас самое время пойти на деэскалацию", - уверен автор публикации.Тем временем Пентагон объявил о военной помощи Киеву на $988 млн.Также в новостях: "Китай может помочь": Трамп призвал немедленно объявить перемирие и начать переговоры по Украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, впк, нато, пентагон, "орешник", ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная угроза, военная эскалация, эскалация, геополитика, сво, международные отношения, международная политика
Новости, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, ВПК, НАТО, Пентагон, "Орешник", Ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная угроза, военная эскалация, эскалация, геополитика, СВО, международные отношения, Международная политика
В США задумались о деэскалации конфликта с Россией из-за "Орешника"
В США начался "кошмар" после того, как Россия применила новейший гиперзвуковой ракетный комплекс "Орешник и это стало поводом задуматься о перспективах СВО. Об этом сообщило своим читателям издание пишет National Interest.
"Обладание Россией "Орешником" меняет баланс сил, как на Украине, так и в более широкой международной системе. Единственная другая страна, которая приближается к гиперзвуковым возможностям России, — это хороший друг Москвы Китай", - сказано в публикации.
В ней также отмечено, что это новое российское дальнобойное ядерное гиперзвуковое оружие практически невозможно остановить.
"Это связано с тем, что у Запада
(или любой другой державы сегодня) нет надежной системы защиты от этого радикально нового оружия", - сообщило издание.
Оно обратило внимание на контекст испытания "Орешника", применённого по днепропетровскому предприятию украинского ВПК
.
"Владимир Путин
показывал соперникам России, что русские готовы пойти на всё, вплоть до ядерной войны, чтобы сохранить свои позиции на Украине. Особенно после того, как НАТО
санкционировало значительную эскалацию против России, когда они позволили Украине запустить американские ракеты ATACMS и британские ракеты Storm Shadow по России", - сделало вывод издание.
В публикации
утверждается, что "Орешник" может охватить любую точку Европы
, а также западное побережье США.
"Когда русские решат, что они больше не могут терпеть продолжающуюся эскалацию со стороны американцев и их союзников, и решат вместо этого запустить ядерный "Орешник" по европейским или американским целям, никакого предупреждения не последует", - констатировали в редакции популярного издания.
Там также отметили, что обладание Россией "Орешником" меняет баланс сил - как на Украине, так и в более широкой международной системе. КНР
приближается к обладанию таким оружием, а США не имеет ни его, ни средств защиты от него.
"Поскольку оборонно-промышленная база России, очевидно, работает лучше, чем у Соединенных Штатов, которые едва могут поддерживать объемы производства, необходимые для поддержания украинских войск, прибытие "Орешника" в качестве серьёзного игрока на поле боя означает, что никто на Западе не в безопасности", - заметило издание.
В этой связи оно указало на перспективы конфликта США с Россией, вооружённой гораздо лучше и обладающей мощный производственным комплексом.
"Не имея возможности создать собственный арсенал гиперзвукового оружия, способного конкурировать с "Орешником", и не имея эффективной защиты от этих систем, любому здравомыслящему американскому лидеру сейчас самое время пойти на деэскалацию", - уверен автор публикации.