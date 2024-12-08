В США задумались о деэскалации конфликта с Россией из-за "Орешника" - 08.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241208/1059492443.html
В США задумались о деэскалации конфликта с Россией из-за "Орешника"
В США задумались о деэскалации конфликта с Россией из-за "Орешника" - 08.12.2024 Украина.ру
В США задумались о деэскалации конфликта с Россией из-за "Орешника"
В США начался "кошмар" после того, как Россия применила новейший гиперзвуковой ракетный комплекс "Орешник и это стало поводом задуматься о перспективах СВО. Об этом сообщило своим читателям издание пишет National Interest.
2024-12-08T12:11
2024-12-08T12:11
новости
россия
сша
украина
владимир путин
дональд трамп
впк
нато
пентагон
"орешник"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/06/1059473620_0:12:1104:634_1920x0_80_0_0_57c405458007a5368e057564ca7660cf.png
"Обладание Россией "Орешником" меняет баланс сил, как на Украине, так и в более широкой международной системе. Единственная другая страна, которая приближается к гиперзвуковым возможностям России, — это хороший друг Москвы Китай", - сказано в публикации.В ней также отмечено, что это новое российское дальнобойное ядерное гиперзвуковое оружие практически невозможно остановить."Это связано с тем, что у Запада (или любой другой державы сегодня) нет надежной системы защиты от этого радикально нового оружия", - сообщило издание.Оно обратило внимание на контекст испытания "Орешника", применённого по днепропетровскому предприятию украинского ВПК.В публикации утверждается, что "Орешник" может охватить любую точку Европы, а также западное побережье США."Когда русские решат, что они больше не могут терпеть продолжающуюся эскалацию со стороны американцев и их союзников, и решат вместо этого запустить ядерный "Орешник" по европейским или американским целям, никакого предупреждения не последует", - констатировали в редакции популярного издания.Там также отметили, что обладание Россией "Орешником" меняет баланс сил - как на Украине, так и в более широкой международной системе. КНР приближается к обладанию таким оружием, а США не имеет ни его, ни средств защиты от него."Поскольку оборонно-промышленная база России, очевидно, работает лучше, чем у Соединенных Штатов, которые едва могут поддерживать объемы производства, необходимые для поддержания украинских войск, прибытие "Орешника" в качестве серьёзного игрока на поле боя означает, что никто на Западе не в безопасности", - заметило издание.В этой связи оно указало на перспективы конфликта США с Россией, вооружённой гораздо лучше и обладающей мощный производственным комплексом."Не имея возможности создать собственный арсенал гиперзвукового оружия, способного конкурировать с "Орешником", и не имея эффективной защиты от этих систем, любому здравомыслящему американскому лидеру сейчас самое время пойти на деэскалацию", - уверен автор публикации.Тем временем Пентагон объявил о военной помощи Киеву на $988 млн.Также в новостях: "Китай может помочь": Трамп призвал немедленно объявить перемирие и начать переговоры по Украине
россия
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/06/1059473620_187:0:1032:634_1920x0_80_0_0_4fdf5385d007bc7bec593a32426b3341.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, впк, нато, пентагон, "орешник", ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная угроза, военная эскалация, эскалация, геополитика, сво, международные отношения, международная политика
Новости, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, ВПК, НАТО, Пентагон, "Орешник", Ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная угроза, военная эскалация, эскалация, геополитика, СВО, международные отношения, Международная политика

В США задумались о деэскалации конфликта с Россией из-за "Орешника"

12:11 08.12.2024
 
© Freepik.comОрешник
Орешник
© Freepik.com
Читать в
ДзенTelegram
В США начался "кошмар" после того, как Россия применила новейший гиперзвуковой ракетный комплекс "Орешник и это стало поводом задуматься о перспективах СВО. Об этом сообщило своим читателям издание пишет National Interest.
"Обладание Россией "Орешником" меняет баланс сил, как на Украине, так и в более широкой международной системе. Единственная другая страна, которая приближается к гиперзвуковым возможностям России, — это хороший друг Москвы Китай", - сказано в публикации.
В ней также отмечено, что это новое российское дальнобойное ядерное гиперзвуковое оружие практически невозможно остановить.
"Это связано с тем, что у Запада (или любой другой державы сегодня) нет надежной системы защиты от этого радикально нового оружия", - сообщило издание.
Оно обратило внимание на контекст испытания "Орешника", применённого по днепропетровскому предприятию украинского ВПК.
"Владимир Путин показывал соперникам России, что русские готовы пойти на всё, вплоть до ядерной войны, чтобы сохранить свои позиции на Украине. Особенно после того, как НАТО санкционировало значительную эскалацию против России, когда они позволили Украине запустить американские ракеты ATACMS и британские ракеты Storm Shadow по России", - сделало вывод издание.
В публикации утверждается, что "Орешник" может охватить любую точку Европы, а также западное побережье США.
"Когда русские решат, что они больше не могут терпеть продолжающуюся эскалацию со стороны американцев и их союзников, и решат вместо этого запустить ядерный "Орешник" по европейским или американским целям, никакого предупреждения не последует", - констатировали в редакции популярного издания.
Там также отметили, что обладание Россией "Орешником" меняет баланс сил - как на Украине, так и в более широкой международной системе. КНР приближается к обладанию таким оружием, а США не имеет ни его, ни средств защиты от него.
"Поскольку оборонно-промышленная база России, очевидно, работает лучше, чем у Соединенных Штатов, которые едва могут поддерживать объемы производства, необходимые для поддержания украинских войск, прибытие "Орешника" в качестве серьёзного игрока на поле боя означает, что никто на Западе не в безопасности", - заметило издание.
В этой связи оно указало на перспективы конфликта США с Россией, вооружённой гораздо лучше и обладающей мощный производственным комплексом.
"Не имея возможности создать собственный арсенал гиперзвукового оружия, способного конкурировать с "Орешником", и не имея эффективной защиты от этих систем, любому здравомыслящему американскому лидеру сейчас самое время пойти на деэскалацию", - уверен автор публикации.
Тем временем Пентагон объявил о военной помощи Киеву на $988 млн.
Также в новостях: "Китай может помочь": Трамп призвал немедленно объявить перемирие и начать переговоры по Украине
 
НовостиРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампВПКНАТОПентагон"Орешник"Ядерное оружиеядерная безопасностьядерная угрозавоенная эскалацияэскалациягеополитикаСВОмеждународные отношенияМеждународная политика
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:56Уотерс из Pink Floyd видит позитив в уходе Зеленского
13:39Администрация Байдена разрешила контактировать с Россией только главе Пентагона
13:18Какая авантюра ВСУ привела к обвалу фронта: о разделе Украины, террористах и новом плане США – Ераносян
13:14Самолёт с президентом Сирии до сих пор не найден, предположительно Асад погиб
13:00Трамп вспомнил об Асаде и назвал потери ВСУ, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 8 декабря
12:57На Западе рассмотрели пользу от краткой встречи Трампа с Зеленским в Париже
12:40Офис президента Украины пытается отговорить экс-главкома ВСУ Залужного от участия в президентских выборах
12:11В США задумались о деэскалации конфликта с Россией из-за "Орешника"
12:00"Вокруг Булгакова": Булгаков и "12 стульев"
11:32Трамп обратился к Путину и призвал немедленно объявить перемирие и начать переговоры по Украине
11:14Новое торговое соглашение с Южной Америкой грозит расколом ЕС - Daily Express
10:49Зурабишвили обсудила парламентские выборы в Грузии с Трампом и Макроном
10:29Пентагон объявил о военной помощи Киеву на $988 млн.
10:04Громкая встреча трех президентов в Париже с непонятным содержанием. Главное на Украине на утро 8 декабря
10:03Глава СК РФ рассказал об огромной взятке зампреду правительства Хабаровского края Никонову
09:49ПВО России уничтожили 46 украинских БПЛА
09:42Западная Украина за минувшую неделю: Увольнение начальника военной академии Львове и рейтинг ёлок
09:27СМИ Сирии опровергают слухи о бегстве президента Асада
08:20Яна Амелина о протестах в Грузии: Разгоны митингов только подзадоривают оппозицию
08:10Золотой шанс: Фитин рассказал, почему террористы в Сирии решились именно сейчас
Лента новостейМолния