https://ukraina.ru/20241203/1059348581.html

Когда останется "ноль украинцев", сколько платит Зеленский за "дружбу" актерам из Голливуда? Цифры недели

Когда останется "ноль украинцев", сколько платит Зеленский за "дружбу" актерам из Голливуда? Цифры недели - 03.12.2024 Украина.ру

Когда останется "ноль украинцев", сколько платит Зеленский за "дружбу" актерам из Голливуда? Цифры недели

О чем говорили, какие цифры и факты обсуждали на прошедшей неделе политики, блогеры и журналисты?

2024-12-03T05:11

2024-12-03T05:11

2024-12-03T05:11

украина

польша

германия

владимир зеленский

ольга богомолец

шон пенн

офис президента

рада

советская власть

эксклюзив

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Мы с вами узнаем, кого из граждан Украины называют "антилюди" и сколько их, этих "антилюдей"?И через сколько лет на земле останется "ноль украинцев".За что Зеленский заплатил миллион долларов голливудскому актёру?И другие интересные цифры и факты.150 тысяч "антилюдей"Псевдожурналист, признанный в РФ иноагентом Айдер Муждабаев назвал тех граждан Украины, кто возвращается на территории России - "антилюди"."Они возвращаются в свои дома и берут российские паспорта!" Ужасается Муждабаев."В Мариуполь вернулся каждый третий" , - лицо "журналиста" перекошено от ненавистиЭто "зрадныкы", у которых нет "украинства".Он призывает лишать их гражданства. Ну хоть не расстрелять, и на том спасибо."Антилюди". Это надо же придумать такое. Это тот же процесс, который начался в 2014 году на Украине, вместе с Майданом, и даже гораздо раньше.Все, кто не согласен с мнением Майдана (т. е. Госдепа США), кто не хочет жить в "отдемократизированной" Украине - это были "ватники, колорады", а вот теперь уже "антилюди".Какой там единый народ. Какая "едына Украина". Ненависть к своим же согражданам зашкаливает.150 тысяч - это только те, кто в 2022 году выехал на территорию Украины, а теперь решил вернуться назад.Понятно, что через линию фронта это сделать невозможно. Значит, эти 150 тысяч человек ехали сложным кружным путём.Например, на Западную Украину, потом в Польшу, потом в Белоруссию, в Москву и только потом - в Херсонскую и Запорожскую область. Если бы путь был легче, вернулось бы гораздо больше.Миллионы людей выехали в Россию, и теперь кто-то из них тоже вернулся домой. Но они уже давно записаны в "зрадныкы", и о них даже не вспоминают.А вот эти 150 тысяч прямо потрясли украинское общество.Цифру озвучил один из бывших чиновников Мариуполя.Начался скандал. Верещала Ирина Верещук, заместитель руководителя Офиса президента. Кричала про "предателей" депутат Марьяна Безуглая. Прямо нож в сердце им эти 150 тысяч "отщепенцев".Значит, сбежали назад, к "оркам" из "украинского рая"? Вычеркиваем их из людей!18 лет - возможный срок призыва на войнуА власти Украины активно занимаются уничтожением собственной нации.Уже и депутаты, и политологи прогнозируют: очень быстро, молниеносно снизят призывной возраст на Украине сразу до 18-21 года.Если получат кредит на войну в 50 миллиардов. То есть, грубо говоря, продадут своих детей, только еще входящих в производственный возраст, когда они уже могли бы стать полезными для общества и страны, за доллары, которые нужны Зеленскому, чтобы их убивали, то есть детей...Поэтому с Украины бегут родители с детьми 15-18 лет. Пока еще это можно сделать законно и бесплатно.Кстати, ещё из Германии миллионы украинцев решили не возвращаться на Украину. 60 процентов невозвращенцев в ГерманииБольшинство украинских беженцев передумали возвращаться домой из Германии, заявил президент государственного ведомства по делам беженцев ФРГ Марк Зайберт.В Германии таких невозвращенцев - около 60 процентов.При этом, что иртересно, они не вернутся при любых обстоятельствах. Даже если (несбыточная мечта Зеленского) Украина победит. Просто они уже не верят ни в победу Украины, нив то, что на бывшей Родине им будет хорошо. Это - убийственный факт для украинской власти, которая предпочитает его не замечать.Ни одного! За 180 летЧерез 180 лет на земле не останется ни одного представителя "титульной" украинской нации.Так считает врач и бывший депутат Рады Ольга БогомолецИ это БЕЗ эмиграции и военных потерь. Просто уменьшается рождаемость и увеличивается смертность. Молодых все меньше, пожилых всё больше. И эта тенденция началась в 1991 году."Если всё будет двигаться по такой модели то не считая цифры потерь на войне и эмиграции, украинская нация обнулится через 180 лет. Останется 0 украинцев.""Кто-то будет жить на этих территориях, но это будут уже не украинцы", - говорит Ольга Богомолец.Но всё произойдёт ещё быстрее и ещё интереснее.Дело в том, что с той же скоростью, с которой "записывались в украинцы" все, кто надел вышиванки во время первого и особенно второго Майданов, с такой же скоростью будут "выписываться из украинцев", как только "быть украинцем" станет невыгодно.Поэтому учёных ждут совсем другие результаты: "обнулится" нация намного быстрее.60 процентовНу а пока выяснилось, по сообщению английской "Таймс", что 60 процентов украинцев - против участия Владимира Зеленского в выборах президента.Вот это поворот!Как они получили эти результаты, как проводился опрос? Это неизвестно.Зеленскому прямым текстом говорят: пора уходить. Якобы за него собираются голосовать только 16 процентов. 27 процентов - за Залужного.Вряд ли это объективные цифры, просто потому, что сейчас никаких честных цифр в соцопросах не может быть - идёт война.Но Зеленскому поступает прямое и явное указание: "вам пора сваливать из страны и власти", это очевидно. Если он не поймёт очевидных намеков, начнется публикация компромата. Ждём!102 годаСтолько лет существовало в Киеве издательство "Наукова думка". В этом году оно закрывается.Несложно посчитать, что издательство появилось в Киеве с приходом Советской власти. Вместе с уходом СССР исчезла из Украины и наука, и научная мысль.Но сильна была инерция прочных государственных институтов, построенных на этой территории при СССР. Продержались ещё 34 года! Последние лет, наверное, 20 - в условиях полного отсутствия науки.Прощай, "наукова думка". В аграрной супердержаве никакая "думка" не нужна.50 процентов - своровалиА тем временем наступает время удивительных разоблачений.Министр труда Польши (бывший, конечно) заявил:С начала войны на Украине было разворовано от 30 до 50 процентов всей западной помощи.Удивительно, честно говоря, что не больше. Цифра явно заниженная.А еще удивительно, что вдруг "проснулась Польша", которая считала себя "адвокатом Украины в Европе". И вот этот "адвокат" на голубом глазу уверяет, что на Украине оказывается (!) воруют зарубежную помощь. Что ж такое с "адвокатом"? Странное прозрение можно объяснить только одним - "адвокат" почувствовал, что Украину уже списали более старшие коллеги за океаном. Надо и "адвокату" отбелиться и сделать вид, что он не знал, но прозрел!Кипр, Польша, футбол и Красная армияНеожиданный скандал возник во время футбольного матча между кипрской и польской командами.Во время матча между кипрским клубом "Омония" и польской "Легией" кипрские болельщики вывесили баннер:"17.01.1945 Красная армия освободила Варшаву".Поляки обиделись и будут обращаться в УЕФА."Скандальное поведение фанатов кипрского клуба. Мы требуем жёсткого ответа".Интересно, а что не так?Висло-Одерская наступательная операция Красной армии, январь 1945 года, освобождение Варшавы. Чем поляки недовольны?Загадка: кто же их освободил?Видимо, они хотят сделать вид, что освободили сами себя.В следующий раз надо посоветовать кипрским болельщикам посчитать, через сколько дней после нападения Гитлера сбежало доблестное польское правительство. И сколько дней сопротивлялись поляки немецкой армии.А тем временем в "польском городе Львове", который мечтает вернуть себе Польша, царит некоторое уныние.50 ресторанов закрылись во ЛьвовеПричина: закон об ужесточении мобилизации и массовый отъезд переселенцев.Владельцы ресторанов утверждают, что 70 процентов постоянных посетителей исчезли.Еще 50 ресторанов готовятся к закрытию.Неужели во Львове работало столько ресторанов? Нет, конечно. Имеются в виду, скорее всего, любые точки общепита. Кофейни, пивные, рюмочные, пабы, кафе. Но тенденция ясная и понятная. Львов превращается в ту провинцию, которой долгие годы и был. Ту, самую, которую подняли, кстати, в свое время туристы из России. Когда-то Россия, вернее состоятельные граждане России (например, бывший владелец Альфа-банка Фридман, уроженец как и Явлинский Львова) проводили тут летом джазовые фестивали, на которые собирались самые известные джаз-музыканты со всего мира. Львов от этого богател. А потом именно уроженцы Львова стали проявлять яростную русофобию. И вот результат - из мировой столицы джаза Львов на наших глазах захолустную провинцию, которой был когда-то в "просвещённой Европе".Зато все хорошо у тех, кто на Украине наживается.Один миллион (1 000000) долларов США за "дружбу"Столько получил голливудский актер Шон Пенн за то, что по условиям контракта, заключённого с ним от имени администрации президента Украины, изображал друга Владимира Зеленского.Приезжал в Киев, обнимался. Жал руку, дал Зеленскому подержать статуэтку Оскара.Бывший муж Мадонны согласился на этот визит. А многие отказались, соглашались только за сумму в два раза больше. Но Шон Пенн уже не имеет прошлой популярности. Поэтому, видимо, согласился.Интересно, сколько получила Анджелина Джоли за визит во Львов?Не прошло и три года, а Цукеберг уже за Трампа!А Марк Цукерберг с радостью посетил Мар-о-Лаго и поцеловал кольцо Босса."Хочу, - сказал Цукерберг, - хочу поддержать национальное возрождение Америки под руководством нашего нового президента. "Напомнили ли Марку о том, как в 2021 году он заблокировал все аккаунты Трампа? Наверное, нет. Не забыли, конечно. Но допустили к встрече.До следующих выборов я весь ваш, сказал этим визитом Цукерберг.Мы все понимаем, - подумали в Мар-о-Лаго.Наверняка временный союз был скреплен внушительным чеком или другими гарантиями от провинившегося Марка. На еще три года, до следующих выборов.91 процент убытков автопромаРекордные убытки подсчитывает немецкий автопром.Ауди - прибыль снизилась на 91 процент.БМВ - ниже на 84 процента.Фольксваген - прибыль ниже на 64 процента.Мерседес - ниже на 54 процента.А британские СМИ раскрывают леденящие подробности: что шокировало британскую армию?"15! Мы в шоке!"Британские военнослужащие: "мы шокированы""Для многих пребываниях в таких условиях стало потрясением", - заявил майор Дэвид Мортимер журналу "ЮК Дефенс".Причина? Мороз минус 15⁰ на учениях в Финляндии.Так вам, ребята, надо в Сибирь, там это считается вполне щадящей температурой. В Якутии на полюсе холода - минус 75. Впрочем, если англичане начнут активно участвовать в украинской кампании, к чему из призывает и свое неразумное руководство, и руководители ЕС, то со временем вполне могут отведать настоящих (а не игрушечных финских) морозов. В колониях общего режима, конечно.

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Елена Мурзина

украина, польша, германия, владимир зеленский, ольга богомолец, шон пенн, офис президента, рада, советская власть, эксклюзив