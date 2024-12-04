https://ukraina.ru/20241204/1059395037.html

Прячет концы коррупционных схем и интригует против Зеленского. Чем занимается украинская элита

Прячет концы коррупционных схем и интригует против Зеленского. Чем занимается украинская элита - 04.12.2024 Украина.ру

Прячет концы коррупционных схем и интригует против Зеленского. Чем занимается украинская элита

На текущей неделе представители украинской элиты заметно активизировали внутренние интриги против Зеленского в ожидании смены власти. Параллельно они пытаются спрятать в воду концы своих коррупционных схем, которые разрослись в период военного конфликта, как спрут, опутав всю систему государственного управления.

2024-12-04T05:40

2024-12-04T05:40

2024-12-04T05:40

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минобороны

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Группа украинских депутатов на днях внесла в Раду законопроект №10242, который сделает незаконным обличение чиновников в коррупции. Формально он усиливает ответственность за разглашение информации, которой "может воспользоваться противник", но к таковой он относит информацию о доходах и приобретениях чиновников.Как пишет журналист издания "Украинская правда" Михаил Ткач, после принятия законопроекта человек, который по базе пробьет очередного должностного владельца нового элитного автомобиля, получит обвинение в тяжелом преступлении, 8 лет тюрьмы, и не получит защиты как обличитель коррупции. По мнению журналиста, этот законопроект станет инструментом для манипуляций должностных лиц и всех тех, кто пытался избежать наказания, если их уличили в коррупции и злоупотреблении властью.Год назад, как сообщала гавред "Зеркала недели" Юлия Мостовая, Зеленский после очередного журналистского расследования о коррупционных закупках в Минобороны, просил журналистов "временно не поднимать тему коррупции". Теперь же власти решили наказывать длительными сроками за подобные расследования.Бывший депутат Игорь Мосийчук* утверждает, что Украину превращают в рай для мародеров. "После принятия закона об освобождении коррупционеров от тюрьмы путём заключения соглашения со следствием, законодатели решили не останавливаться и хотят отправлять за решетку на 8 лет именно тех, кто разоблачает коррупцию", - негодует Мосийчук.Обвинения в коррупции на оборонных заказах последнее время возникают почти ежедневно. Некачественные мины, которые производит Украина, убивают своих же. Фортификационные сооружения делают из бетона, который крошится при нажатии пальцем. На миллионы долларов была завышена сумма при закупке униформы для ВСУ.Именно этот поток публикаций и попытаются сократить с помощью нового законопроекта и усиления репрессий со стороны СБУ.Отчасти поток публикаций о коррупционных схемах вызван сменой администрации США и попытками украинских политиков выслужиться перед избранным президентом Дональдом Трампом. "Сейчас все начали дружно интриговать против Зели, искать выходы на близкое окружение Трампа. Коломойский, например, установил контакт с Борисом Эпштейном (соратник Трампа). Создаются альянсы, планируются медиа-кампании и политические проекты. Чуют, что скоро грядет смена власти", - пишет украинское издание "Страна". Критику Зеленского заметно усилили Юлия Тимошенко, СМИ экс-президента Петра Порошенко, а также депутаты близкие к опальному олигарху Игорю Коломойскому.Нардеп Александр Дубинский в ежедневном режиме клеймит из СИЗО режим Зеленского, который он называет диктатурой в центре Европы, обвиняя Киев в масштабном воровстве на военных заказах, что является, по его мнению, основной причиной нежелания мирного урегулирования.Украинский политолог Руслан Бортник говорит, что украинская оппозиция чувствует определенную растерянность украинской власти, возникшую с избранием американским президентом Дональда Трампа. И это якобы вселяет надежду в тех, кто хочет сменить Зеленского.Еще один украинский политолог, Кость Бондаренко, отмечает, что зашатавшуюся власть Зеленского будут всячески подталкивать в пропасть. "Нынешняя команда власти сейчас выглядит ситуативно ослабленной из-за пересменки в Вашингтоне. А, как говорит не лучшая политическая традиция, падающего - толкни. Расчет на то, что если создать нездоровый ажиотаж вокруг Зеленского, и новая администрация обратит на него внимание, то поможет сменить власть в Украине", - говорит политолог.У Зеленского, впрочем, не собираются сдавать власть своим политическим конкурентам и пытаются заранее подкупить избирателей раздачей так называемой "вовиной тысячи" - 1000 гривен, которые на определенных условиях могут получить украинцы, оставшиеся в стране. Получение этой тысячи гривен откроет государству доступ к данным человека и его местоположению.Однако замглавы налогового комитета Ольга Василевская-Смаглюк из партии "Слуга народа" рассказывает, что тысячу выдают не просто так, а чтобы на эту приманку поймать уклонистов. По ее словам, в стране осталось около миллиона мужчин, которые где-то скрываются, заграницу не уехали, не являются инвалидами и не забронированы от мобилизации. Их, говорит депутат, и пытаются "стимулировать", чтобы зарегистрироваться на получение этой тысячи гривен.Беглый депутат Артем Дмитрук напоминает, что при регистрации мужчин на получение тысячи гривен им может прийти штраф на 17 000 гривен за то, что они не обновили данные в ТЦК (военкомате). Пока что известно, что заявки подали 3,2 миллиона человек, но преимущественно это пенсионеры. Однако Дмитрук полагает, что реальная цифра намного меньше. По его мнению, это очередная коррупционная схема власти – средства будут "получать" мертвые души. В результате этой аферы на 10 миллионах украинцев, которые якобы получили 1000, Зеленский сможет украсть 250 млн долларов.*признан в РФ террористом и экстремистом.

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эксклюзив, украина, сша, европа, владимир зеленский, дональд трамп, игорь мосийчук, рада, минобороны, вооруженные силы украины