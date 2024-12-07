Биржа мирных переговоров: Трамп пытается прощупать тот минимум, на который согласна Россия - 07.12.2024 Украина.ру
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Биржа мирных переговоров: Трамп пытается прощупать тот минимум, на который согласна Россия
Биржа мирных переговоров: Трамп пытается прощупать тот минимум, на который согласна Россия - 07.12.2024 Украина.ру
Биржа мирных переговоров: Трамп пытается прощупать тот минимум, на который согласна Россия
На Западе хотят знать наверняка минимальную планку, на которую согласится Россия, чтобы быть главными драйверами ситуации. Тем временем Зеленский заранее готовится согласиться на предлагаемые условия
2024-12-07T10:30
2024-12-07T10:30
новости
россия
украина
запад
владимир зеленский
дональд трамп
нато
переговоры
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Рассуждая на тему заявлений Зеленского по поводу его готовности вести мирные переговоры с Россией с отказом от потерянных территорий на условиях вступления в НАТО, эксперт отметил, что глава киевского режима ждет, когда в Вашингтоне выдвинут официальный план. По словам Брутера, Зеленский предполагает, что этот план будет именно таким, поэтому заранее форматируется под него.Ранее в интервью изданию Украина.ру старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ и ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов также прокомментировал заявления Зеленского."Он уже сейчас говорит, что у Украины нет сил продолжать боевые действия против России. Ситуация на фронте тоже говорит, что у нас есть преимущество, на которое никак не повлияло решение США разрешить дальнобойные удары. Украинский кризис закончится точно. И тут многое будет зависеть от того, какую политику будет вести Трамп. А он сейчас намекает, что попытается погасить этот конфликт с позиции силы", — подробно объяснил Пятибратов.Подробнее об этом — в интервью Иван Пятибратов: США прошляпили Россию, Китай и КНДР, поэтому готовятся сбросить пару ядерных бомбНа прошлой неделе Зеленский заявил, что украинские власти готовы прекратить вооруженный конфликт, если оставшиеся под их контролем территории станут частью НАТО. Зеленский заговорил о мире и захотел спрятаться под зонтик НАТОНа следующий день глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высказался о словах главы киевского режима. "Зеленский временно отказывается от определенных территорий, но просит, чтобы остальная часть Украины находилась под защитой НАТО. Таким образом он глобализирует конфликт и втягивает нас [Запад] в Третью мировую войну", — отметил Филиппо.Политик добавил, что к предложению Зеленского нужно относится с осторожностью, так как оно — "грязная ловушка".Полный текст интервью — Владимир Брутер о переговорах России и Запада: Лучше что-то сдать в Сирии, чтобы победить на Украине
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новости, россия, украина, запад, владимир зеленский, дональд трамп, нато, переговоры, детали
Новости, Россия, Украина, Запад, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО, переговоры, детали

Биржа мирных переговоров: Трамп пытается прощупать тот минимум, на который согласна Россия

10:30 07.12.2024
 
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
- РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
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На Западе хотят знать наверняка минимальную планку, на которую согласится Россия, чтобы быть главными драйверами ситуации. Тем временем Зеленский заранее готовится согласиться на предлагаемые условия
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Рассуждая на тему заявлений Зеленского по поводу его готовности вести мирные переговоры с Россией с отказом от потерянных территорий на условиях вступления в НАТО, эксперт отметил, что глава киевского режима ждет, когда в Вашингтоне выдвинут официальный план. По словам Брутера, Зеленский предполагает, что этот план будет именно таким, поэтому заранее форматируется под него.

"Трамп понимает, что согласия на этот план не будет, поэтому хочет узнать, на какие условия Россия пойдет, чтобы подумать, будет ли он на них согласен. Для него очень важно, чтобы именно Россия согласилась на его условия, а не он на требования России. Вокруг этого и идет возня. Что касается Зеленского, то его поставят перед фактом", — добавил эксперт.

Ранее в интервью изданию Украина.ру старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ и ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов также прокомментировал заявления Зеленского.
"Он уже сейчас говорит, что у Украины нет сил продолжать боевые действия против России. Ситуация на фронте тоже говорит, что у нас есть преимущество, на которое никак не повлияло решение США разрешить дальнобойные удары. Украинский кризис закончится точно. И тут многое будет зависеть от того, какую политику будет вести Трамп. А он сейчас намекает, что попытается погасить этот конфликт с позиции силы", — подробно объяснил Пятибратов.
Подробнее об этом — в интервью Иван Пятибратов: США прошляпили Россию, Китай и КНДР, поэтому готовятся сбросить пару ядерных бомб
На прошлой неделе Зеленский заявил, что украинские власти готовы прекратить вооруженный конфликт, если оставшиеся под их контролем территории станут частью НАТО.
Зеленский заговорил о мире и захотел спрятаться под зонтик НАТО
На следующий день глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высказался о словах главы киевского режима.
"Зеленский временно отказывается от определенных территорий, но просит, чтобы остальная часть Украины находилась под защитой НАТО. Таким образом он глобализирует конфликт и втягивает нас [Запад] в Третью мировую войну", — отметил Филиппо.
Политик добавил, что к предложению Зеленского нужно относится с осторожностью, так как оно — "грязная ловушка".
Зеленский
30 ноября, 14:53
"Грязная ловушка" от Зеленского: Филиппо рассказал про цели "натовского зонтика" для УкраиныРазговоры Владимира Зеленского о возможном отказе от территорий и о "натовском зонтике" над Украиной преследуют только одну цель: втянуть НАТО в украинский конфликт. Об этом 30 ноября в соцсети Х написал глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо
Полный текст интервью — Владимир Брутер о переговорах России и Запада: Лучше что-то сдать в Сирии, чтобы победить на Украине
 
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