https://ukraina.ru/20250110/1060160308.html

Убийство Зеленского, крах доллара или распад ЕС: эксперт о том, почему в 2025 году может закончится война

Убийство Зеленского, крах доллара или распад ЕС: эксперт о том, почему в 2025 году может закончится война - 10.01.2025 Украина.ру

Убийство Зеленского, крах доллара или распад ЕС: эксперт о том, почему в 2025 году может закончится война

Пока позиции сторон таковы, что садится за стол переговоров по Украине бессмысленно. Поэтому должно произойти нечто такое, что полностью изменит ситуацию. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк Артем Драбкин - директор фонда "Я помню" и специалист по битве за Ржев, с которой часто сравнивают позиционные бои в СВО

2025-01-10T06:15

2025-01-10T06:15

2025-01-10T06:15

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Эксперт уверен, что в 2025 году закончится война на Украине. Но это произойдет не в результате переговоров. Точнее, возможно переговоры и будут, но не с нынешними игроками, добавил он.Пока же позиции сторон таковы, что садится за стол переговоров бессмысленно. Россия говорит: "Дайте нам новые регионы", Украина говорит: "Выводите войска хотя бы на линию до февраля 2022 года", констатировал историк."Поэтому должно произойти нечто такое, что полностью изменит ситуацию. Дай бог, чтобы это что-то не коснулось нас всех. А так война точно закончится", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Артема Драбкина: Если Россия не уничтожит ВСУ в боях за Покровск, ей придется надеяться на крах доллара на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале "Михаил Поликарпов: Если Россия к маю выбьет ВСУ из Павлограда, ей точно не понадобится мобилизация" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250109/1060158868.html

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новости, украина, россия, владимир зеленский, ес, война, сво, израиль, иран, доллар, спецоперация, детали, евросоюз, регионы, переговоры