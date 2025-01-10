Убийство Зеленского, крах доллара или распад ЕС: эксперт о том, почему в 2025 году может закончится война - 10.01.2025 Украина.ру
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Убийство Зеленского, крах доллара или распад ЕС: эксперт о том, почему в 2025 году может закончится война
Убийство Зеленского, крах доллара или распад ЕС: эксперт о том, почему в 2025 году может закончится война - 10.01.2025 Украина.ру
Убийство Зеленского, крах доллара или распад ЕС: эксперт о том, почему в 2025 году может закончится война
Пока позиции сторон таковы, что садится за стол переговоров по Украине бессмысленно. Поэтому должно произойти нечто такое, что полностью изменит ситуацию. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк Артем Драбкин - директор фонда "Я помню" и специалист по битве за Ржев, с которой часто сравнивают позиционные бои в СВО
2025-01-10T06:15
2025-01-10T06:15
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Эксперт уверен, что в 2025 году закончится война на Украине. Но это произойдет не в результате переговоров. Точнее, возможно переговоры и будут, но не с нынешними игроками, добавил он.Пока же позиции сторон таковы, что садится за стол переговоров бессмысленно. Россия говорит: "Дайте нам новые регионы", Украина говорит: "Выводите войска хотя бы на линию до февраля 2022 года", констатировал историк."Поэтому должно произойти нечто такое, что полностью изменит ситуацию. Дай бог, чтобы это что-то не коснулось нас всех. А так война точно закончится", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Артема Драбкина: Если Россия не уничтожит ВСУ в боях за Покровск, ей придется надеяться на крах доллара на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале "Михаил Поликарпов: Если Россия к маю выбьет ВСУ из Павлограда, ей точно не понадобится мобилизация" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, владимир зеленский, ес, война, сво, израиль, иран, доллар, спецоперация, детали, евросоюз, регионы, переговоры
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, ЕС, война, СВО, Израиль, Иран, доллар, Спецоперация, детали, Евросоюз, регионы, переговоры

Убийство Зеленского, крах доллара или распад ЕС: эксперт о том, почему в 2025 году может закончится война

06:15 10.01.2025
 
© president.gov.uaЗеленский Харьковская область ВСУ
Зеленский Харьковская область ВСУ
© president.gov.ua
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Пока позиции сторон таковы, что садится за стол переговоров по Украине бессмысленно. Поэтому должно произойти нечто такое, что полностью изменит ситуацию. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк Артем Драбкин - директор фонда "Я помню" и специалист по битве за Ржев, с которой часто сравнивают позиционные бои в СВО
Эксперт уверен, что в 2025 году закончится война на Украине. Но это произойдет не в результате переговоров. Точнее, возможно переговоры и будут, но не с нынешними игроками, добавил он.
"Я ожидаю какое-то важное геополитическое событие (Израиль врежет ядерной бомбой по Ирану, доллар рухнет, Евросоюз распадется, Зеленского убьют), которое поменяет расклад сил коренным образом", — подчеркнул Драбкин.
Пока же позиции сторон таковы, что садится за стол переговоров бессмысленно. Россия говорит: "Дайте нам новые регионы", Украина говорит: "Выводите войска хотя бы на линию до февраля 2022 года", констатировал историк.
"Поэтому должно произойти нечто такое, что полностью изменит ситуацию. Дай бог, чтобы это что-то не коснулось нас всех. А так война точно закончится", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Артема Драбкина: Если Россия не уничтожит ВСУ в боях за Покровск, ей придется надеяться на крах доллара на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в материале "Михаил Поликарпов: Если Россия к маю выбьет ВСУ из Павлограда, ей точно не понадобится мобилизация" на сайте Украина.ру.
Александр Казаков интервью
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Александр Казаков: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня То, что Запад заставил Россию воевать на Украине – это его стратегическая ошибка. Мы теперь станем его могильщиком, считает Александр Казаков - политолог, советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме и советник первого главы ДНР Александра Захарченко
 
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