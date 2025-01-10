Убийство Зеленского, крах доллара или распад ЕС: эксперт о том, почему в 2025 году может закончится война
Пока позиции сторон таковы, что садится за стол переговоров по Украине бессмысленно. Поэтому должно произойти нечто такое, что полностью изменит ситуацию. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк Артем Драбкин - директор фонда "Я помню" и специалист по битве за Ржев, с которой часто сравнивают позиционные бои в СВО
Эксперт уверен, что в 2025 году закончится война на Украине. Но это произойдет не в результате переговоров. Точнее, возможно переговоры и будут, но не с нынешними игроками, добавил он.
"Я ожидаю какое-то важное геополитическое событие (Израиль врежет ядерной бомбой по Ирану, доллар рухнет, Евросоюз распадется, Зеленского убьют), которое поменяет расклад сил коренным образом", — подчеркнул Драбкин.
"Поэтому должно произойти нечто такое, что полностью изменит ситуацию. Дай бог, чтобы это что-то не коснулось нас всех. А так война точно закончится", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Артема Драбкина: Если Россия не уничтожит ВСУ в боях за Покровск, ей придется надеяться на крах доллара на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в материале "Михаил Поликарпов: Если Россия к маю выбьет ВСУ из Павлограда, ей точно не понадобится мобилизация" на сайте Украина.ру.
Вчера, 13:58Александр Казаков: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня То, что Запад заставил Россию воевать на Украине – это его стратегическая ошибка. Мы теперь станем его могильщиком, считает Александр Казаков - политолог, советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме и советник первого главы ДНР Александра Захарченко