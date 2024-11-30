Зеленский заговорил о мире и захотел спрятаться под зонтик НАТО - 30.11.2024 Украина.ру
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Зеленский заговорил о мире и захотел спрятаться под зонтик НАТО
Зеленский заговорил о мире и захотел спрятаться под зонтик НАТО - 30.11.2024 Украина.ру
Зеленский заговорил о мире и захотел спрятаться под зонтик НАТО
Украинские власти готовы прекратить вооруженный конфликт, если оставшиеся под их контролем территории станут частью НАТО. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью Sky News
2024-11-30T09:19
2024-11-30T09:19
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Украинские СМИ утверждают, что это первое заявление Зеленского об окончании войны без возвращения утраченных регионов Украины.Однако по его словам, эта позиция не означает окончательное признание потери территорий, которые стали новыми субъектами Российской Федерации.Возвращать утраченные земли он намерен "дипломатическим путем". А членство в Североатлантическом альянсе Зеленский считает гарантией от возможного военного противостояния с Россией."План победы" Зеленского был обнародован в октябре этого года. Приглашение Украины в НАТО было первым пунктом этого плана.Однако на Западе признают, что идею "НАТО в обмен на территории" трудно воплотить в жизнь, поскольку Россия против участия Украины в военно-политических блоках.В июне президент России Владимир Путин назвал условия для возможных переговоров с Украиной. Это вывод украинских войск с территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и отказ от планов вступления в НАТО.О ситуации в хоне СВО в материале Спецоперация на минувшей неделе. Высокая боевая активность - на земле и в воздухе, бегство дезертиров
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Зеленский заговорил о мире и захотел спрятаться под зонтик НАТО

09:19 30.11.2024
 
© News Agency/Globallookpress Фото: Владимир Зеленский
Фото: Владимир Зеленский
© News Agency/Globallookpress
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Украинские власти готовы прекратить вооруженный конфликт, если оставшиеся под их контролем территории станут частью НАТО. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью Sky News
Украинские СМИ утверждают, что это первое заявление Зеленского об окончании войны без возвращения утраченных регионов Украины.
Однако по его словам, эта позиция не означает окончательное признание потери территорий, которые стали новыми субъектами Российской Федерации.
"Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам нужно взять под зонтик НАТО территорию Украины, которая находится под нашим контролем", - сказал Зеленский.
Возвращать утраченные земли он намерен "дипломатическим путем". А членство в Североатлантическом альянсе Зеленский считает гарантией от возможного военного противостояния с Россией.
"План победы" Зеленского был обнародован в октябре этого года. Приглашение Украины в НАТО было первым пунктом этого плана.
Однако на Западе признают, что идею "НАТО в обмен на территории" трудно воплотить в жизнь, поскольку Россия против участия Украины в военно-политических блоках.
В июне президент России Владимир Путин назвал условия для возможных переговоров с Украиной. Это вывод украинских войск с территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и отказ от планов вступления в НАТО.
О ситуации в хоне СВО в материале Спецоперация на минувшей неделе. Высокая боевая активность - на земле и в воздухе, бегство дезертиров
 
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