https://ukraina.ru/20241203/1059370691.html

Иван Пятибратов: США прошляпили Россию, Китай и КНДР, поэтому готовятся сбросить пару ядерных бомб

Иван Пятибратов: США прошляпили Россию, Китай и КНДР, поэтому готовятся сбросить пару ядерных бомб - 03.12.2024 Украина.ру

Иван Пятибратов: США прошляпили Россию, Китай и КНДР, поэтому готовятся сбросить пару ядерных бомб

Даже если Трамп после инаугурации попытается разрядить обстановку, новый срок Трампа рано или поздно закончится, а кто ему придет на смену – неизвестно. Еще поговаривают, что и Харрис продолжит активно участвовать в политике США. А если после Трампа снова победят демократы, они продолжат проводить ту же политику, что и сейчас

2024-12-03T06:00

2024-12-03T06:00

2024-12-03T06:00

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Так что не надо питать иллюзий относительно миролюбия Америки. Это государство построило свою экономическую систему на оборонной промышленности и решении внутренних вопросов за счет внешних сил. С этих рельс они пока не хотят сходить, считает старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ и ведущий аналитик Центра политической информации Иван ПятибратовОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Иван Сергеевич, когда Россия приняла обновленную ядерную доктрину, в США тоже заговорили о пересмотре ядерной доктрины, в соответствии с которой основными противниками Вашингтон будет не только Россия, но и Китай и КНДР. О чем это говорит? К каким последствиям это может привести?- США внезапно осознали, что теперь у них есть несколько врагов. Речь уже идет не только о России, у которой есть серьезный ядерный арсенал. Это было известно давно. Теперь американцы считают своими врагами Китай и КНДР, у которых очень хорошие отношения с Россией. Одним словом, есть целый блок стран с ядерным потенциалом, который не в восторге от того, что Америка ведет себя как мировой жандарм. Поэтому Вашингтон будет пересматривать свою политику ядерного сдерживания.Причем речь идет не о том, что США будут предпринимать какие-то действия военного характера, а о том, что им срочно нужно дорабатывать свои ядерные бомбы. Потому что пока американцы думали, что кроме них никто ничего сделать не может, их вооружение устаревало. Кроме того, Штаты настигла еще и вот эта мысль: "Блин, нам же в случае ядерного противостояния придется защищаться сразу от нескольких стран, которые нами недовольны". Поэтому новая доктрина предусматривает работу сразу на несколько фронтов: Россия, Китай и КНДР "в случае если" (пока нельзя говорить, что у Пхеньяна точно есть ядерное оружие, но есть потенциал для его создания).В этих рамках Вашингтону не очень комфортно. Он готовится к тому, что Россия, Китай и КНДР в условиях ослабевшей Америке начнут предпринимать более активные действия в том числе военного характера, и думает, что с этим делать.В частности, параллельно с этой доктриной США заказали исследование, которое проспонсировали компании-производители противоракетного вооружение, и пришли к выводу, что, возможно, США к 2027 году придется либо воевать с Россией, сдерживая Китай, либо воевать с Китаем, сдерживая Россию, либо воевать с обоими.- В какой степени демонстрация "Орешника" поспособствовала такому просветлению американцев?- Вы правы, что как-то все волшебным образом совпало: и "Орешник", и ядерная доктрина, и исследование о перспективах войны против России и (или) Китая (смеется).На самом деле так быстро все не происходит. "Орешник" - это все-таки недавняя вещь. Но, судя по всему, Штаты что-то подозревали, начали шевелиться заранее и выкатили эту доктрину аккурат к удару по Днепропетровску."Да, вы продемонстрировала свою силу, а у нас есть подводные лодки типа "Огайо" и готовятся новые бомбы. слишком верьте в себя", - пытаются сказать нам американцы.Но в целом демонстрация "Орешника" была суперэффективная. Поджечь лед под Штатами – это надо уметь (смеется).- При этом сторонники Трампа обвиняют Байдена в намерении передать Украине ядерное оружие и требуют судить его за государственную измену. Якобы он таким образом хочет развязать мировую войну, чтобы не допустить инаугурации будущего президента. Что из этого правда, а что – нет?- Трамп сейчас постоянно обвиняет администрацию Байдена в том, что ее политика привела к такому обострению во всем мире. Но на самом деле именно Трамп вел последовательную политику по эскалации на Ближнем Востоке. То, что мы наблюдаем сейчас – это результаты его выхода из ядерной сделки с Ираном.Что касается обострения с Россией, то Байден действительно разрешил Украине ракетные удары американским оружием вглубь нашей страны в том числе для того, чтобы таким образом подложить свинью Трампу ("мы уходим, а ты расхлебывай"). Но в целом эти подковерные игры – часть внутренней политики в США. Маловероятно, что Байдена будут судить за государственную измену, потому что противостояние России и Америки – историческая вещь. Нет ничего нового в том, что Байден повысил градус эскалации в отношениях с Москвой.Даже если Трамп после инаугурации попытается разрядить обстановку (хотя по его предыдущему президенству мы убедились, что он даже дипломатическими методами не может нормализовать отношения с Россией, а уж в военное время и подавно), новый срок Трампа рано или поздно закончится, а кто ему придет на смену – неизвестно. Еще поговаривают, что и Харрис продолжит активно участвовать в политике США. Следовательно, она будет делать активные заявления и набирать очки. А если после Трампа снова победят демократы, они продолжат проводить ту же политику, что и сейчас.Так что не надо питать иллюзий относительно миролюбия Америки. Это государство построило свою экономическую систему на оборонной промышленности и решении внутренних вопросов за счет внешних сил. С этих рельс они пока не хотят сходить.- В какой степени исход украинского кризиса может повлиять на общий расклад сил между Россией и Америкой, учитывая новую ядерную доктрину США?- Зеленский уже сейчас говорит, что у Украины нет сил продолжать боевые действия против России. Ситуация на фронте тоже говорит, что у нас есть преимущество, на которое никак не повлияло решение США разрешить дальнобойные удары. Украинский кризис закончится точно. И тут многое будет зависеть от того, какую политику будет вести Трамп. А он сейчас намекает, что попытается погасить этот конфликт с позиции силы.Да, Трамп видит самую большую угрозу для США в Китае, и он может урегулировать украинский конфликт в обмен на то, что Россия отдалится от Пекина. Но Москва этого точно делать не захочет, а как этого может добиться Трамп – непонятно. Если он будет угрожать, то ему останется только угрожать нам ядерными боеголовками, а Америка это уже делает в том числе в рамках новых доктринальных документах ("Почему мы ждем, пока Россия по нам ударит? Давайте ударим по ней первыми").Возымеет ли это действие, учитывая, что тот же "Орешник" может достать кого угодно где угодно, а западная ПРО ничего с ним не сможет сделать? Вроде бы Трамп не тянет на самоубийцу.Так что конфликт в любом случае будет завершатся в ходе переговоров между Россией и США. Но мы не знаем, в каком состоянии к тому моменту будет режим Зеленского, какую позицию займет Трамп и как будет чувствовать себя Европа.Дело в том, что отношения между США и ЕС сейчас однозначно будут охлаждаться. Трампа в последнюю очередь интересует, полетят на Берлин русские ракеты или не полетят. А в Европе есть два политических крыла, что подтверждают проходящие выборы. В частности, во второй тур президентского голосования в Румынии вышел Кэлин Джорджеску – ярый антиатлантист и сторонник нормализации отношений с Москвой. И это не один такой политик. Даже Шольц, которого раздирало во все стороны, выбрал более аккуратную политическую линию.Но это страны, которые понимают, что до них в случае обострения долетит быстрее всего. А есть Макрон, который продолжает придерживаться милитаристской позиции. И есть Великобритания. Да, это уже не часть Евросоюза, но Лондон готов идти на обострение с Россией.Мне все же кажется, что позиция по нормализации отношений с Москвой – это вынужденная мера для европейских политиков. Во-первых, идея прямой войны с Россией в Европе непопулярна, и кандидаты на президентский пост предпочитают на этом набирать себе очки. Во-вторых, если Трамп действительно прекратит активно поддерживать Европу, то Европа рискует остаться один на один с нами.Европа может подождать, пока Трампа поменяют на кого-то другого, и вся эта агрессивная риторика вернется. Уж много времени и ресурсов было вложено в то, чтобы представить Россию как главного врага Европы. Посчитайте, сколько денег вбухали в Польшу, чтобы она была боеспособной. Просто так это не делается.Теперь насчет самой Польши. В рамках новой доктрины ядерного сдерживания США рассматривается сценарий, при котором в случае обострения именно с территории Польши натовские войска будут пытаться оккупировать Калининградскую область, чтобы на переговорах с Москвой выменять ее на наш отказ от чего-либо.- Почему именно Калининградская область, а не Белоруссия?- Для них и Белоруссия, и Калининград – это одно направление. Просто Белоруссию они рассматривают как территорию, где расположено много российского оружия и солдат - это преграда для достижения их планов по Калининграду. А вот почему они вообще думают, что могут так просто взять под контроль Калининград – один из самых заряженных по вооружению российских регионов – вопрос.По их замыслу, в этой операции будут участвовать не только поляки, но и прибалты. И по этой причине США трясутся из-за того, что они теряют свою легитимность в международном сообществе. Вашингтон опасается, что в случае серьезного конфликта их союзники в Европе признают силу России и не захотят воевать.Короче говоря, у США сейчас есть две хотелки:Защищаться от Китая, разместив свое ядерное оружие на Тайване.Навязывать России свою волю, угрожая оккупации Калининграда.Насколько эти хотелки оправданы – понять не удается.- Подытожим нашу беседу. Учитывая этот набор хотелок, можно ли сказать, что США опоздали со своими попытками сохранить статус мирового гегемона?- Конечно, потому что США сейчас оказываются в меньшинстве.В годы холодной войны у Америки был один соперник – Советский Союз. А сейчас Штаты понимают, что им придется вести ядерное противостояние на несколько фронтов. Они не просто опоздали – они прошляпили все, что можно было прошляпить. Другое дело, что США больше не рассматривают сценарий ядерной войны как аппокалиптичный. "Может быть, мы нанесем упреждающий удар. Или может быть, мы скинем туда-то пару боеголовок, чтобы не весь мир в труху". Что-то там явно изменилось в восприятии.Трамп планирует менять военную верхушку. С этой точки зрения от Штатов можно ожидать благоразумия. Но американская военщина – это ригидная история. Она по-прежнему думает, что можно кого-то чуть-чуть ударит ядерной боеголовкой, и он на это не ответит.О других аспектах геополитики - в интервью Ростислава Ищенко: Если Россия быстро не покончит с Украиной, США развяжут ядерную войну

https://ukraina.ru/20241022/1058281467.html

https://ukraina.ru/20241129/1059294742.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, россия, сша, политика, китай, дональд трамп, джо байден, камала харрис, ес, кндр, европа, украина, ядерное оружие, белоруссия, калининград