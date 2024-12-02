https://ukraina.ru/20241202/1059369282.html

Владимир Брутер о переговорах России и Запада: Лучше что-то сдать в Сирии, чтобы победить на Украине

Владимир Брутер о переговорах России и Запада: Лучше что-то сдать в Сирии, чтобы победить на Украине - 02.12.2024 Украина.ру

Владимир Брутер о переговорах России и Запада: Лучше что-то сдать в Сирии, чтобы победить на Украине

Одна из причин, почему СВО продолжается столь длительное время, это то, что Россия не хочет переходить на новый уровень использования вооружений при конфликте. Россия жертвует своими солдатами, но не переходит определенную грань. Запад это никак не оценит, но Россия пытается даже в этой ситуации проявлять терпение.

2024-12-02T20:30

2024-12-02T20:30

2024-12-02T20:50

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.- Владимир Ильич, верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Кая Каллас не исключила отправки европейских военных на Украину, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня. Но недавно она выступила против завершения войны на Украине по линии фронта, которое предлагают соратники Трампа, включая его будущего спецпосланника Кита Келлога. Какую позицию ЕС на самом деле занимает в отношении миротворческих планов Трампа?- Здесь нет противоречия. Каллас не против отправки миротворцев. Она против того, чтобы прямо сейчас заключать мирное соглашение. Тогда отправлять миротворцев незачем, а для мирного соглашения условия пока не наступили, считает она.План Трампа носит абстрактный характер: давайте прекратим стрелять, а потом будем договариваться. Европейские начальники не против такой формулы, но считают условия для ее реализации не наступили.- А какая бы конфигурация фронта на Украине устроила бы брюссельскую администрацию?- Чтобы Россия отошла на границы февраля 2022 года.- Но ведь это заведомо невыполнимое требование.- Это ведь не значит, что они не могут этого хотеть. Сейчас в Брюсселе нет никакой конкретики по поводу плана Трампа-Келлога, потому что это набор хотелок, выраженный в неконкретной форме. Когда он будет положен на бумагу и передан в Москву, тогда у Брюсселя будет более четкое видение.- Руководство Украины в лице Зеленского вроде бы готово на мирные переговоры с отказом от потерянные территорий на условиях вступления в НАТО. Он уже сделал несколько подобных заявлений. Что его сподвигло?- Во-первых, я настаиваю, что этот конфликт не о территориях. И контроль над территориями, которые Россия и так контролирует, не является задачей СВО. Второй вопрос заключается в том, что может быть предметом обсуждения? Планы Зеленского в целом коррелируются с планами Келлога. Зеленский ждет, что в Вашингтоне выдвинут официальный план, он предполагает, что этот план будет таким, поэтому заранее форматируется под этот план.Этот план для России не приемлем изначально, поэтому и нет его официального выдвижения. Трамп понимает, что согласия на этот план не будет, поэтому хочет узнать, на какие условия Россия согласится, чтобы подумать, будет ли он на них согласен. Для него очень важно, чтобы Россия согласилась на его условия, а не он на условия России. Вокруг этого и идет возня. Что касается Зеленского, то его поставят перед фактом.- Но российская сторона много раз делала заявления по поводу будущего Украины (признание потери регионов, внеблоковый статус, демилитаризация), которые вряд ли допускают двусмысленную трактовку.- Сложно сказать, как это понимают в Вашингтоне. Там думают, что они предложат заморозку с территориями, а мы должны будем согласиться. На самом деле у них нет доступа к источникам информации о том, на что согласится Россия. Они не согласятся сей час на план Путина, который был предложен 15 июня этого года на встрече с МИД. Они думают, что можно из этого плана оставить. Они хотят знать наверняка тот минимум, на который согласится Россия и быть главными драйверами ситуации.Все это вместе создает почти неразрешимую задачу, поэтому Трамп официально и не торопится. А Келлог считается миролюбцем, и поэтому будет предлагать как можно меньше и при этом гнать волну, которая должна всех убедить, что они дали России максимум возможного. Что Россия должна соглашаться сейчас иначе будут неземные кары, весь мир ополчится против нее, потому что Россия не хочет мира.Администрация Трампа будет вести себя подобным образом, и в отношениях с Китаем, и в посредничестве Келлога, которое не может быть посредничеством, потому что он активный участник ситуации.Что касается позиции России, то было бы хорошо, если бы она была сформулирована предельно жестко и вслух. Она должна содержать утверждения, что никаких переговоров не будет, пока не будет признана значительная часть требований России.- Россия ответила на удары дальнобойным оружием боевым испытанием гиперзвуковой ракеты "Орешник" на Украине. Какую роль в мировой политике играет новое оружие России?- Запад не интересует ситуация на Украине. Украина — это расходное средство. Если всю Украину расшибут в лепешку, Запад это не напугает. Наоборот, они считают, что если эта территория в том или ином виде войдет в состав России, то она и будет это все восстанавливать.Есть такой одесский анекдот: если ваши проблемы решаются деньгами, то это не проблемы, а расходы. Для Запада это расходы, да они большие местами, но не более того. Запад ничего не теряет. Поэтому для них все разрушения на Украине, массовая миграция, гибель украинцев не проблема. Они не собираются за Украину выигрывать войну.Они готовы продолжат оказывать давление на Россию. Если оно будет успешным, выигрыш с их стороны будет большим, если неуспешным, выигрыш будет меньшим. Они очень прагматичные и бессовестные люди, поэтому разрушение "Южмаша" никакой проблемой не является.Но затягивать военные действия им тоже нет никакого резона: выигрыша это не дает, а сдаваться они тоже не собираются. Есть очень точная формула, описывающая их поведение: они согласятся на российские условия, когда решат, что продолжение военных действий будет для них более опасным, чем их завершение. Пока они так не считают.И Каллас говорила об этом. Она не против, чтобы боевые действия завершились в ее пользу, но на сегодняшний день она считает. Что их продолжение для нее никакой угрозы не несет.- То есть и американцы, и европейцы едины по поводу политики на Украине?- Трамп хочет сделать себе пиар на этом. Они же говорили, что придут к миру через давление на Россию. Трамп хочет показать, что давит на Путина, а тот соглашается, потому что слаб. Это его raison d'être, смысл существования. Смысл существования Трампа в том, что он на всех давит, всех прижимает к ногтю и все его боятся.Европейцы не могут так себя вести. У них нет для этого ресурсов. Не случайно Трамп обещает вести 100-процентные пошлины в случае отказа от доллара. Он пытается бить одновременно двумя руками и ногами, но при этом теряет равновесие.- Является нынешняя ситуация в Сирии, где джихадисты перешли в наступление и добились успеха в Алеппо, и Грузии, где идет силовое противостояние оппозиции и власти, частью стратегии Запада по так называемой горизонтальной эскалации, то есть создания для России точек напряжения в разных частях мира, чтобы сделать ее более сговорчивой на Украине?- Да, за исключением того, что ситуация в Грузии нас напрямую не касается. Ситуация в Сирии нас касается, но на 100%. Мы должны понимать, что нам тоже придется что-то сдавать. И лучше что-то сдать в Сирии в обмен на большие успехи на Украине. Сирия не является для нас зоной повышенного интереса. У Сирии есть легитимное руководство, есть стратегическое сотрудничество с Ираном. Есть надежда, что и без нас они будут как-то действовать.Что касается Грузии, то было бы, конечно, не хорошо, если бы она присоединилась к второму фронту против России. Но в Грузии есть люди, которые с этим способны справляться. Если это так, то пусть справляются. Мы же не предполагаем, что Россия придет на помощь Иванишвили.- Какие дополнительные варианты эскалации, в том числе на Украине, вы можете спрогнозировать?- Прохождение точек невозврата далеко не всегда ощущается. Ситуация к гораздо более существенной эскалации может идти незаметно. Здесь есть много неприятных сюжетов. Например, приход к власти в качестве канцлера в Германии Мерца (лидер Христианско-демократического союза), его безумная русофобская риторика, желание поставлять Украине все дальнобойное вооружение.Россия будет вынуждена отвечать на поражение, что будет в этот момент никто не знает. Это сейчас Россия вынуждена отвечать показательно, отвечая на ваш вопрос про "Орешник". Россия оттягивает этот момент как можно дальше, считая, что нужно оставлять окно, чтобы можно было договориться.Одна из причин, почему СВО продолжается столь длительное время, это то, что Россия не хочет переходить на новый уровень использования вооружений при конфликте. Россия жертвует своими солдатами, но не переходит определенную грань. Запад это никак не оценит, но Россия пытается даже в этой ситуации проявлять терпение. А если сложится ситуация, что его проявлять нельзя?- И насколько мы близки к этой ситуации? Что должно для этого произойти?- Казалось, что атака на Курскую область и применение дальнобойной ракетной техники являются таковой. Но Россия продолжает проявлять терпение. Мы не знаем, к каким средствам может прибегнуть Запад, чтобы удержать ситуацию на линии боевого соприкосновения, если она станет неприемлемой для Украины.- Отправка воинского контингента, раке "Томагавк" и "Таурус"?- Этого мы не знаем, но предполагаем, что это возможно.Подробнее о политике Запада на Украине Запад склоняет Украину к территориальным уступкам, Зеленский почти согласен

https://ukraina.ru/20241202/1059361951.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, украина, запад, дональд трамп, кит келлог, владимир зеленский, ес, украина.ру, нато