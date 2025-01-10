https://ukraina.ru/20250110/1060179311.html
Президент Литвы рассказал, что мечтает о Калининграде
Президент Литвы рассказал, что мечтает о Калининграде - 10.01.2025 Украина.ру
Президент Литвы рассказал, что мечтает о Калининграде
Президент Литвы Гитанас Науседа публично озвучил притязания на Калининградскую область России, комментируя в своих соцсетях решение властей региона сменить название Музея литовского поэта XVIII века Кристионаса Донелайтиса на "Литературный музей"
2025-01-10T10:35
2025-01-10T10:35
2025-01-10T10:36
новости
литва
россия
калининградская область
гитанас науседа
госдума
сейм
музей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102803/76/1028037666_0:0:3021:1699_1920x0_80_0_0_958a18eaed88daa87729293c8cd1d54d.jpg
Он также назвал Калининград якобы исторически литовским городом, который, по его мнению, должен носить соответствующее название - Караляучюс. По его мнению, "как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом".В четверг, 9 января, руководство мемориального музея Кристионаса Донелайтиса переименовало учреждение в "Литературный музей". Учреждение является филиалом Калининградского областного историко-художественного музея и находится в поселке Чистые Пруды, в 15 километрах от границы с Литвой.Представитель музея отметил, что название объекта культурного наследия регионального значения, в котором и находится музей, осталось прежним - "Мемориальный комплекс, связанный с жизнью и деятельностью классика литовской литературы Кристионаса Донелайтиса". Он также подчеркнул, что имя литовского поэта сохранилось и в экспозициях, и в экскурсионных программах.В Госдуме РФ отреагировали на заявление президента Литвы, в частности депутат Алексей Чепа назвал слова Науседы провокацией.Свои притязания на Калининградскую область Литва высказывает не первый раз. В 2023 году депутаты Сейма Литвы Вилюс Семешка и Пауле Кузьмицкене предложили комиссии по литовскому языку отказаться от советского названия города Калининград и использовать литовский вариант Караляучюс.Другие темы: Литовскому нацисту, осквернившему мемориалы в Судже и Вильнюсе, оторвало пальцы.
литва
россия
калининградская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102803/76/1028037666_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_5364751d90afd289769d7873c3faf2ad.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, литва, россия, калининградская область, гитанас науседа, госдума, сейм, музей
Новости, Литва, Россия, Калининградская область, Гитанас Науседа, Госдума, сейм, музей
Президент Литвы рассказал, что мечтает о Калининграде
10:35 10.01.2025 (обновлено: 10:36 10.01.2025)
Президент Литвы Гитанас Науседа публично озвучил притязания на Калининградскую область России, комментируя в своих соцсетях решение властей региона сменить название Музея литовского поэта XVIII века Кристионаса Донелайтиса на "Литературный музей"
"Несмотря на то что старожилы Малой Литвы, которая сейчас является частью так называемой Калининградской области, давно ушли, необходимо сохранить последние признаки литовской культуры. Как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом. <...> Решение России переименовать музей, посвященный классику литовской литературы Кристийонасу Донелайтису, – это очередная неприемлемая попытка переписать историю", - написал Науседа.
Он также назвал Калининград якобы исторически литовским городом, который, по его мнению, должен носить соответствующее название - Караляучюс. По его мнению, "как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом".
В четверг, 9 января, руководство мемориального музея Кристионаса Донелайтиса переименовало учреждение в "Литературный музей". Учреждение является филиалом Калининградского областного историко-художественного музея и находится в поселке Чистые Пруды, в 15 километрах от границы с Литвой.
Представитель музея отметил, что название объекта культурного наследия регионального значения, в котором и находится музей, осталось прежним - "Мемориальный комплекс, связанный с жизнью и деятельностью классика литовской литературы Кристионаса Донелайтиса". Он также подчеркнул, что имя литовского поэта сохранилось и в экспозициях, и в экскурсионных программах.
В Госдуме
РФ отреагировали на заявление президента Литвы, в частности депутат Алексей Чепа назвал слова Науседы провокацией.
"Понятно, что за этими заявлениями никаких дальнейших шагов, наверное, не последует, - потому что это глупо с их стороны - осложнений, возможных провокаций на Куршской косе или в другом месте: это будет иметь очень серьезные последствия для них. Мы внимательно будем следить за дальнейшим развитием событий, как эта провокация, смотреть, как наша реакция будет... мы сразу предупреждаем, что к дальнейшим любым действиям мы будем относиться... самым серьезным образом", - сказал Чепа.
Свои притязания на Калининградскую область Литва высказывает не первый раз. В 2023 году депутаты Сейма
Литвы Вилюс Семешка и Пауле Кузьмицкене предложили комиссии по литовскому языку отказаться от советского названия города Калининград и использовать литовский вариант Караляучюс.