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Президент Литвы рассказал, что мечтает о Калининграде

Президент Литвы рассказал, что мечтает о Калининграде - 10.01.2025 Украина.ру

Президент Литвы рассказал, что мечтает о Калининграде

Президент Литвы Гитанас Науседа публично озвучил притязания на Калининградскую область России, комментируя в своих соцсетях решение властей региона сменить название Музея литовского поэта XVIII века Кристионаса Донелайтиса на "Литературный музей"

2025-01-10T10:35

2025-01-10T10:35

2025-01-10T10:36

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Он также назвал Калининград якобы исторически литовским городом, который, по его мнению, должен носить соответствующее название - Караляучюс. По его мнению, "как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом".В четверг, 9 января, руководство мемориального музея Кристионаса Донелайтиса переименовало учреждение в "Литературный музей". Учреждение является филиалом Калининградского областного историко-художественного музея и находится в поселке Чистые Пруды, в 15 километрах от границы с Литвой.Представитель музея отметил, что название объекта культурного наследия регионального значения, в котором и находится музей, осталось прежним - "Мемориальный комплекс, связанный с жизнью и деятельностью классика литовской литературы Кристионаса Донелайтиса". Он также подчеркнул, что имя литовского поэта сохранилось и в экспозициях, и в экскурсионных программах.В Госдуме РФ отреагировали на заявление президента Литвы, в частности депутат Алексей Чепа назвал слова Науседы провокацией.Свои притязания на Калининградскую область Литва высказывает не первый раз. В 2023 году депутаты Сейма Литвы Вилюс Семешка и Пауле Кузьмицкене предложили комиссии по литовскому языку отказаться от советского названия города Калининград и использовать литовский вариант Караляучюс.Другие темы: Литовскому нацисту, осквернившему мемориалы в Судже и Вильнюсе, оторвало пальцы.

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новости, литва, россия, калининградская область, гитанас науседа, госдума, сейм, музей